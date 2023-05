Du projet initial au deal avec Nintendo, le Cd-i a connu des hauts et des bas spectaculaires. Il aurait pu régner sans partage sur le monde de l'interactivité et du multimédia malheureusement il s'est pris la poutre de la réalité économique dans les gencives. Effectivement ça pique : près d'un milliard de dollars d'investissement pour un parc final de 900 000 machines à travers de monde.On revient sur cette incroyable histoire.

posted the 05/08/2023 at 10:55 AM by nicolasgourry