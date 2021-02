GameInformer 9/10

Je ne pensais pas avoir besoin d’un autre jeu Ghost n ’Goblins, mais Capcom m’a prouvé le contraire, et maintenant je veux plus.

IGN 8/10

Ghosts 'n Goblins Resurrection est un jeu de plateforme d'action à l'ancienne qui n'est pas trop cruel avec des compromis, vous permettant d'ajuster son niveau de défi en fonction de vos compétences individuelles et de votre tolérance à la douleur. Son mode histoire à sept niveaux est peut-être légèrement court, mais il offre une grande variété et des défis uniques à parcourir, et renforce sa valeur de rejouabilité avec l'ajout des niveaux d'Ombre alternatifs qui se débloquent après votre première partie. Si Capcom avait ajouté plus de flexibilité au mouvement et aux attaques d'Arthur - et s'était peut-être amusé avec l'histoire - cela aurait été une seconde jeunesse vraiment sensationnelle, mais peu importe Ghosts 'n Goblins Resurrection fait un retour extrêmement fougueux.

Gameblog 8/10

Millenium 75%

IGNFrance 7/10

Gamekult 6/10

Gamespot 4/10

Bien sûr, chaque instant de Ghosts 'n Goblins Resurrection donne l'impression que cela pourrait être le point de rupture de quelqu'un. C'est l'héritage de la série : le sentiment qu'elle défend. Si vous avez une forte nostalgie pour ces jeux et quels que soient les sentiments qu'ils vous ont inspirés, c'est un hommage fidèle. Et Capcom mérite d'être félicité, jusqu'à un certain point, pour avoir recréé un jeu qui peut rivaliser avec Ghosts 'n Goblins et Ghouls' n Ghosts, qui vont de paire avec leur gameplay atroce. En tant que divertissement, cependant, c'est un artefact d'un temps lointain dont je suis heureux de me souvenir, plutôt que de revenir.

Qui l'eut crû ? En ressuscitant l'une de ses séries les plus emblématiques mais aussi les plus disparues, Capcom commence l'année 2021 du tonnerre, en offrant aux vieux briscards et aux nouveaux venus une occasion de se frotter à un défi de taille. Impitoyable et obligeant le joueur à déployer des trésors de persévérance, Ghosts 'n Goblins Resurrection n'en est pas moins incroyablement valorisant, malgré un apprentissage à la dure de la moindre de ses mécaniques. Grâce à une variété d'approches, l'ajout d'un arbre de compétences ou l'arrivée d'un compagnon en local, la nouvelle aventure d'Arthur parvient à rester fidèle à ses racines tout en multipliant les nouveautés, le tout porté par une direction artistique tranchée, qui témoigne d'un amour du matériau de base. Si tout le monde n'y trouvera évidemment pas son compte au vu de l'investissement réclamé, ceux qui espéraient retrouver Arthur au sommet de son art peuvent foncer les yeux fermés. attention hein, ça va piquer au début.Fidèle à ses ancêtres, Ghosts'n Goblins Resurrection est un jeu difficile et intense, qui vous demandera de mourir de nombreuses fois afin de progresser. Les hordes de pièges et d'ennemis impitoyables vous demanderont à chaque fois de trouver, puis d'appliquer une stratégie viable pour vous frayer péniblement un chemin jusqu'à la suite. Tout cela combiné à la maniabilité assez particulière, voire datée du personnage, en fait un jeu réservé à un public averti, qui sait dans quoi il se lance. Même si le système de magie, les checkpoints et le coopératif rendent le titre plus accessible que ses prédécesseurs, il demande toujours une grande dose de patience et de persévérance.Avec Ghost 'n Globlins Ressurection la licence souffle ses 35 bougies de bien belle manière, et si le jeu n'est pas parfait il ravira à coup sûr les fans et les joueurs adeptes de challenges délicats.