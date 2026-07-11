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cyr
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cyr > blog
vu que personne n'aborde le sujet.....
Juste pour dire, que notre génération dit gameur, est entrain de vieillir.

La jeune génération sont du full démat, musique ,film et jeux vidéo.

Donc entre ceux qui on arrêté de jouer, et ceux qui sont décédé, il faut bien se rendre a l'évidence que la génération qui a commencer a jouer avec une ness ou les consoles antérieures diminue au fil des années.


Les jeunes consomme différemment.

Peut être pour ça que les consoles dit portables traditionnels n'ont pas résisté avec les gens qui jouent sur smartphone.


Ouvrez les yeux, les part de physique diminue parce que le public traditionnels ancestral se meurent, et il est remplacé par un public full demat.....
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    suzukube
    posted the 07/11/2026 at 09:08 AM by cyr
    comments (54)
    ratchet posted the 07/11/2026 at 09:10 AM
    Bah oui mais certains ont du mal à le comprendre…

    Faut être aveugle. Ce n’est que le début d’autant plus.
    wickette posted the 07/11/2026 at 09:12 AM
    Peut être pour ça que les consoles dit portables traditionnels n'ont pas résisté avec les gens qui jouent sur smartphone.

    Rappelle moi les ventes de la Switch 1 et 2 ?


    Sinon tout est générationnel, les films, les JV, les voitures,…et les choses évoluent en bien ou en mal, c’est absolument pas propre au JV
    tripy73 posted the 07/11/2026 at 09:16 AM
    Les jeunes générations regardent des films/séries sur Netflix et autres, écoutent leurs musiques sur Spotify et probablement des livres sur des sites d'abonnement aussi (pour ceux qui lisent encore...), mais ça n'empêche pas d'avoir toujours des CD/Blu-ray/Vinyles et même K7 depuis quelques temps, ainsi que des livres papiers.

    Donc non rien n'empêche de continuer à vendre des jeux au format physique, faut arrêter de prendre cet argument claqué au sol que les éditeurs/constructeurs essaient de nous faire avaler, merci.
    zboubi480 posted the 07/11/2026 at 09:26 AM
    ".....ceux qui sont décédés..."
    Le jeu video n'a pas 90 ans hein !!!!
    suzukube posted the 07/11/2026 at 09:29 AM
    zboubi480 pour le coup, j'en connais qui sont décédé, y compris sur ce site d'ailleurs, avec un bloggueur que j'aimais bcp et qui n'est plus
    darkxehanort94 posted the 07/11/2026 at 09:29 AM
    tripy73 Ces jeunes générations c'est nous qui les avons élèves, on a mal fait notre boulot
    supasaiyajin posted the 07/11/2026 at 09:32 AM
    Vous aurez beau chercher toutes les excuses possibles, il n'était pas nécessaire de supprimer complètement le physique. Les deux pouvaient parfaitement coexister et on peut très bien consommer les deux. Par exemple, je regarde des animés en streaming, mais j'achète aussi des blu-ray d'animés.
    jaeg01 posted the 07/11/2026 at 09:34 AM
    T'as découvert la lumière le 11 juillet 2026 c'est bien
    saram posted the 07/11/2026 at 09:40 AM
    Les gens sont nostalgiques, c'est pour ça qu'ils sont attachés au support physique.
    heracles posted the 07/11/2026 at 09:44 AM
    Vous êtes contents ?
    riddler posted the 07/11/2026 at 09:52 AM
    Le futur sera une app sur sa tv comme Xbox
    ducknsexe posted the 07/11/2026 at 09:56 AM
    Ceux qui sont décédé ne peuvent pas te répondre mais je pense comme eux : Fuck you le demat
    fiveagainstone posted the 07/11/2026 at 10:10 AM
    On nous enlève le choix, on ne peut pas être content de ça, qu'importe les excuses ou raisons que vous voulez trouver.
    shinz0 posted the 07/11/2026 at 10:21 AM
    Pourtant ces jeunes achètent aussi des jeux physiques moins chers comme nous et aussi des vyniles
    On me fera jamais croire que les moins de 25 ans achètent des jeux à 80€ en demat prix conseillé
    noishe posted the 07/11/2026 at 10:21 AM
    tripy73 fiveagainstone Exactement, ce n'est qu'un moyen de se justifier et ça n'excuse rien. Très bientôt on aura le même débat sur l'argent physique et l'existence des pièces/billets, et les gens vont se laisser faire parce qu'on paye beaucoup plus souvent par carte bancaire/apps maintenant, sans comprendre que c'est un droit et un choix qui nous est enlevé parce que la "majorité" n'y adhère plus.

