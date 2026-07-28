C'est ce qu'affirme un nouveau rapport de MP1st, selon lequel une source anonyme a travaillé, à un moment donné, sur une adaptation d'Edgerunners en collaboration avec CD Projekt Red, le studio à l'origine de Cyberpunk 2077.Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette source travaillait chez WayForward, un studio californien de longue date connu pour la série Shantae, River City Girls 2 et bien d'autres titres.Il semblerait que ce projet Edgerunners, portant le nom de code « Gemini »,ait été conçu comme un jeu d'action de type beat'em up en 2,5D ; un partenariat avec WayForward, fort de son expertise dans les jeux à défilement latéral et les Beat'em up, apparaît donc tout à fait logique.Toutefois, rien ne permet d'affirmer pour l'instant que ce titre a réellement vu le jour. La source ne travaille plus chez WayForward, bien que le projet ait été en phase de production encore cette année.Même s'il vaut mieux ne pas trop s'emballer quant à une éventuelle sortie, il est fascinant de constater que CD Projekt Red avait apparemment très envie de décliner Edgerunners en un jeu à part entière.Il est possible que de nouvelles informations sur « Gemini » fassent surface dans les semaines ou les mois à venir, maintenant que cette rumeur circule.