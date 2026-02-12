Nous travaillons activement sur plusieurs projets passionnants, et d'autres annonces et révélations vous seront bientôt communiquées.



Aujourd'hui, cependant, nous sommes particulièrement ravis de partager une grande nouvelle avec toute la communauté TeamKill.



Grâce au succès retentissant de Code Violet et à votre incroyable soutien, nous confirmons officiellement que le développement du prochain chapitre de l'histoire de Violet a commencé : Code UltraViolet !



Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce qui nous attend et avons hâte de vous faire participer à cette aventure. Restez à l'écoute !

Non non, ce n’est pas une blague,vient de publier un communiqué officiel annonçant quea réussi à trouver son public et qu’un nouveau chapitre est d’ores et déjà en préparation, sous le nom deMalgré des critiques globalement négatives, le studio semble donc satisfait des performances du jeu, même si aucun chiffre de ventes n’a été communiqué pour le moment.Pour rappel,est une exclusivité, commercialisée uniquement en format dématérialisé.En attendant d’en apprendre davantage sur cette suite, voici le communiqué officiel du studio :