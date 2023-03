Fin des années 90, les constructeurs ont énormément de mal à protéger leur console que ça soit la Saturn, la PlayStation 1, la Dreamcast ou même la Neo-Geo CD, les hackers arrivent très vite à bout des sécurités des consoles et les jeux piratés pullulent sur ces consoles et se répandent à une vitesse hallucinante, et les consoles qui ont la chance d’avoir un gros succès commercial comme la PlayStation voit le phénomène, s’intensifier jusqu’à gagner le grand public avec carrément des puces à installer sur la console obligeant les développeurs à mettre en place des protections anti-piratage dans les jeux toujours plus inventives qu’on a d’ailleurs vu dans une vidéo précédente. Mais une console semble échapper à tout ça, la Nintendo 64, qui grâce à son port cartouche et ses multiples protections très avancées que je vous ai présenté y a quelques semaines, arrivent à maîtriser l’afflux de contrefaçons et de jeux piratés, c’est d’ailleurs l’une des consoles les mieux protégés de l’histoire de Nintendo, et ce même si un lecteur CD un peu spécial a réussi à contourner ses protections.A cause de l’arrivée d’internet et la possibilité pour les joueurs d’importer des appareils de certaines régions du monde ou le piratage est omniprésent comme en Asie du Sud, les CD qui sont faciles à copier grâce aux lecteurs CD et aux graveurs qui se démocratisent à vitesse grand V, les décisions judiciaires qui prennent du temps et les concepteurs derrière les consoles qui ne sont pas encore assez formé à cette nouvelle problématique, le hack des consoles et le piratage des jeux devient un véritable marché avec des sociétés spécialisés là-dedans carrément, à tel point que certains studios de développement reportent des jeux à plus tard en attendant qu’une solution au piratage soit trouvée et qu’il est avancé comme l’un des arguments qui ont fait tomber Sega et sa console.Et c’est dans ce contexte aussi hostile que les nouvelles consoles sont annoncées, la PlayStation 2 et la Xbox et toutes les deux vont avoir des problèmes de sécurité encore une fois avec du piratage et Sony va même retarder la sortie de la PlayStation 2 en Chine à cause de ça. Et Nintendo en parallèle a annoncé la Gamecube, sa toute première console qui intègre un lecteur DVD qui semble impossible à protéger à cette époque avec tous ces problèmes. Entre MMORPG bugé, Action Replay novatrice, et lecteur DVD en mode développeur, voici l’histoire du hack de la Gamecube ou comment un code-barre a fait tomber son système de sécurité.