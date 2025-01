L'effondrement céleste - une calamité causée par un objet colossal qui s'est écrasé sur les terres orientales connues sous le nom d'Azuma. L'impact dévastateur a envoyé des fragments de terrain dans les cieux et les mers. La terre s'étant brisée, le pouvoir fourni par les runes cessa de circuler. Les dieux de la nature disparurent peu après. Les montagnes se sont effondrées et les champs se sont desséchés, laissant les gens sans rien... même pas l'espoir.Vous vous réveillez, surpris par un rêve où des dragons se battent en duel. Vous ne vous souvenez pas comment ni pourquoi, mais une voix résonne en vous.« Accepte le pouvoir d'une danseuse de la terre. Utilisez ce pouvoir pour sauver la terre

