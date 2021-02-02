Numerama 9/10

Hell is Us captive avant tout par son univers singulier où s’entrechoquent l’horreur d’une guerre qui semble si proche et une surnature fantastique ancestrale, aussi terrifiante que fascinante. Son gameplay invoque le survival-horror des années 90 tout en proposant une lecture plus abordable des soulslike. Il crée ainsi un cocktail riche et passionnant. On est à l’arrivée irrémédiablement happé par cette aventure variée et surprenante où sait se terrer une myriade de mystères qui poussent sans cesse à l’exploration. Ingénieux, beau, dérangeant, ensorcelant, Hell is Us est une véritable réussite. J’ai déjà tellement hâte de savoir où Rogue Factor nous entraînera ensuite…Après les 30 heures approximatives que vous prendra Hell is Us (plus si vous souhaitez tout résoudre), vous arriverez à une seule conclusion : ce jeu est extraordinaire. L’ambiance va réussir à en attirer plus d’un, grâce au travail exceptionnel de Rogue Factor. Rarement ai-je été plongé aussi rapidement dans un univers aussi fantastique. Le studio a mis les efforts aux bons endroits pour faire de leur première réalisation un jeu de grande qualité. À mon humble avis, Hell is Us fera partie des discussions autour des meilleurs jeux de 2025. Et il l’aura mérité !Hell is Us n’est pas seulement un bon jeu : c’est une véritable déclaration d’intention de la part de Nacon. Là où beaucoup d’éditeurs misent sur la sécurité et la reproduction de recettes éprouvées, ce titre ose une expérience radicale et pleinement assumée. Sa direction artistique envoûtante, son gameplay exigeant et sa narration fragmentée en font une œuvre singulière, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde mais qui récompense ceux qui s’y abandonnent. Rarement un jeu n’aura su combiner autant de cohérence artistique et de profondeur mécanique. En plaçant l’exigence, l’immersion et la créativité au centre, Hell is Us s’impose comme une référence et s’imprime durablement dans la mémoire. Pour Nacon, c’est sans doute le plus grand succès éditorial à ce jour, et pour le joueur, une expérience unique qui prouve que le jeu vidéo peut encore surprendre.Sans être le monument d'anticonformisme et de radicalité qu'il a prétendu être tout au long de sa campagne de communication, Hell is Us reste un vrai petit morceau d'audace, un pari que Rogue Factor a maîtrisé de bout en bout. Cri d'amour destiné à ceux qui ne veulent pas laisser leur instinct s'anesthésier plus longtemps sur l'autel du pilotage automatique proposé par la plupart des jeux d'action-aventure, Hell is Us responsabilise le joueur sans le maltraiter. Il lui redonne goût à l'exploration, à l'observation, à la déduction, sans pour autant verser dans l'élitisme. Entre ceux qui nous prennent par la main sans jamais la lâcher et ceux qui nous abandonnent au fond du gouffre, Rogue Factor a trouvé un juste milieu formidable, à la fois gratifiant et accessible. Oui, il faut réapprendre à ne pas pouvoir résoudre immédiatement tous les mystères qui se présentent à nous. Accepter aussi de tourner en rond le temps de cartographier mentalement chaque nouvelle région. Mais jamais la frustration ne se fait sentir, ou alors si peu. Porté par une réalisation bien au-dessus de la moyenne des jeux AA et surtout par une écriture qui brille aussi bien quand elle illustre les tragédies humaines en temps de guerre que les subtilités historiques d'un pays inventé de toutes pièces, Hell is Us a beaucoup trop de mérite pour qu'on lui tienne rigueur de ses limites en matière de combat. C'est un grand oui et un gros huit.Hell is Us est bien plus que ce qu’il laisse apercevoir lors de ses premières minutes de jeu. En associant intelligemment action, aventure et résolution d’énigmes ardues, le titre nous plonge dans une ambiance particulièrement sombre et mature, soulignée par une violence inspirée des pires heures de l’humanité. Les thématiques abordées tapent juste, tout en ajoutant une dimension surnaturelle et mystique à