Gears of War : Reloaded
name : Gears of War : Reloaded
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
group information
Gears of War France
81
Likes
Likers
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/26/2025
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 356
visites since opening : 1274032
subscribers : 13
bloggers : 1
Gears Of War Reloaded : Les tests tombent .
Le coin metacritic & Opencritic


Voilà presque 20 ans que Gears Of War est sorti sur nos bonnes vieilles Xbox 360, c'est la licence qui a façonné le TPS sur la génération Xbox 360 et PS3 ( voir au-delà).

A l'occasion de la sortie de Gears Of War Reloaded, nous allons faire un point sur les notes qu'a reçu le jeu pour sa sortie aujourd'hui même sur Xbox, PC et PlayStation 5.





Note Metacritic : 81

Note OpenCritic : 82





Quelques avis


TheSixthAxis

Gears of War: Reloaded est un concentré de science-fiction des années 2000, qui apparaît ici dans une forme plus aboutie que jamais. Il n'est pas particulièrement intelligent ou astucieux d'un point de vue moderne, mais il reste un jeu extrêmement divertissant, à l'ancienne.


PlaystationLifeStyle

En fin de compte, Gears of War: Reloaded est un excellent moyen pour les propriétaires de PlayStation de découvrir la série ou pour les joueurs de longue date de satisfaire leur nostalgie. Les jeux de tir à couverture n'étant plus aussi en vogue en 2025, il est agréable de voir que le jeu qui a lancé la tendance est toujours aussi passionnant. Invitez un ami et plongez-vous ensemble dans la campagne ; vous passerez un excellent moment.


PushSquare

L'une des franchises Xbox les plus emblématiques débarque sur PS5 avec un graphisme quelque peu décevant. Pour sa deuxième remasterisation, Gears of War: Reloaded n'impressionne pas visuellement. Cependant, avec une campagne qui a encore quelque chose à offrir malgré son design dépassé, et un excellent mode multijoueur en prime, ce jeu constitue une introduction bienvenue à la série Gears of War. 20 ans plus tard, le jeu qui a tout déclenché vaut toujours la peine d'être joué.


Dexerto

Gears of War: Reloaded est la version définitive de l'un des meilleurs jeux de tir jamais créés. Le développeur The Coalition a transposé ce jeu de tir légendaire en 2025 tout en conservant toute la magie sanglante qui le rendait si spécial à l'origine.

Certes, l'histoire n'a rien d'exceptionnel et vous passerez peut-être un peu trop de temps à combattre les mauvais insectes, mais c'est une introduction parfaite à Marcus et à sa bande de marginaux musclés.

Que vous soyez un vétéran de la CGU à la recherche d'une raison de rejouer ou un fan de PlayStation qui découvre la série pour la première fois, rendez-vous service et enrôlez-vous, soldat.



But Why To ?

Pour une version remasterisée d'un jeu sorti en 2006, le résultat est incroyable sur PlayStation 5. Le portage bénéficie d'un graphisme amélioré, avec des modèles de personnages incroyablement détaillés, des reflets époustouflants, un éclairage et des couleurs améliorés, ainsi que des effets impeccables. En termes de graphisme, la remasterisation est une réussite à presque tous les niveaux. Le jeu fonctionne également de manière fluide, avec un rendu stable à 60 images par seconde, sans ralentissements, baisses de performances ou bugs.




The Outer Havern

Gears of War: Reloaded redonne vie à un classique avec des graphismes plus nets, des performances plus fluides et suffisamment d'améliorations pour lui donner un nouveau souffle sans lui faire perdre son identité. Il reste l'un des jeux de tir les plus palpitants de son époque, et cette remasterisation prouve à quel point il a bien vieilli. La seule véritable déception est que Gears of War 2 et Gears of War 3 restent inchangés, laissant les fans sur leur faim. Au prix de 40 $, ou gratuit pour les propriétaires de l'édition Ultimate numérique sur Xbox et PC, et disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass, Reloaded est un excellent rapport qualité-prix et le moyen idéal de revivre les débuts de la saga.


Worth Playing

Gears of War: Reloaded est un jeu très solide, même si la base a près de 20 ans. Le concept d'un jeu de tir basé sur la couverture et les tirs rapides peut sembler dépassé, car de nombreux autres jeux ont repris ce principe depuis la sortie du titre original. Cependant, la sensation de mouvements rapides mais pesants et les combats intenses restent inégalés après tout ce temps. C'est un jeu facile à prendre en main et à jouer sans aucun compromis, et le titre bénéficie toujours d'une excellente présentation malgré les retouches mineures apportées au remake original. Pour les propriétaires de PS5 en particulier, Reloaded est un moyen idéal de découvrir un classique moderne très influent.



Atarita

Gears of War Reloaded a été pour moi une expérience nostalgique. C'était agréable de revoir un vieil ami. Comme je l'ai mentionné dans ma critique, je pense qu'il faut y jouer pour découvrir la série. Je considère ce jeu comme un rappel avant l'E-Day, et c'est toujours une aventure agréable à vivre. Il est également réussi sur le plan technique.



