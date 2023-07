AVATAR, pur film de SF ? Pas seulement.Car James Cameron, non content de livrer un spectacle dantesque, se place aussi et surtout en héritier de tout un pan du cinéma documentaire.Et là se trouve une bonne partie de l’originalité de la saga.Direction Pandora donc, en passant par l’Irlande, la Polynésie et le Pôle Nord, pour rencontrer en chemin le pionnier du cinéma d’exploration, Robert Flaherty, auteur de Nanouk l'Esquimau, Moana ou encore L'Homme D'Aran.Bref, nous voilà parti pour un petit tour dans l'histoire du cinéma, dans lequel on tisse le lien entre des documentaires muets des années 1920 et un blockbuster 3D de 2022.