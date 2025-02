Éditeur : Nacon

Développeur : Midgar Studio

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : Q4 2025

Langues : Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Polonais.

La Corrosion, un fléau d'une dimension sans précédent, a déjà ravagé le continent Astryen. De l'autre côté du monde, le continent d’Avaris et ses peuples de nomades jusqu'ici épargnés par les horreurs générées par cette abomination sont désormais au bord de l’extinction. Eline, Confidente des Âmes itinérante, combat sans faillir ce qui transforme en abomination la faune, la flore et les êtres humains qui composaient jadis ce territoire luxuriant. A la suite d’une rencontre étrange, un funeste pouvoir se réveille en elle, celui qui pourrait bien mettre fin à cette apocalypse : contrôler la Corrosion dans son propre corps.Mais sauver un monde déjà condamné n’est pas une tâche aisée. C’est avec l’aide d’Ysoris, son improbable mentor, et de Kanta, prince-shaman d’une tribu disparue, qu’Eline doit triompher des terribles adversaires qui s'opposent à elle.