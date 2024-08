JV 16/20

Gameblog 8/10

Millenium 80%

Après une première approche compliquée, Black Myth Wukong nous a ouvert ses portes (littéralement) et on doit dire qu’on aurait été déçu de passer à côté de son aventure. Soutenu par l’un des gameplay les plus grisants de ces dernières années, le jeu de Game Science nous offre un défi savamment dosé qui nous donne envie d’en découvrir plus à chaque fois. Pas si linéaire que cela en fin de compte, le périple du Prédestiné aurait cependant gagné à être plus concis et à gommer ses portions les plus étendues pour se concentrer sur l’essentiel. Quoi qu’il en soit, pour cette grande première, le jeu honore sa promesse en termes d’immersion, de système de jeu et de divertissement, même si on regrette le manque de rythme, la redondance du level design et quelques légers défauts. Les créateurs de Black Myth Wukong ont fait parler leur science : la formule n’est pas parfaite mais l’alchimie opère !Si on peut résumer Black Myth Wukong en un mot, ce serait : généreux. Ce dans ses bons comme ses mauvais côtés. Le titre de Game Science nous régale en effet d’une magnifique aventure rendant hommage à l’emblématique Voyage vers l’Ouest. On se sent véritablement comme un puissant héros des légendes chinoises, dans une fresque proprement épique par son écrasante majesté (qui peut s’apprécier même sans être fin connaisseur de son folklore). Pour son premier AAA, le studio fait les choses en grand et assure un beau spectacle avec un enthousiasme certain. Trop peut-être. De nombreux combats de boss excessivement grandiloquents souffrent en effet de frustrantes imprécisions dans leur exécution, et d’un certain déséquilibre au niveau de la difficulté. Nonobstant, nous avons été agréablement surpris par cet Action-RPG mâtiné de Souls-like venu de l’Empire du Milieu. Pour un premier coup (de bâton) d’essai dans la porte des grands jeux, Black Myth Wukong s’en sort donc largement avec les honneurs. Cela s’annonce en tout cas prometteur pour d’autres titres chinois ambitieux à venir prochainement.Une aventure épique vous attend si votre machine est capable de faire tourner Black Myth Wukong correctement. C'est un des jeux les plus beaux, et les mieux réalisés auxquels nous avons eu le plaisir de jouer. Les combats sont nerveux et intenses, mais leur gameplay est facile à maîtriser, et met assez d'outils à disposition pour ne pas se lasser face aux dizaines et dizaines de boss qui vous attendent. Pour finir, on regrettera surtout que l'histoire soit difficilement compréhensible pour la très large majorité des joueurs, et que l'immense potentiel du level design soit ruiné par les murs invisibles, placés n'importe comment.