Et si Spider-Man 2 était un film d'auteur ? Redécouvrez le blockbuster de Sam Raimi à travers le prisme de son incroyable mise en scène : symbolique de l'image et du reflet, travail de la crise d'identité, questionnement de l'Amérique triomphante et formalisme Russe, il y en a pour tous les goûts !C'est le deuxième épisode d'une série de trois, qui vont chacun se centrer sur un opus de la trilogie.