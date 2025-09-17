Éditeur : Inti Creates

Développeur : Inti Creates

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Prévu sur NS2

Date de sortie : 29 Janvier 2026

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Coréen / Chinois.

Nintendo Switch 2 Edition

-4K/60FPS ou 120 FPS haute fluidité

-Fonctionnalité "souris"

Pack de mise à niveau à 10 $



Sortie physique "complet" au japon



Bonus d’achat : une carte exclusive Wild Card

DLC Pack 1 : un donjon narratif “Gal Guardians Servants of the Dark”, avec Muse et cartes inédites

DLC Pack 2 : Aucun contenu révélé

Dans le monde du jeu de réalité virtuelle en immersion totale Rust Tactics, des personnages d'autres jeux vidéo commencent à apparaître et agir de leur propre chef.Lorsqu'un membre de l'équipe de développement, Ancie, demande de l'aide, Neon, le « Détective à la chaise gamer » entre en action pour résoudre le mystère dans le monde numérique.Aventurez-vous dans les jeux transformés en donjons, rencontrez des héros et des héroïnes, forgez des amitiés et sauvez le monde du jeu !« Préparez-vous à un spectacle prismatique ! »