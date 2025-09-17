profile
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 09/17/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 609
visites since opening : 2221634
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[NS2] Card-en-Ciel – NS 2 Edition / Trailer
RPG





Éditeur : Inti Creates
Développeur : Inti Creates
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 29 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Coréen / Chinois.

Dans le monde du jeu de réalité virtuelle en immersion totale Rust Tactics, des personnages d'autres jeux vidéo commencent à apparaître et agir de leur propre chef.
Lorsqu'un membre de l'équipe de développement, Ancie, demande de l'aide, Neon, le « Détective à la chaise gamer » entre en action pour résoudre le mystère dans le monde numérique.
Aventurez-vous dans les jeux transformés en donjons, rencontrez des héros et des héroïnes, forgez des amitiés et sauvez le monde du jeu !
« Préparez-vous à un spectacle prismatique ! »

Nintendo Switch 2 Edition
-4K/60FPS ou 120 FPS haute fluidité
-Fonctionnalité "souris"
Pack de mise à niveau à 10 $

Sortie physique "complet" au japon



Bonus d’achat : une carte exclusive Wild Card
DLC Pack 1 : un donjon narratif “Gal Guardians Servants of the Dark”, avec Muse et cartes inédites
DLC Pack 2 : Aucun contenu révélé




Steam (Demo dispo) -Un démo est disponible aussi sur l'eShop-
https://www.youtube.com/watch?v=yZTbfnoR-do
