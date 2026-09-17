accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
❤
Likers
Who likes this ?
name :
Bloodstained : The Scarlet Engagement
platform :
Playstation 5
editor :
505 Games
developer :
ArtPlay
genre :
action
other versions :
PC
-
Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
184
Likes
Likers
Who likes this ?
rahxephon1
,
tvirus
,
escobar
,
yui
,
liquidus
,
turkishboy03
,
greil93
,
xxxxxxxxxxxxxxxx
,
tourte
,
bibi300
,
bladagun
,
shampix
,
hayatevibritania
,
voxen
,
sboubi
,
eldren
,
artemis
,
sangokan
,
lt93
,
metasonic
,
yuri
,
svenzo
,
sephiroth07
,
stiltzkin
,
yoshitsune
,
fullbuster
,
estellise
,
carmichael
,
mickurt
,
kensama
,
dragonkevin
,
strifedcloud
,
jeanouillz
,
megaman
,
papysnake
,
licran
,
fantacitron
,
xerxes
,
glados
,
vargas18
,
neokiller
,
lordkupo
,
idd
,
lightjack
,
binou87
,
square
,
ootaniisensei
,
ryosaeba93
,
i8
,
minx
,
hatefield
,
shanks
,
layem
,
yagate
,
loudiyi
,
guirlik
,
sokarius
,
jwolf
,
leykel
,
kenren
,
valien
,
achille
,
yukilin
,
darksephiroth
,
eyrtz
,
lucrate
,
traveller
,
diablass59
,
krjc
,
boyd
,
momotaros
,
rosewood
,
denim
,
gunotak
,
akd
,
soulshunt
,
supatony
,
minbox
,
trafalgar
,
dx93
,
calishnikov
,
badaboumisback
,
linkiorra
,
gantzeur
,
darkparadize
,
playstation2008
,
snakeorliquid
,
lanni
,
goldmen33
,
e3payne
,
drakeramore
,
tuni30
,
asus
,
dragoon
,
chester
,
evilboss
,
kyogamer
,
chronokami
,
yka
,
zanpa
,
cuthbert
,
arngrim
,
patate
,
kisukesan
,
t800
,
furtifdor
,
stardustx
,
ichigoo
,
darkyx
,
x1x2
,
murasamune
,
shinz0
,
sphinx
,
leonr4
,
omegarugal
,
docteurdeggman
,
darkulqui
,
milo42
,
mugimando
,
marcellojolimitaine
,
fortep
,
opthomas
,
rbz
,
xell
,
ninja17
,
zekk
,
shiranui
,
iglooo
,
nekonoctis
,
suzukube
,
link80
,
testament
,
kabuki
,
amassous
,
gat
,
bliss02
,
sebalt
,
seriously
,
gattsuborne
,
jozen15
,
supasaiyajin
,
sonilka
,
niveforever
,
neckbreaker71
,
kuroni
,
roxloud
,
misterpixel
,
rayzorx09
,
zakovu
,
raph64
,
topmmorpg
,
biboy
,
biboys
,
ushiro
,
sujetdelta
,
fandenutella
,
awamy02
,
torotoro59
,
arjunakhan
,
gunhedtv
,
aliance
,
icebergbrulant
,
plolely
,
receiversms
,
trichejeux
,
giusnake
,
kr16
,
phase1
,
gunstarred
,
kujotaro
,
odifododifsodiss
,
xp2100
,
kurosama
,
yanssou
,
colibrie
,
esets
,
onsentapedequijesuis
,
xylander
,
gauffreman
,
jasnah
,
wutai
,
almightybhunivelze
,
simbaverin
,
rocan
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6881
visites since opening :
13392439
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Bloodstained: The Scarlet Engagement TGS Trailer
Bloodstained: The Scarlet Engagement se remontre via ce nouveau trailer pour le TGS
tags :
3
Likes
Who likes this ?
edgar
,
alucardhellsing
,
ootaniisensei
posted the 09/17/2026 at 11:43 AM by
guiguif
comments (
12
)
mercure7
posted
the 09/17/2026 at 11:51 AM
Ca me plaît bien, toujours ce côté un peu chelou niveau graphismes et impacts de coups, mais globalement, ça a l'air bien
rbz
posted
the 09/17/2026 at 11:57 AM
un petit air de raymond de SO6, c'est déplaisant
sinon ça a l'air bien, mais c'est pas jojo
akinen
posted
the 09/17/2026 at 11:58 AM
rbz
lucky!!!!!
ootaniisensei
posted
the 09/17/2026 at 12:00 PM
La DA fait plus Castlevania que le prochain Castlevania et c'est très drôle
jeanouillz
posted
the 09/17/2026 at 12:12 PM
Dommage pas Switch 2... Pour le moment
edgar
posted
the 09/17/2026 at 12:23 PM
ootaniisensei
Et c’est peu de le dire …
jeanouillz
Ça ne saurait tarder.
Sinon j’aime beaucoup aussi.
ootaniisensei
posted
the 09/17/2026 at 12:33 PM
edgar
J'aime les 2 perso
jacquescechirac
posted
the 09/17/2026 at 12:46 PM
ootaniisensei
mais le prochain castlevania semble 1000fois plus quali pour le coup
ootaniisensei
posted
the 09/17/2026 at 01:31 PM
jacquescechirac
Normal quand tu vois les mecs derrières
weldar
posted
the 09/17/2026 at 02:26 PM
ootaniisensei
Je suis d'accord.
Autant je suis conscient que Belmont's Curse a ses qualité, mais le feeling général et l'ambiance m'attirent pas (trop occidental et trop moderne en tant que Classicvania/Igavania spirit?...).
Au moins, tu sais que Bloodstained, tu mangeras du pur Igavania (et on peut quand même dire qu'il y a eu un effort de fait sur l'aspect graphique...).
benichou
posted
the 09/17/2026 at 02:35 PM
Ça a l’air tout aussi lent et bancal que le 1er.
Le charadesign des monstres est toujours aussi naze (les cochons volants…) et techniquement on dirait de l’UE3, c’est du niveau de miror of fate sur 3ds dommage.
dooku
posted
the 09/17/2026 at 04:42 PM
Le charme d'un jeu Saturn ❤️❤️ ça me donne envie de refaire le 1
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
sinon ça a l'air bien, mais c'est pas jojo
jeanouillz Ça ne saurait tarder.
Sinon j’aime beaucoup aussi.
Je suis d'accord.
Autant je suis conscient que Belmont's Curse a ses qualité, mais le feeling général et l'ambiance m'attirent pas (trop occidental et trop moderne en tant que Classicvania/Igavania spirit?...).
Au moins, tu sais que Bloodstained, tu mangeras du pur Igavania (et on peut quand même dire qu'il y a eu un effort de fait sur l'aspect graphique...).
Le charadesign des monstres est toujours aussi naze (les cochons volants…) et techniquement on dirait de l’UE3, c’est du niveau de miror of fate sur 3ds dommage.