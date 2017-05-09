81

82

Quelques avis

TheSixthAxis

Gears of War: Reloaded est un concentré de science-fiction des années 2000, qui apparaît ici dans une forme plus aboutie que jamais. Il n'est pas particulièrement intelligent ou astucieux d'un point de vue moderne, mais il reste un jeu extrêmement divertissant, à l'ancienne.

PlaystationLifeStyle

En fin de compte, Gears of War: Reloaded est un excellent moyen pour les propriétaires de PlayStation de découvrir la série ou pour les joueurs de longue date de satisfaire leur nostalgie. Les jeux de tir à couverture n'étant plus aussi en vogue en 2025, il est agréable de voir que le jeu qui a lancé la tendance est toujours aussi passionnant. Invitez un ami et plongez-vous ensemble dans la campagne ; vous passerez un excellent moment.

PushSquare

L'une des franchises Xbox les plus emblématiques débarque sur PS5 avec un graphisme quelque peu décevant. Pour sa deuxième remasterisation, Gears of War: Reloaded n'impressionne pas visuellement. Cependant, avec une campagne qui a encore quelque chose à offrir malgré son design dépassé, et un excellent mode multijoueur en prime, ce jeu constitue une introduction bienvenue à la série Gears of War. 20 ans plus tard, le jeu qui a tout déclenché vaut toujours la peine d'être joué.

Dexerto

Gears of War: Reloaded est la version définitive de l'un des meilleurs jeux de tir jamais créés. Le développeur The Coalition a transposé ce jeu de tir légendaire en 2025 tout en conservant toute la magie sanglante qui le rendait si spécial à l'origine.



Certes, l'histoire n'a rien d'exceptionnel et vous passerez peut-être un peu trop de temps à combattre les mauvais insectes, mais c'est une introduction parfaite à Marcus et à sa bande de marginaux musclés.



Que vous soyez un vétéran de la CGU à la recherche d'une raison de rejouer ou un fan de PlayStation qui découvre la série pour la première fois, rendez-vous service et enrôlez-vous, soldat.

But Why To ?

Pour une version remasterisée d'un jeu sorti en 2006, le résultat est incroyable sur PlayStation 5. Le portage bénéficie d'un graphisme amélioré, avec des modèles de personnages incroyablement détaillés, des reflets époustouflants, un éclairage et des couleurs améliorés, ainsi que des effets impeccables. En termes de graphisme, la remasterisation est une réussite à presque tous les niveaux. Le jeu fonctionne également de manière fluide, avec un rendu stable à 60 images par seconde, sans ralentissements, baisses de performances ou bugs.

The Outer Havern

Gears of War: Reloaded redonne vie à un classique avec des graphismes plus nets, des performances plus fluides et suffisamment d'améliorations pour lui donner un nouveau souffle sans lui faire perdre son identité. Il reste l'un des jeux de tir les plus palpitants de son époque, et cette remasterisation prouve à quel point il a bien vieilli. La seule véritable déception est que Gears of War 2 et Gears of War 3 restent inchangés, laissant les fans sur leur faim. Au prix de 40 $, ou gratuit pour les propriétaires de l'édition Ultimate numérique sur Xbox et PC, et disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass, Reloaded est un excellent rapport qualité-prix et le moyen idéal de revivre les débuts de la saga.

Worth Playing

Gears of War: Reloaded est un jeu très solide, même si la base a près de 20 ans. Le concept d'un jeu de tir basé sur la couverture et les tirs rapides peut sembler dépassé, car de nombreux autres jeux ont repris ce principe depuis la sortie du titre original. Cependant, la sensation de mouvements rapides mais pesants et les combats intenses restent inégalés après tout ce temps. C'est un jeu facile à prendre en main et à jouer sans aucun compromis, et le titre bénéficie toujours d'une excellente présentation malgré les retouches mineures apportées au remake original. Pour les propriétaires de PS5 en particulier, Reloaded est un moyen idéal de découvrir un classique moderne très influent.

Atarita

Gears of War Reloaded a été pour moi une expérience nostalgique. C'était agréable de revoir un vieil ami. Comme je l'ai mentionné dans ma critique, je pense qu'il faut y jouer pour découvrir la série. Je considère ce jeu comme un rappel avant l'E-Day, et c'est toujours une aventure agréable à vivre. Il est également réussi sur le plan technique.

Quelques Tests

8 / 10

9 / 10

7 / 10

4 / 5

85 / 100

8 / 10

7 / 10

4.5 / 5

90/100

8.5 /10

8 / 10

80 / 100

80 /100

7 / 10

85 /100

8.5 / 10

6.5 / 10

10 / 10

8 / 10

7 / 10

8.5 / 10

3/5

4 / 5

91 / 100

8 / 10

8 /10

8.5 / 10

9.1 / 10

8 /10

9 / 10

9 /10

7 / 10

7.5 / 10