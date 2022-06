Digimon Survive présente une toute nouvelle aventure qui se déroule dans un monde mystérieux, avec des personnages dessinés par Uichi Ukumo et une musique composée par le célèbre Tomoki Miyoshi.Vous suivez un nouveau groupe d’adolescents, avec à sa tête Takuma Momozuka. Ils se perdent au cours d’un voyage scolaire et se retrouvent transportés dans un nouveau monde étrange peuplé de monstres, où le danger est omniprésent.

posted the 06/10/2022 at 12:15 PM by nicolasgourry