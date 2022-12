Qu'est-ce que la Causalité ? Comment influence-t-elle ne scénario, la narration de Berserk ? Et quelles questionnements philosophiques soulève-t-elle ?Eh bien on va essayer de répondre à tout ça, ce qui nous permettra de parler au passage de tout un tas de concept, comme le déterminisme, le libre-arbitre ou encore Dieu, et d'aborder tout un tas de sujets directement liés au manga, comme certains point sur le lore, avec par exemple les différentes couches de réalité, le rôle et la nature des God Hand, Idea (l'idée du mal, le dieu désiré, véritable maître de la causalité), le fameux chapitre "secret", le 83, qui a été supprimé par Miura des tomes, du moonchild, l'enfant de Guts et Casca qui partage le corps de Griffith, mais aussi et surtout de comment Guts pourrait vaincre Griffith. Mais aussi la façon qu'a eu Miura d'écrire Berserk. Et bien sûr, à partir de tout ça, dégager ce que ça nous raconte.