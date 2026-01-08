À partir d'aujourd'hui, la Switch 2 s'impose par défaut comme la solution la plus accessible pour jouer au format physique, surtout depuis que la Xbox Series S (qui est loin d'être le jour et la nuit avec la NS2) 512 Go a atteint 500 € - une capacité qui s'ature vite puisqu'elle oblige à installer chaque jeu, contrairement aux cartouches Nintendo pour ses exclusivités.



Pour jouer à des consoles de la génération PS5/XSX 100% salon, il faut donc compter minimum 650 euros pour avoir un lecteur physique.



Je ne m'attendais pas à cette situation à la sortie de la Switch 2, c'était plus compliqué (et osé) de la part de Nintendo d'y aller frontalement, là ça devient plus simple pour faire un choix (certes l'optimisation reste supérieure sur PS5/XSX mais la Switch 2 compense par son côté pratique à jouer partout à des jeux de cette génération).



Depuis l'annonce de l’arrêt des jeux physiques chez Sony, même le format GKC devient bien moins impopulaire (même si ça ne vaut pas une version 100% physique complète).



Maintenant, on verra dans un an où nous en serons, car nous ne sommes pas au bout de nos surprises (ou plutôt cauchemars, j'espère me tromper) je sens.

De plus j'ai envie de voir réellement le comportement des joueurs (et joueuses) en 2028, ça va être quelque chose.

PS : Le comble absolu, c'est de voir un jeu Microsoft comme Indiana Jones sortir en version complète sur cartouche de la NS2, pendant que les joueurs XBox ont droit à une boîte vide...