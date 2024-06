Actua 10/10

Le 12 novembre 2021, Shin Megami Tensei V entrait au Panthéon. On consacre aujourd’hui Shin Megami Tensei V: Vengeance au firmament, tant il améliore ce JRPG, jadis exclusif à la Nintendo Switch. Fort d’un scénario supplémentaire et d’une multitude d’améliorations de qualité de vie, son monde ouvert brille à présent par un volet technique à la hauteur de sa légende. Une seule question demeure : à l’avenir, ne vaudra-t-il pas mieux attendre la version définitive des productions Atlus ?La version ultime d'un excellent JRPG qui ne plaira pas à tout le monde. Shin Megami Tensei V Vengeance propose un voyage en enfer à l'atmosphère et aux ambitions uniques. Avec son exploration soignée, toujours aussi efficace, et sa capture de monstres enrichie et améliorée, Atlus tape dans le mille une fois encore. De plus, sa nouvelle route Vengeance offre un scénario bien plus solide que le jeu de base, justifiant largement une nouvelle partie à ceux qui l'ont déjà parcouru il y a 4 ans.Il fallait s’attendre à ce que, à la manière de l’édition Maniax de SMT III, Vengeance représente la version ultime de Shin Megami Tensei V. Pourvue d’améliorations notables en termes de confort, de narration et d’équilibrage, se permettant des ajouts là où le jeu d’origine était déjà extrêmement bien fourni, et allant jusqu’à s’offrir un pan entier de scénario débarquant notamment avec une nouvelle zone et un quatuor d’antagonistes fort réussis, cette mouture fait beaucoup pour être aimée. Quand bien même on pourrait reprocher à Atlus sa politique (récurrente) de seconde sortie, le prix de cette version demeure abordable, quel que soit le support choisi. En un mot comme en cent, Shin Megami Tensei V : Vengeance est assurément l’un des tout meilleurs jeux de rôle de l’année.