TSA 9/10

Fast Fusion est un jeu de course futuriste qui vaut vraiment le coup pour les nouveaux propriétaires de la Nintendo Switch 2. Il est beau et pas cher.

JVFrance 80%

GamesRadar+ 4/5

Il s'agit d'un jeu de course extrêmement rapide et agréable à jouer, et qui est abordable. Fast Fusion est un excellent exemple des capacités de la Switch 2, ce qui suggère que le jeu exploite bien les performances de la nouvelle console. Le mode "Super Hero" est jugé quasi parfait. Cependant, le jeu souffre de problèmes d'équilibrage et de graphismes étrangement flous, ce qui nuit un peu à son éclat général.Malgré ces petits défauts, le jeu est considéré comme étant parmi les meilleurs de sa catégorie.

Fast Fusion should be an instant buy for new Nintendo Switch 2 owners, providing an incredible dose of futuristic racing and a great graphical showcase for the new console at a bargain price.Fun, rapide et prenant en charge de nombreuses features de la Nintendo Switch 2, FAST Fusion est un jeu de course emballant et nerveux. Si l’on pourra regretter un petit manque de contenu ainsi que l’absence d’un mode en ligne, il ne faut pas oublier que le titre est vendu moins de 15 € sur le Nintendo eShop. Cela en fait un titre accessible qui vaut largement l’investissement de cette somme, surtout quand on sait que Nintendo Switch 2 Welcome Tour est vendu seulement 5 € de moins… Si vous recherchez un jeu de course solide pour jouer avec des amis ou pour tout simplement passer le temps sur quelques sessions courtes, FAST Fusion n’attend plus que vous.A brilliantly fast and playable racing game that doesn't cost the Earth, Fast Fusion is a superb example of what Switch 2 can deliver. Super Hero mode is pretty perfect, though some balancing issues and oddly fuzzy visuals take off some of the shine. This is really front of the pack.