Selon les sources de ZDNet Korea, Nintendo réfléchirait à l'arrivée d'un modèle Switch 2 OLED, qui succéderait à la version LCD actuellement commercialisée. Le projet n'aurait toutefois pas encore été validé en interne, notamment en raison de la hausse des coûts qu'impliquerait l'adoption de cette technologie d'affichage.La firme de Kyoto envisagerait d'utiliser un écran OLED rigide affichant une définition Full HD (1920 x 1080). Contrairement à la Switch OLED de première génération, qui conservait une définition de 1280 x 720, cette nouvelle version reprendrait la résolution déjà proposée par la Switch 2 LCD, tout en profitant des avantages propres à l'OLED, comme un meilleur contraste, des noirs plus profonds et des temps de réponse plus rapides.Le principal obstacle resterait le coût de fabrication. Avec la hausse récente du prix de plusieurs composants, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, Nintendo chercherait à limiter l'augmentation du prix de vente de sa console. L'écart de coût entre une dalle LCD et une dalle OLED expliquerait pourquoi le constructeur n'aurait pas encore donné son feu vert au projet.Si le développement était lancé d'ici la fin de l'année, la production de masse ne débuterait pas avant fin 2027 ou début 2028, ce qui placerait une éventuelle sortie dans cette fenêtre. Comme pour la Switch OLED de 2021, Samsung Display serait pressenti pour fournir les écrans si le projet aboutissait.Enfin, cette rumeur s'inscrit dans la continuité de la stratégie adoptée par Nintendo avec la première Switch, dont les différentes déclinaisons (modèle standard, Lite puis OLED) avaient été lancées progressivement au fil des années.