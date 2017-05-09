Voilà presque 20 ans que Gears Of War est sorti sur nos bonnes vieilles Xbox 360, c'est la licence qui a façonné le TPS sur la génération Xbox 360 et PS3 ( voir au-delà).
A l'occasion de la sortie de Gears Of War Reloaded, nous allons faire un point sur les notes qu'a reçu le jeu pour sa sortie aujourd'hui même sur Xbox, PC et PlayStation 5.
Note Metacritic : 81
Note OpenCritic : 82
Quelques avis
TheSixthAxis
Gears of War: Reloaded est un concentré de science-fiction des années 2000, qui apparaît ici dans une forme plus aboutie que jamais. Il n'est pas particulièrement intelligent ou astucieux d'un point de vue moderne, mais il reste un jeu extrêmement divertissant, à l'ancienne.
PlaystationLifeStyle
En fin de compte, Gears of War: Reloaded est un excellent moyen pour les propriétaires de PlayStation de découvrir la série ou pour les joueurs de longue date de satisfaire leur nostalgie. Les jeux de tir à couverture n'étant plus aussi en vogue en 2025, il est agréable de voir que le jeu qui a lancé la tendance est toujours aussi passionnant. Invitez un ami et plongez-vous ensemble dans la campagne ; vous passerez un excellent moment.
PushSquare
L'une des franchises Xbox les plus emblématiques débarque sur PS5 avec un graphisme quelque peu décevant. Pour sa deuxième remasterisation, Gears of War: Reloaded n'impressionne pas visuellement. Cependant, avec une campagne qui a encore quelque chose à offrir malgré son design dépassé, et un excellent mode multijoueur en prime, ce jeu constitue une introduction bienvenue à la série Gears of War. 20 ans plus tard, le jeu qui a tout déclenché vaut toujours la peine d'être joué.
Dexerto
Gears of War: Reloaded est la version définitive de l'un des meilleurs jeux de tir jamais créés. Le développeur The Coalition a transposé ce jeu de tir légendaire en 2025 tout en conservant toute la magie sanglante qui le rendait si spécial à l'origine.
Certes, l'histoire n'a rien d'exceptionnel et vous passerez peut-être un peu trop de temps à combattre les mauvais insectes, mais c'est une introduction parfaite à Marcus et à sa bande de marginaux musclés.
Que vous soyez un vétéran de la CGU à la recherche d'une raison de rejouer ou un fan de PlayStation qui découvre la série pour la première fois, rendez-vous service et enrôlez-vous, soldat.
But Why To ?
Pour une version remasterisée d'un jeu sorti en 2006, le résultat est incroyable sur PlayStation 5. Le portage bénéficie d'un graphisme amélioré, avec des modèles de personnages incroyablement détaillés, des reflets époustouflants, un éclairage et des couleurs améliorés, ainsi que des effets impeccables. En termes de graphisme, la remasterisation est une réussite à presque tous les niveaux. Le jeu fonctionne également de manière fluide, avec un rendu stable à 60 images par seconde, sans ralentissements, baisses de performances ou bugs.
The Outer Havern
Gears of War: Reloaded redonne vie à un classique avec des graphismes plus nets, des performances plus fluides et suffisamment d'améliorations pour lui donner un nouveau souffle sans lui faire perdre son identité. Il reste l'un des jeux de tir les plus palpitants de son époque, et cette remasterisation prouve à quel point il a bien vieilli. La seule véritable déception est que Gears of War 2 et Gears of War 3 restent inchangés, laissant les fans sur leur faim. Au prix de 40 $, ou gratuit pour les propriétaires de l'édition Ultimate numérique sur Xbox et PC, et disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass, Reloaded est un excellent rapport qualité-prix et le moyen idéal de revivre les débuts de la saga.
Worth Playing
Gears of War: Reloaded est un jeu très solide, même si la base a près de 20 ans. Le concept d'un jeu de tir basé sur la couverture et les tirs rapides peut sembler dépassé, car de nombreux autres jeux ont repris ce principe depuis la sortie du titre original. Cependant, la sensation de mouvements rapides mais pesants et les combats intenses restent inégalés après tout ce temps. C'est un jeu facile à prendre en main et à jouer sans aucun compromis, et le titre bénéficie toujours d'une excellente présentation malgré les retouches mineures apportées au remake original. Pour les propriétaires de PS5 en particulier, Reloaded est un moyen idéal de découvrir un classique moderne très influent.
Atarita
Gears of War Reloaded a été pour moi une expérience nostalgique. C'était agréable de revoir un vieil ami. Comme je l'ai mentionné dans ma critique, je pense qu'il faut y jouer pour découvrir la série. Je considère ce jeu comme un rappel avant l'E-Day, et c'est toujours une aventure agréable à vivre. Il est également réussi sur le plan technique.
Toujours sous l'Unreal Engine 3 customisé par The Coalition avec quelques fonctionnalités modernes :
- Flou de mouvement.
- Screen Space Reflection pour l'eau.
- Techniques de mise à l'échelle comme FSR sur PS5/XS, PSSR sur PS5 Pro et DLSS sur PC.
- Ils ont intégré les outils de tonemapping de Gears 5 pour une implémentation HDR native, ça améliore les lumières et les ombres.
- Textures de meilleure qualité.
- Des ombres plus précises.
- Occlusion ambiante en temps réel basée sur AMD FidelityFX CACAO au lieu du SSAO.
- Les cinématiques sont toujours des clips vidéo pré-rendus en 30fps comme dans Gears Ultimate, la différence cette fois ci c'est qu'elles sont en 8K interne puis sous-échantillonnées.
PS5 Pro
(Upscale en 4K via PSSR)
- 60 mode : 1620p interne
- 120Hz mode : 1440p interne
- Très bonne exploitation du PSSR
PS5/XSX
(Upscale en 4K via FSR 3.1.3)
- 60 mode : 1440p interne
- 120Hz mode : 1080p interne
XSS
(Upscale en 1440p via FSR)
- 60 mode : 1080p interne
- 120Hz mode : 720p interne
(Performance)
Mode 60
- 60fps locké sur toutes les versions.
Mode 120Hz
- Framerate : PS5 Pro > PS5
- Framerate : XSX > PS5
- Le VRR n'est pas parfait sur les versions Xbox, il semble présenter des bugs avec quelques saccades dues à la synchronisation verticale (ce problème n'est pas présent sur les versions PlayStation).
- Le 120 Hz varie entre 70 et 120fps sur toutes les machines.
Qualité/Netteté d'image : PSSR > FSR 3.