Quelques Tests


- TheSixthAxis 8 / 10

- PlayStation LifeStyle 9 / 10

- Push Square 7 / 10

- Dexerto 4 / 5

- COGconnected 85 / 100

- PlayStation Universe 8 / 10

- CGMagazine 7 / 10

- The Outerhaven Productions 4.5 / 5

- PSX Brasil 90/100

- Multiplayer First 8.5 /10

- Twisted Voxel 8 / 10

- Worth Playing 80 / 100

- TechRadar Gaming 80 /100

- Push Square 7 / 10

COGconnected 85 /100

- PlayStation Universe 8.5 / 10

- WellPlayed 6.5 / 10

- Loot Level Chill 10 / 10

- XboxEra 8 / 10

- Enternity.gr 7 / 10

- NextPlay 8.5 / 10

- Final Weapon 3/5

- Tom's Guide 4 / 5

- Generación Xbox 91 / 100

- Stevivor 8 / 10

- GRYOnline.pl 8 /10

- Impulsegamer 8.5 / 10

- PSX Extreme 9.1 / 10

- Saudi Gamer 8 /10

- IGN Spain 9 / 10

- The Nerd Stash 9 /10

- GameSpew 7 / 10

- But Why Tho? 7.5 / 10


    link49, mithrandir, torotoro59, walterwhite
    posted the 08/26/2025 at 03:29 PM by negan
    comments (34)
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 03:37 PM
    LOl je viens de lire des critiques totalement dithyrambiques sur le jeu. Donc je ne sais pas d'où sort la note metacritic sans parler du fait que la majeur parti des sites qui notent me sont totalement inconnus. Puis ont ils joué avec le patch day one ?
    Bref, une fois de plus : metacritic n'a strictement aucune intéret. Comme d'hab
    losz posted the 08/26/2025 at 03:55 PM
    ippoyabukiki Bah c'est juste un portage d'un jeu xbox one, lui même remaster d'un vieux jeu 360, compliqué de mettre plus de 8, c'est déjà gentil.
    negan posted the 08/26/2025 at 03:55 PM
    Globalement c'est soit les mêmes notes que la UE voir un peu mieux sur certains aspects .

    C'est du solide en attendant Gears Of War E-Day
    bennj posted the 08/26/2025 at 04:00 PM
    losz du coup le jeu est devenu mauvais entre sa sortie et son portage ?
    ouken posted the 08/26/2025 at 04:00 PM
    Une bombe ce jeux
    walterwhite posted the 08/26/2025 at 04:07 PM
    Il est dans le cadie, prêt pour la nuit blanche comme à l’ancienne
    dalbog posted the 08/26/2025 at 04:07 PM
    Le 2 est meilleur
    dooku posted the 08/26/2025 at 04:09 PM
    Oui le 2 le meilleur, et on repasse à la caisse si on a racheté le remake one ?
    guiguif posted the 08/26/2025 at 04:11 PM
    3>1>2
    walterwhite posted the 08/26/2025 at 04:18 PM
    Solo : 2>3>1
    Multi : 1>3>2
    akinen posted the 08/26/2025 at 04:20 PM
    Le metacritic est bon
    negan posted the 08/26/2025 at 04:25 PM
    En tout cas côté multi c'est redevenu bon car sur la bêta ça faisait peur.

    La c'est comme sur la UE mais un Poil plus fluide
    calishnikov posted the 08/26/2025 at 04:39 PM
    Ouais bof
    shambala93 posted the 08/26/2025 at 05:06 PM
    ippoyabukiki
    La note indique 16/20, c’est très bien !

    Tu es dans la case des zozos qui trouvent qu’en dessous de 18/20, c’est minable ?

    Tu travailles pour un rectorat français, c’est évident !
    jaysennnin posted the 08/26/2025 at 05:06 PM
    il vieillit comme du bon vin
    maxx posted the 08/26/2025 at 05:06 PM
    Alors je viens de remarquer un truc dans le trailer, c'est qu'au moment où c'est affiché que Gears devient multi plateforme, les protagonistes disent
    "tu pourrais te mettre dans un sacré pétrin en faisant ça. "
    "Plus maintenant, les choses ont changées"
    Très bon
    Ou plus tard
    "On dirait qu'ils se sont amélioré" alors que le trailer liste les nouveautés.

