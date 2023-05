Éditeur : NIS America

Développeur : Furyu/Aquria

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 27 Juillet 2023 (Japon)

Langues : Anglais / Japonais / Coréen / Chinois.

-Il est prévu plus tard en Occident-

Cela fait maintenant des millénaires que l’espèce humaine a été réduite à néant. Eight Synthetic, un groupe composé d’êtres dotés d’intelligence artificielle nommés « Shinki » (ou Machines Divines), a été assigné comme étant le rédempteur de la race humaine. Dans cette aventure RPG, accompagnez Leben, Mikoto et Ami, trois E.V.E (des corps synthétiques dans lesquels ont été installé une conscience humaine) à la recherche de leur humanité. Explorez les étendues d’Eden et découvrez les secrets qui se cachent derrière les Shinki et l’extinction de l’espèce humaine. Pour ce faire, vous devrez récupérer votre puissance, améliorer votre équipe et inspecter les Données de Personnalité dans le « Imitation Garden ».