JV 14/20

Millenium 70%

XBoxMag 7/10

JeuxActu 13/20

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est une expérience singulière dans le paysage vidéoludique moderne qui convient de saluer. Le FPS de GSC Game World propose une immersion totale dans un univers post-apocalyptique fascinant, une vision survivaliste (trop) rare dans le jeu vidéo et une atmosphère sans pareil. Hélas, il souffre aussi de plusieurs maux qui l’empêchent d’atteindre l’excellence à commencer par son retard technique, son IA perfectible et son récit qui peine à s’imposer. Stalker 2 séduira avant tout les fans du genre qui sauront faire fi de tous ses errements.STALKER 2 Heart of Chornobyl est un jeu difficile, immersif et souvent frustrant. Peu de compromis ont été faits, ce qui rend le gameplay aussi brutal que l'univers dans lequel il se déroule. La progression est lente et douloureuse, surtout avec les nombreux bugs présents, alors que la mort peut être aussi subite qu'injuste. Cela demande une solide dose de patience, mais il faut reconnaître que l'exploration de la zone en vaut la peine, avec tous ses dangers et ses mystères qu'on tente d'élucider. Les outils, les interactions à notre disposition sont bien trop pauvres, ce qui réduit les façons de jouer et les options au strict minimum, tout en détruisant l'immersion que le jeu s'est donné tant de mal à construire. Espérons que STALKER 2 aura aussi droit à sa version 2.0 à l'avenir, puisqu'il le mérite.S.T.A.L.K.E.R. 2 est enfin là, et la question que l’on se pose est de savoir si l’attente en valait la peine. Sur le fond, le titre de GSC Game World est très bon, notamment grâce à son gameplay exigeant et son ambiance glaciale et menaçante qui couvre chacun de nos pas au cœur de la Zone et de ses environs. Sur la forme, par contre, c’est nettement plus compliqué. Les bugs sont légions, vraiment dérangeants et nous sortent tout à fait de l’expérience proposée par les développeurs. Un nouveau report aurait pu (dû ?) être envisagé et même si la nouvelle aurait été probablement mal accueillie par de nombreux joueurs, cela aurait été forcément bénéfique.Annulé, reporté à de - trop - nombreuses reprises (5 fois si je ne dis pas de bêtises), assommé par la crise du COVID, puis paralysé par la guerre en Ukraine, STALKER 2 est, on peut le dire, un miraculé. Toutefois, malgré cette bonne nouvelle, et à l'image de toutes ces arlésiennes qui débarquent dans la douleur après autant d'années (15 ans ici), il y a forcément des fissures, voire même des fractures. Et quelques minutes suffisent pour constater les handicaps qui tirent le titre de GSC Game World vers le bas. Techniquement tout d'abord, STALKER 2 est à la traîne, avec un moteur 3D complètement dépassé par les événements. Tout semble figé, comme si on retrouvait le STALKER des années 2007, que ce soit dans sa nature morte, ses PNJ statiques ou bien encore ses créatures animées à la truelle. L'intelligence artificielle des ennemis n'est malheureusement pas épargnée par un manque de savoir-faire, avec des soldats qui sont capables de nous repérer à des kilomètres à la ronde au moindre craquement de branche, mais sont incapables de se déplacer correctement. L'open world est certes gigantesque et nous fait expérimenter la vie d'un vrai survivaliste en temps de guerre sur un terrain miné d'anomalies aussi pénibles qu'invisibles, mais la progression est entâchée par un rythme beaucoup trop lent, douloureux et surtout peu passionnant. On a essayé de se raccrocher à cette histoire d'éléments surnaturels et d'un Skif aux abois, mais les bugs innombrables et le système de jeu ankylosé par cette prise en main rigide et cette interface d'un autre temps auront achevé le peu d'enthousiasme qui restait en nous. Cela dit, si vous êtes patient, conciliant avec un jeu dont le développement n'a pas été aidé par des circonstances extraordinaires, et surtout totalement accro au grand frisson atomico-soviétique, vous prendrez peut-être plaisir à voyager à l’ombre de Tchernobyl.