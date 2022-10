Éditeur : NIS America

Développeur : Nippon Ichi Software

Genre : D-RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 14 Février 2023 (USA)

17 Février 2023 (Europe)

Langues : Anglais / Japonais.

Les créateurs de Labyrinth of Refrain : Coven of Dusk propose un nouveau chapitre de cette aventure pleine de charme et de mystère ! Invoqué par l’extraordinaire Madame Marta, vous n’êtes qu’un esprit errant en attente de votre prochain ordre. Avec l’aide d’Eureka, l’assistante de Madame Marta, et d’une armée de poupées dotées d’âme, plongez dans les profondeurs d’un mystérieux labyrinthe souterrain infesté de créatures enchantées, afin d’y percer ses mystères !