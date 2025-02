Gamergen 17/20

Geek4Life 17/20

PCGamer 85%

Bien que le nom soit légèrement trompeur, Ninja Gaiden 2 Black est un moyen fantastique de découvrir l'un des meilleurs jeux d'action jamais réalisés.

XBoxMag 8/10

GodIsAGeek 8/10

Ninja Gaiden 2 Black est une excellente remasterisation d'un jeu vraiment super, qui donnera le sourire aux fans comme aux nouveaux joueurs.

JVFrance 6/10

NINJA GAIDEN 2 Black est sans conteste le meilleur moyen de découvrir (ou redécouvrir) ce chef-d’œuvre du beat them all. Son gameplay affûté et ses graphismes sublimés en font un must-have pour les amateurs d’action pure. Dommage que certains contenus aient été sacrifiés, mais cela n’enlève rien à la puissance de ce grand retour. Bref, NINJA GAIDEN 2 Black tape fort, très fort. Et si certains détails trahissent encore son âge – notamment quelques animations un peu rigides –, l’ensemble est tellement impressionnant que nous fermons les yeux. C’est un remaster qui se prend pour un remake, il sait flatter la rétine, et franchement, nous n’allons pas nous plaindre."Ninja Gaiden 2 Black" est un remaster réussi qui saura combler les fans de la saga tout en accueillant les nouveaux joueurs. L’équilibre entre modernité et respect du jeu original, allié à des ajouts bienvenus, fait de ce titre un "incontournable" pour les amateurs de jeux d’action. Attention, il est très violent, et donc PEGI 18 !While the name may be slightly misleading, Ninja Gaiden 2 Black is a fantastic way to experience one of the best action games ever made.On ne l’attendait pas et on est quand même aux anges ! Ninja Gaiden 2 Black offre une véritable cure de jouvence à un jeu que l’on aimait déjà beaucoup à l’origine. De quoi motiver à reprendre une nouvelle fois le chemin du combat dans la peau du magnifique Ryu Hayabusa ou bien susciter des vocations chez les nouveaux joueurs. Considérant par ailleurs qu’il s’agit là d’un formidable représentant d’un genre quelque peu oublié, jouer à Ninja Gaiden 2 Black n’est pas seulement ce que l’on vous conseille. C’est un devoir.Ninja Gaiden 2 Black is a great remastering of a genuinely superb game, and will raise a smile in fans and new players alike.Ninja Gaiden 2 Black fait figure de réédition un peu facile, histoire de faire un petit billet en attendant Ninja Gaiden 4 prévu pour la fin de l’année. Malheureusement, le titre ne parviendra pas à satisfaire les attentes des puristes. Il tente de compenser ses manquements en offrant une esthétique plus raffinée et en réintroduisant le gore de l’épisode sorti originellement sur Xbox 360. Cependant, cette nouvelle itération déçoit : elle ne récupère pas tout le contenu de la version Xbox et en oublie même une partie de celui de Ninja Gaiden 2 Sigma. Pire encore, elle conserve les problèmes hérités des versions précédentes, notamment une caméra souvent problématique qui gâche certains combats et séquences de plateforme, ainsi que des pics de difficulté parfois absurdes, même en mode Normal. À cela s’ajoutent des soucis d’optimisation, avec des chutes de framerate notables lors de séquences particulièrement intenses. Si Ninja Gaiden 2 Black peut constituer une alternative correcte pour les nouveaux venus souhaitant découvrir la série avant l’arrivée du quatrième opus, il n’est pas recommandé aux fans de la première heure, qui y verront une énième sous-version de l’opus Xbox 360, version de réfèrence encore à ce jour pour les inconditionnels.