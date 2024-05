Vous incarnez un héros né dans un village de Riders, ces gens qui vivent de l'élevage de monstres. Au fil du temps, vous allez surmonter maintes épreuves, puis quitter votre village pour partir à l'aventure. Malgré le choc des cultures, vous apprendrez à vivre et à coopérer avec les chasseurs, jusqu'à un jour réussir à rapprocher ces deux communautés si différentes.

Like

Who likes this ?

posted the 05/20/2024 at 04:05 PM by nicolasgourry