Non non, ce n’est pas une blague, TeamKill Media
vient de publier un communiqué officiel annonçant que Code Violet
a réussi à trouver son public et qu’un nouveau chapitre est d’ores et déjà en préparation, sous le nom de Code: Ultra Violet
.
Malgré des critiques globalement négatives, le studio semble donc satisfait des performances du jeu, même si aucun chiffre de ventes n’a été communiqué pour le moment.
Pour rappel, Code Violet
est une exclusivité PlayStation 5
, commercialisée uniquement en format dématérialisé.
En attendant d’en apprendre davantage sur cette suite, voici le communiqué officiel du studio :
Nous travaillons activement sur plusieurs projets passionnants, et d'autres annonces et révélations vous seront bientôt communiquées.
Aujourd'hui, cependant, nous sommes particulièrement ravis de partager une grande nouvelle avec toute la communauté TeamKill.
Grâce au succès retentissant de Code Violet et à votre incroyable soutien, nous confirmons officiellement que le développement du prochain chapitre de l'histoire de Violet a commencé : Code UltraViolet !
Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce qui nous attend et avons hâte de vous faire participer à cette aventure. Restez à l'écoute !
Qui va croire une seule seconde que ce truc s'est bien vendu.
Et en plus, uniquement sur PS5 et en Démat...
Moi, j'y crois pas du tout.
Il suffit juste de voir ce qu'en disent les joueurs sur le net.
Je comprends mieux pourquoi ils ne voulaient pas le sortir sur PC. Les avis Steam n'aurait pas été dans leur intérêts.
nous sommes particulièrement ravis de partager une grande nouvelle avec toute la communauté TeamKill.
Genre les mecs, ils ont une communauté.
Ils pensent peut-être qu'en faisant croire que leurs merdes aient marché, que ça va peut-être faire des ventes, ou donner envie, ou que certains se feront avoir.
En plus, on voit clairement qu'ils prennent les gens pour des cons.
En tout cas, avec leur dernier projet, et leur passif, il ne fait plus aucun doute que c'est une bande d'escrocs.
shanks Je peux désormais avouer que je suis un oligarque qui les finance depuis le début, d’où l'exclusivité PS
Quand tu y goûteras vraiment, tu comprendras.
T'inquiète pas, on te convertira un jour.
Pas de problème, chacun son truc.
Je pense qu’il a vraiment trouvé son public. Même 100 000 ventes peuvent être rentables pour eux car le jeu n’a strictement rien coûté, et sans compter les fans de Dino Crisis en manque, ainsi que les fans de dinosaures en général (coucou Jurassic).
Le succès a dû être suffisant sans avoir besoin d’atteindre le million. C’est tout simplement impossible pour un studio indé comme eux d’annoncer une suite si le jeu ne marche pas, surtout après avoir tourné le dos au PC.
De mon côté je suis curieux et méga fan de Dino Crisis en plus, mais j’attendrai une grosse baisse de prix. Hors de question de mettre 50 € là-dedans non mais sérieusement, pour 5 € de plus, j'ai RE9. Faut dosé là avec le prix des jeux...
Mais bon vu qu'ils ont réussi à arnaquer les joueurs PS qui ne peuvent pas se faire rembourser une fois le jeu DL, ça a dû les motiver pour en faire un autre, mais pas sûr que le scam fonctionne cette fois-ci.