François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. Zeus est devenu l'ordonnateur du monde. Il décide de confier à son frère Poséidon le monde marin, et à son frère Hadès le monde souterrain, royaume des morts...Hadès est seul dans cet endroit qu’il n’a pas choisi, il règne sur le peuple des ombres et sur les créatures grimaçantes qui le gardent. Un jour, alors qu’il vient de quitter son royaume pour respirer un peu d’air à la surface, il croise le chemin de la belle Perséphone, en tombe amoureux, et l’enlève. Sa mère, Déméter, la déesse de l’agriculture et des moissons, en devient folle de chagrin. Quand elle comprend que sa fille a été enlevée, elle menace de rendre la terre stérile et les champs impossibles à cultiver. Zeus, pris entre le désir et l’amour d’Hadès pour la jeune fille d'un côté, la fermeté et la tristesse de Déméter de l'autre côté, doit régler ce dilemme au plus vite.