- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Code Violet
0
Likers
name : Code Violet
platform : Playstation 5
editor : TeamKill Media
developer : TeamKill Media
genre : action
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 825
visites since opening : 2510631
marchand2sable > blog
Teamkill Media annonce Code Violet 2


Non non, ce n’est pas une blague, TeamKill Media vient de publier un communiqué officiel annonçant que Code Violet a réussi à trouver son public et qu’un nouveau chapitre est d’ores et déjà en préparation, sous le nom de Code: Ultra Violet.

Malgré des critiques globalement négatives, le studio semble donc satisfait des performances du jeu, même si aucun chiffre de ventes n’a été communiqué pour le moment.

Pour rappel, Code Violet est une exclusivité PlayStation 5, commercialisée uniquement en format dématérialisé.

En attendant d’en apprendre davantage sur cette suite, voici le communiqué officiel du studio :


Nous travaillons activement sur plusieurs projets passionnants, et d'autres annonces et révélations vous seront bientôt communiquées.

Aujourd'hui, cependant, nous sommes particulièrement ravis de partager une grande nouvelle avec toute la communauté TeamKill.

Grâce au succès retentissant de Code Violet et à votre incroyable soutien, nous confirmons officiellement que le développement du prochain chapitre de l'histoire de Violet a commencé : Code UltraViolet !

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce qui nous attend et avons hâte de vous faire participer à cette aventure. Restez à l'écoute !
TeamKill Media
    tags : ps5 dino crisis code violet teamkill media dino crisis like horror games 2026 code violet 2 code ultraviolet code ultra violet teamkill media new game code violet sequel exclu playstation 5 new exclu playstation 5 survival horror games 2026
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 02/12/2026 at 03:16 PM by marchand2sable
    comments (14)
    marchand2sable posted the 02/12/2026 at 03:21 PM
    Je voulais le prendre, mais le format uniquement en déma, le prix élevé et la tonne d’avis négatifs m’ont rebuté. Étonnant en tout cas ce succès.
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 03:31 PM
    J'avais vu ça il y a quelques jours, ils m'ont bien fait marrer ces cons.
    Qui va croire une seule seconde que ce truc s'est bien vendu.
    Et en plus, uniquement sur PS5 et en Démat...
    Moi, j'y crois pas du tout.
    Il suffit juste de voir ce qu'en disent les joueurs sur le net.
    Je comprends mieux pourquoi ils ne voulaient pas le sortir sur PC. Les avis Steam n'aurait pas été dans leur intérêts.

    nous sommes particulièrement ravis de partager une grande nouvelle avec toute la communauté TeamKill.

    Genre les mecs, ils ont une communauté.

    Ils pensent peut-être qu'en faisant croire que leurs merdes aient marché, que ça va peut-être faire des ventes, ou donner envie, ou que certains se feront avoir.
    En plus, on voit clairement qu'ils prennent les gens pour des cons.
    En tout cas, avec leur dernier projet, et leur passif, il ne fait plus aucun doute que c'est une bande d'escrocs.
    shanks posted the 02/12/2026 at 03:39 PM
    A cause de Guiguif ça
    guiguif posted the 02/12/2026 at 03:44 PM
    adamjensen et pourtant, comme quoi le PC est inutile

    shanks Je peux désormais avouer que je suis un oligarque qui les finance depuis le début, d’où l'exclusivité PS
    primerose posted the 02/12/2026 at 03:45 PM
    Plus rentable que Concord et Veilguard, n'en déplaise à certains
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 03:48 PM
    guiguif
    Quand tu y goûteras vraiment, tu comprendras.
    T'inquiète pas, on te convertira un jour.
    altendorf posted the 02/12/2026 at 03:52 PM
    grundbeld posted the 02/12/2026 at 04:15 PM
    adamjensen Oh mais il y a sans doute déjà goûté. Tout comme d'autres dont moi. Mais ce n'est pas notre truc. C'est quelque chose que vous avez visiblement énormément de mal à comprendre, les PCistes. Personnellement je suis non seulement très zen mais également très fier de pas être des vôtres.
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 04:18 PM
    grundbeld
    Pas de problème, chacun son truc.
    marchand2sable posted the 02/12/2026 at 04:44 PM
    adamjensen

    Je pense qu’il a vraiment trouvé son public. Même 100 000 ventes peuvent être rentables pour eux car le jeu n’a strictement rien coûté, et sans compter les fans de Dino Crisis en manque, ainsi que les fans de dinosaures en général (coucou Jurassic).

    Le succès a dû être suffisant sans avoir besoin d’atteindre le million. C’est tout simplement impossible pour un studio indé comme eux d’annoncer une suite si le jeu ne marche pas, surtout après avoir tourné le dos au PC.

    De mon côté je suis curieux et méga fan de Dino Crisis en plus, mais j’attendrai une grosse baisse de prix. Hors de question de mettre 50 € là-dedans non mais sérieusement, pour 5 € de plus, j'ai RE9. Faut dosé là avec le prix des jeux...
    olex posted the 02/12/2026 at 05:52 PM
    Ils ont vu que le jeu a marché grâce au bouche-à-oreille et qu'on a parlé de lui. C'était logique qu'ils en fassent une suite, car étron ou non, ils savent qu'une certaine tranche de personne sera curieuse de voir le résultat, ne curiosité maladive... Bienvenue dans une relation toxique.
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 06:47 PM
    marchand2sable
    tripy73 posted the 02/12/2026 at 07:24 PM
    J'ai regardé un let’s play et c'est quand même sacrément moisi, entre les bugs, l’IA et les animations aux fraises, sans parler de l'histoire bien nul ou le boss reptile humanoïde qui ne fait que te suivre pourte frapper, c'est clairement pas pour moi.

    Mais bon vu qu'ils ont réussi à arnaquer les joueurs PS qui ne peuvent pas se faire rembourser une fois le jeu DL, ça a dû les motiver pour en faire un autre, mais pas sûr que le scam fonctionne cette fois-ci.
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 07:46 PM
    tripy73
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo