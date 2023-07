Réalisateur de Memento / Insomnia / Batman Begins / Le Prestige / The Dark Knight : Le Chevalier noir / Inception / The Dark Knight Rises / Interstellar / Dunkerque / Tenet / Oppenheimer.Réalisateur de La Famille Tenenbaum / La Vie aquatique / À bord du Darjeeling Limited / Fantastic Mr. Fox / Moonrise Kingdom / The Grand Budapest Hotel / L'Île aux chiens / The French Dispatch / Asteroid City.Réalisateur de Hérédité / Midsommar / Beau Is Afraid