Le cinéma a rencontré bien des embuches au cours de sa longue vie. Parfois, certaines propositions attirent plus le public que d'autres et parfois, l'échec de ces propositions peuvent montrer un ralentissement. Aujourd'hui, je veux revenir sur ce qui est à mes yeux, le plus gros échec du cinéma. Pourquoi Final Fantasy n'a pas marché ? Pourquoi les Créatures de l'esprit aurait du marquer un tournant ?Analysons ensemble l'oeuvre de Hironobu Sakagachui mais également l'évolution des effets spéciaux / VFX.