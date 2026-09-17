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Bloodstained : The Scarlet Engagement
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name : Bloodstained : The Scarlet Engagement
platform : Playstation 5
editor : 505 Games
developer : ArtPlay
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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Bloodstained: The Scarlet Engagement TGS Trailer
Bloodstained: The Scarlet Engagement se remontre via ce nouveau trailer pour le TGS

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    3
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    edgar, alucardhellsing, ootaniisensei
    posted the 09/17/2026 at 11:43 AM by guiguif
    comments (12)
    mercure7 posted the 09/17/2026 at 11:51 AM
    Ca me plaît bien, toujours ce côté un peu chelou niveau graphismes et impacts de coups, mais globalement, ça a l'air bien
    rbz posted the 09/17/2026 at 11:57 AM
    un petit air de raymond de SO6, c'est déplaisant
    sinon ça a l'air bien, mais c'est pas jojo
    akinen posted the 09/17/2026 at 11:58 AM
    rbz lucky!!!!!
    ootaniisensei posted the 09/17/2026 at 12:00 PM
    La DA fait plus Castlevania que le prochain Castlevania et c'est très drôle
    jeanouillz posted the 09/17/2026 at 12:12 PM
    Dommage pas Switch 2... Pour le moment
    edgar posted the 09/17/2026 at 12:23 PM
    ootaniisensei Et c’est peu de le dire …

    jeanouillz Ça ne saurait tarder.

    Sinon j’aime beaucoup aussi.
    ootaniisensei posted the 09/17/2026 at 12:33 PM
    edgar J'aime les 2 perso
    jacquescechirac posted the 09/17/2026 at 12:46 PM
    ootaniisensei mais le prochain castlevania semble 1000fois plus quali pour le coup
    ootaniisensei posted the 09/17/2026 at 01:31 PM
    jacquescechirac Normal quand tu vois les mecs derrières
    weldar posted the 09/17/2026 at 02:26 PM
    ootaniisensei

    Je suis d'accord.
    Autant je suis conscient que Belmont's Curse a ses qualité, mais le feeling général et l'ambiance m'attirent pas (trop occidental et trop moderne en tant que Classicvania/Igavania spirit?...).
    Au moins, tu sais que Bloodstained, tu mangeras du pur Igavania (et on peut quand même dire qu'il y a eu un effort de fait sur l'aspect graphique...).
    benichou posted the 09/17/2026 at 02:35 PM
    Ça a l’air tout aussi lent et bancal que le 1er.
    Le charadesign des monstres est toujours aussi naze (les cochons volants…) et techniquement on dirait de l’UE3, c’est du niveau de miror of fate sur 3ds dommage.
    dooku posted the 09/17/2026 at 04:42 PM
    Le charme d'un jeu Saturn ❤️❤️ ça me donne envie de refaire le 1
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