Éditeur : Inti Creates
Développeur : Inti Creates
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 29 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Coréen / Chinois.
Dans le monde du jeu de réalité virtuelle en immersion totale Rust Tactics, des personnages d'autres jeux vidéo commencent à apparaître et agir de leur propre chef.
Lorsqu'un membre de l'équipe de développement, Ancie, demande de l'aide, Neon, le « Détective à la chaise gamer » entre en action pour résoudre le mystère dans le monde numérique.
Aventurez-vous dans les jeux transformés en donjons, rencontrez des héros et des héroïnes, forgez des amitiés et sauvez le monde du jeu !
« Préparez-vous à un spectacle prismatique ! »
Nintendo Switch 2 Edition
-4K/60FPS ou 120 FPS haute fluidité
-Fonctionnalité "souris"
Pack de mise à niveau à 10 $
Sortie physique "complet" au japon
Bonus d’achat : une carte exclusive Wild Card
DLC Pack 1 : un donjon narratif “Gal Guardians Servants of the Dark”, avec Muse et cartes inédites
DLC Pack 2 : Aucun contenu révélé