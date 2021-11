JVC 19/20

¡Ay, caramba! Forza Horizon 5 fait mûrir sous le soleil mexicain une recette concoctée par Playground Games ayant déjà régalé des millions de pilotes. Tel un antojito, Forza Horizon 5 se déguste dans la bonne humeur avec n'importe qui, n’importe quand. Roulant sur tout ce qui a déjà été fait techniquement et profitant du tremplin Xbox Series X pour tamponner les cieux, le soft de Microsoft gravit le volcan du fun et déverse une coulée d’épreuves exaltantes à vivre seul ou à plusieurs. C’est le festival de la décennie.Avec Forza Horizon 5, Playground ne bouscule pas sa formule de jeu de courses arcade, mais quand elle fonctionne aussi bien, finalement, pourquoi changer ? D'autant que le Mexique de cet épisode propose incontestablement la meilleure carte de la série, avec une variété de biomes hallucinante et une attention du détail qui confine au respect, en particulier sur une surface de jeu aussi massive. FH5 est un titre qui réussit tout ce qu'il entreprend les mains dans les poches, sans forcer et en se permettant, au passage, d'être l'un des plus beaux jeux de ce début de génération.Forza Horizon 5 représente la quintessence de la série. Il reste bien campé sur les fondations d’Horizon, en garde des aspect agaçants pour certains (notamment le ton surjoué de toutes les voix off), mais ne fait que relever tout ce qui a déjà fait le sel des quatre opus qui l’ont précédé. Beau à en faire tomber les pare-chocs, raffiné à en péter une durite, c’est un très beau bébé. Il est (très) bien parti pour être un system seller dans l’écosystème Xbox et je ne serais pas étonné que des bundles arrivent très vite pour la fin de l’année. Tout possesseur de machine capable de le faire tourner devrait y goûter. Roulez jeunesse !S’il y a très peu de concurrents sur ce genre si spécifique du jeu de voiture en Open World initié par Test Drive Unlimited, Forza Horizon 5 s’impose sans le moindre doute permis comme la référence du genre et plus largement comme la référence du jeu de voiture. Sur le plan Next Gen il assoit également sa place de vitrine technologique et de maître étalon graphique. Avec des textures qui s’affinent ou s’affichent au dernier moment, des chargements un peu plus longs que ce à quoi les Xbox Series nous avaient habitués ou des tracés peut être un peu répétitifs sur la longueur, tout n’est pas parfait, mais le plaisir de conduire des véhicules parfaitement modélisés qui sonnent enfin correctement que ce soit au niveau du moteur comme du pot d’échappement dans un monde ouvert beau à en pleurer surpasse n’importe quel petit souci technique.Complet, voilà le mot qui résumerait à lui seul ce Forza Horizon 5. Le jeu de course de Playground Games est une réussite sur tous les points, reprenant la formule déjà bien calibrée des précédents volets, mais insufflant une bonne dose de nouveautés grâce à davantage de missions légèrement scénarisées pour nous plonger dans l'ambiance du Mexique. La culture locale est omniprésente, que ce soit dans les décors ou les musiques, avec énormément de variété dans les environnements, donnant envie de prendre un aller simple pour le Mexique. Et comme toujours avec la franchise, le contenu est énorme, le joueur ne s'ennuie jamais, le plaisir de conduite est immédiat et ne vous lâche jamais, sans parler des graphismes somptueux, qu'importe le mode ou la machine utilisée. Forza Horizon 5 est indubitablement le meilleur opus de la franchise, et sans doute le meilleur jeu de course arcade jamais réalisé à ce jour. Oui, rien que ça.Au bout de cinq épisodes, Playground Games maîtrise manifestement la recette Horizon à la perfection. Sur le fond comme sur la forme, la réussite est totale. Le jeu déploie même suffisamment d'atouts pour convaincre au-delà des amateurs de voitures, puisque le mode aventure propose une mise en scène et des quêtes qui rappellent plus la structure d'un action-RPG que d'une bête série de courses. Cependant, les amoureux de sport automobile restent tout de même la cible prioritaire, et tout est fait pour leur plaire. A commencer naturellement par la possibilité de collectionner et conduire des centaines de véhicules de luxe modélisés avec soin ! La pléthore d'épreuves destinées aussi bien au solo qu'au multi, le bon équilibre entre arcade et simulation, et le Mexique sublimé par un moteur graphique aux petits oignons complètent un tableau quasiment irréprochable. Courses nerveuses improvisées ou officielles, dérapages en bord de plage, sessions de buggy à flanc de volcan, visites de temples mayas en Ferrari, et autres balades en Porsche sur fond de soleil couchant : on est bien Tintin, on est bien !Les rabat-joie auront envie de fustiger son manque d'originalité et railleront sans doute sa petite paresse créative. Mais comment rester de marbre face à un titre qui repousse si loin et si merveilleusement les limites de son prédécesseur, à tous les niveaux ? Une aire de jeu encore plus grande, plus variée et prenant littéralement vie grâce à une réalisation tout simplement insolente ; un contenu encore plus riche et prenant, avec des courses à n'en plus finir, un multijoueur très efficace et de nouvelles activités à découvrir et à créer... Playground Games affole les compteurs et livre un Forza Horizon 5 sans grande surprise, certes, mais à l'efficacité tellement redoutable et implacable que l'on est prêt à se perdre pendant des dizaines et des dizaines d'heures dans son Mexique de rêve où la seule limite semble être… l'horizon.