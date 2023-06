Bonjour ! Après une petite pause forcée, nous revoilà pour vous parler cette fois-ci d'un... pas obscure mais presque, jeu vidéo de la Super Nintendo. Sorti en 1993 au Japon et en 1995 en Europe, Illusion of Time est un jeu qui avait été beaucoup mis en avant par Nintendo par chez nous lors de sa sortie. Développé par le défunt studio Quintet, qui a depuis fermé et obtenu un petit statut culte, ce JRPG mais pas vraiment, regroupe un bon nombre de clichés du genre. Et entre y jouer en 1995 et y jouer en 2023, il y a malheureusement un fossé auquel Plouf, qui a choisi le jeu, ne s'attendait pas forcément. Eh oui, des fois la nostalgie nous trahit, et malgré de beaux souvenirs, certains jeux faillissent à passer l'épreuve du temps. Alors laissez-nous vous raconter tout ça, servez-vous un petit quelque chose à boire, et on vous souhaite de passer une bon moment en notre compagnie!