    Jamais trop ete attiré par Gears donc sans moi mais c'est cool que ça arrive sur Play et ça prépare le terrain pour le prochain épisode qui j'espère sera bon
    kakazu posted the 08/26/2025 at 05:18 PM
    Quelles sont les différences avec la version ultimate?
    micheljackson posted the 08/26/2025 at 05:23 PM
    shambala93
    Bah ça ne veut rien dire "16/20 c'est très bien", ça dépend du barème de celui qui met cette note, s'il a pour habitude de ne mettre aucune note en dessous de 14 et qu'il met 15 à des daubes, non 16 c'est pas terrible.
    shambala93 posted the 08/26/2025 at 05:35 PM
    micheljackson
    Y’a pas de daube à 14! C’est de la fumisterie ton truc.
    kalas28 posted the 08/26/2025 at 05:53 PM
    bennj bah un portage fainéant on va pas lui foutre 10/10 non plus. les testeurs ne donnent pas qu'un avis sur le jeu sinon ils donneraient le lien du test 360. ils donnent aussi un avis sur cette nouvelle version qui je suis sûr à aussi vieillit un minimum face à ce que fais la série depuis.

    après 8/10 reste très bon comme le jeu lui même
    bigb0ss posted the 08/26/2025 at 05:53 PM
    Aucun code reçu de la part de Microsoft, ca sera sans moi, alors que j'ai joué a tout les gear possible, solo et multi
    link49 posted the 08/26/2025 at 06:09 PM
    Excellent.
    leonr4 posted the 08/26/2025 at 07:07 PM
    https://youtu.be/N8jBoIvToZY

    Toujours sous l'Unreal Engine 3 customisé par The Coalition avec quelques fonctionnalités modernes :

    - Flou de mouvement.
    - Screen Space Reflection pour l'eau.
    - Techniques de mise à l'échelle comme FSR sur PS5/XS, PSSR sur PS5 Pro et DLSS sur PC.


    - Ils ont intégré les outils de tonemapping de Gears 5 pour une implémentation HDR native, ça améliore les lumières et les ombres.
    - Textures de meilleure qualité.
    - Des ombres plus précises.
    - Occlusion ambiante en temps réel basée sur AMD FidelityFX CACAO au lieu du SSAO.
    - Les cinématiques sont toujours des clips vidéo pré-rendus en 30fps comme dans Gears Ultimate, la différence cette fois ci c'est qu'elles sont en 8K interne puis sous-échantillonnées.

    PS5 Pro
    (Upscale en 4K via PSSR)
    - 60 mode : 1620p interne
    - 120Hz mode : 1440p interne
    - Très bonne exploitation du PSSR

    PS5/XSX
    (Upscale en 4K via FSR 3.1.3)
    - 60 mode : 1440p interne
    - 120Hz mode : 1080p interne

    XSS
    (Upscale en 1440p via FSR)
    - 60 mode : 1080p interne
    - 120Hz mode : 720p interne

    (Performance)
    Mode 60
    - 60fps locké sur toutes les versions.

    Mode 120Hz
    - Framerate : PS5 Pro > PS5
    - Framerate : XSX > PS5
    - Le VRR n'est pas parfait sur les versions Xbox, il semble présenter des bugs avec quelques saccades dues à la synchronisation verticale (ce problème n'est pas présent sur les versions PlayStation).
    - Le 120 Hz varie entre 70 et 120fps sur toutes les machines.


    Qualité/Netteté d'image : PSSR > FSR 3.
    marcelpatulacci posted the 08/26/2025 at 07:17 PM
    C'est le même jeu mais qui hype comment si c'était un nouveau^^
    walterwhite posted the 08/26/2025 at 08:47 PM
    leonr4 Je vais me régale sur PS5 Pro
    ravyxxs posted the 08/26/2025 at 08:58 PM
    Flemme de ouf de le faire , déjà roncer le premier 3 fois déjà et le 2 plus de 5 fois !!! 2025 ils auraient pu sortir un remake sous UE5 aucune excuse. Bref j'attends E-DAY sur PC day one.
    shambala93 posted the 08/26/2025 at 09:25 PM
    leonr4
    Donc même la ps5 pro n’affiche toujours pas de 4K ?
    leonr4 posted the 08/26/2025 at 09:33 PM
    walterwhite
    shambala93 Non pas de 4k native, après l'image reste clean et au moins le jeu utilise très bien le PSSR contrairement à d'autres ou c'est pas du tout ça.
    ouken posted the 08/26/2025 at 09:49 PM
    Solo: 1>4>3>2>5
    ouken posted the 08/26/2025 at 10:31 PM
    Solo: 1>4>3>2>5
    ippoyabukiki posted the 08/27/2025 at 07:25 AM
    shambala93 non 16/20 dans la vraie vie c'est tres bien, mais on sait bien que dans les notes sur les sites de jeux vidéos ces notes ont peut d'interet et ils feraient mieux d'appliquer une notation du type A,B,C,D. Car 16/20 c'est "moyen". A partir de 14 c'est "passable". Et 10 voir en dessous c'est "à éviter".
    ippoyabukiki posted the 08/27/2025 at 07:26 AM
    bennj exactement, un bon jeu reste un bon jeu.
    shambala93 posted the 08/27/2025 at 11:18 AM
    ippoyabukiki
    Parce qu’on a plus vraiment de daubes.
    z0dd posted the 08/27/2025 at 02:24 PM
    rien d incroyable a l horizon, on est bien en présence d un jeu de 2006 avec un jeu fatigué et un rechargement fainéant, à la limite celui qui na pas fait le jeu a l époque sinon passé votre chemin