l’ensemble. Hell is Us n’est pas dénué de défauts, c’est un fait. Et son approche old school, brute et sans fioritures ne conviendra clairement pas à tous. Pourtant sa magnifique direction artistique, son level design travaillé et une partition sonore réussie prennent le pas sur ses faiblesses. Nous avons été absorbés plusieurs dizaines d’heures durant par notre quête de réponses en plein cœur d’un pays ravagé par la guerre. Une jolie découverte pour un jeu au potentiel certain.Il y a tellement à dire sur Hell is Us, qui affiche des mécaniques classiques au premier regard, mais qui sont toujours ajustées par une touche ou une vision maison, créant ainsi des surprises régulièrement. Le voyage proposé par Rogue Factor n’est certes pas parfait, mais suffisamment travaillé pour accrocher les joueurs, et surtout, insuffler un vent de fraîcheur à un genre du soulslike/ARPG pourtant assez codifié. On nous promettait une histoire à vivre par nous-mêmes, qui nécessiterait de notre part une certaine implication pour trouver notre chemin, sans carte ni boussole, et les promesses ont été tenues. La recette prend bien, avec un gameplay complet et généreux. Certes, il sort à une période ultra chargée, en plein rush typique de la rentrée, mais il a suffisamment d'atouts pour se faire une place et trouver son public, d'autant que, pour une fois, le studio propose tout ce qu'il faut pour que même les joueurs non adeptes de la difficulté et de l'exigence du genre s'y retrouvent.Hell is Us est un jeu qui ose. Il prend des risques, parfois au détriment du confort du joueur, mais toujours dans le but de renforcer l’immersion. On peste contre certaines limites, comme l’absence de saut ou la rigidité des déplacements, mais on y revient, happé par ce monde sombre et intrigant. L’exploration demande de l’attention, les combats imposent de la réflexion, et la direction artistique donne une identité à l’ensemble.Ce n’est pas un jeu qui cherche à plaire à tout le monde, et c’est précisément ce qui fait sa force. Hell is Us assume son parti-pris et choisit le mystère plutôt que la facilité. Il offre une aventure différente, marquante, parfois déroutante, mais qui mérite d’être vécue.Finalement, notez qu'il est possible de modifier la difficulté des combats, mais pas celles des énigmes.Malgré des défauts évidents (en particulier du côté des combats), Hell is Us est un bon jeu d’action-aventure qui brille tout particulièrement grâce à son ambiance et sa capacité à surprendre le joueur. Mine de rien, le studio Rogue Factor a réussi à créer un mélange assez unique entre exploration, action et puzzles, porté en plus par une technique qui force le respect. Bref, si vous cherchez un jeu à la croisée des chemins, on vous le conseille. Attention cependant si vous avez de grosses attentes en matière d’action-RPG ou d’énigmes.Alors, quoi en penser ? Hell Is Us est une expérience qui ne laissera pas indifférent. Ceux qui aiment les atmosphères lourdes, les mystères et les récits opaques y trouveront une aventure marquée par une vraie identité. Mais ceux qui recherchent un gameplay plus souple et un scénario plus direct risquent de décrocher en chemin. Une œuvre imparfaite, mais qui ose, et ça, nous aimons toujours le souligner.Hell Is Us voulait nous offrir une saveur particulière et il y parvient. Grâce à un univers aussi fascinant qu’impitoyable, mêlant habilement un décor contemporain à celui du surnaturel, tout en n’hésitant pas à choquer, Rogue Factor parvient à nous immerger dans son œuvre du début à la fin, malgré un lore assez lourd à digérer. La promesse d’une exploration intéressante et organique est tenue, bien que le backtracking ne soit pas toujours évident et qu’un soupçon de radicalité en plus n’aurait pas été de refus. Un aspect du jeu en tout cas supérieur au combat, qui peine à maintenir en haleine au-delà ses bases solides. Finalement, Hell Is Us ne brille pas partout, certes, mais avec les moyens d’un AA et porteur d’une philosophie louable, il nous marque de son empreinte, et c’est sans aucun doute ici que se trouve la réussite du jeu.