    suzukube Shacka parlait souvent d'objets physiques / de collectors d'ailleurs, je me demande ce qu'il penserait de toute cette histoire. J'espère qu'il repose en paix.
    angelsduck posted the 07/11/2026 at 10:24 AM
    Oui ça diminue mais il y a encore des millions de ventes physiques chaque années. Au contraire de ce que Sony veut nous faire croire sur les gros titres il y a encore quasi 50% de ventes physiques. Le choix de stopper le physique n'est pas du une seule seconde au fait que la part du physique est ultra basse (faux), mais juste car il n'y a "que" 30% de marge sur un jeu physique et que ça veut gagner plus. Et aussi tuer le marché de l'occasion, donc aucun rapport avec l'ages des joueurs, juste pour le portefeuille.
    cjmusashi posted the 07/11/2026 at 10:27 AM
    Cela ne doit pas empêcher Playstation d'être respectueux de sa propre histoire et de son public historique devenu fan qui a pu commencer sur Playstation. L'arrogance et le dédain actuel de Playstation pour seulement quelques dollars de plus plus est abject
    maxx posted the 07/11/2026 at 10:40 AM
    Mais ce que vous ne comprenez c'est que malgré ça, ça n'empêche pas de critiquer les décisions et d'espérer avoir un moins un demat plus régulé, avec plus de possibilités pour les clients. Je comprends pas le délire de dire "ouais c'est comme ça c'est tout on peut rien faire ouvrez les yeux blablabla" et aller critiquer ceux qui essaient de faire entendre les critiques. A la fin, tout le monde y gagnerait hein.

    Après oui, la part du numérique augmente mais encore une fois, les AAA Sony se vendent plus en physique qu'en demat. Alors oui, les revenus sont plus importants en demat mais il est faux de dire que le physique représente moins que le demat si on compare les méthodes de ventes pour des jeux qui sont disponibles sous les deux formats.

    Et regardez les autres médias. On a abandonné le physique dans le cinéma? Dans la musique? Dans la photo? Ce n'est pas d'ailleurs le vinyle qui a fait son grand retour? Qui après avoir risqué la disparition représente maintenant le plus gros du physique dans la musique? Alors même que la musique est a un haut niveau de maturité en demat et représente 80% des revenus? Hé ben malgré cela le physique persiste avec le numérique. Il n'y a donc aucun raison valable de supprimer le physique dans le jeu vidéo.

    Même si vous n'aimez pas le physique, même si vous adoré le demat, vous avez a y gagner avec les critiques qui sont émises. Faut arrêter de défendre des positions d'entreprise purement économique et dictées par des actionnaires.
    cyr posted the 07/11/2026 at 10:41 AM
    zboubi480 je connais énormément plus de monde qui sont décédé largement avant 90 ans .
    90 ans y a peut-être 5% de gens qui y arrivent.

    La mort frape de 0 a 120 ans.

    Dernièrement j'en connais 2 qui sont décédé a 39 ans. Donc j'ai eu un pzu peur quand j'ai eu 39 ans . Mais ouf je suis passé a dizaine au-dessus.

    Mais notre génération et les suivantes auront bien du mal a attiendre 80 ans.

    A cause des produits chimiques, les résidu médicamenteux dans l'eau du robinet, la pollution de l'air, les perturbateurs endocrinien etc.

    A ton avis pouquoi la fécondité a baisser ?

    Et sans parler des cancers.....

    L'espérance de vie recul, mais les gouvernements n'en parle pas, car il pourrait plus reculer l'âge de la retraite....

    En plus ils on fermer beaucoup de lit de réanimation dans les hôpitaux alors qu'on va en avoir besoin de plus en plus.....
    cyr posted the 07/11/2026 at 10:43 AM
    cjmusashi ils on fair une annonce avant même l'annonce de la ps6.

    Pour le coup, ils n'ont pris personne en traite.

    2028, après terminé. Il aurait pu ne rien dire, présenté la ps6 dépourvu de lecteur et ne pas préciser que les bluray n'existerait plus.

    L'apprendre de cette façon aurait vraiment était irrespectueux.
    olex posted the 07/11/2026 at 10:45 AM
    On ne peut pas te donner tort, mais est-ce pour autant bon de l'accepter ? Perdre un choix, c'est perdre tout ce que pourquoi les précédents se sont battus, ont partagé. Il y a évidemment une part d'égoïsme, de nostalgique, mais aussi de fierté de pouvoir transmettre quelque chose de palpable, de garder/posséder des choses que l'on peut toucher, détenir un certain droit. Moi personnellement, j'ai à la fois cette peur de ne plus pouvoir jouir d'un bien duquel je peux légitimement toucher, et je manque de confiance sur l'aspect numérique, même si je reconnais sa praticité et son accessibilité, tout aussi précaire ceci dit.

    C'est peut-être exagéré comme analogie, mais je vois un jeu physique comme une photo de famille, un bien important qui témoigne de ton passage. Certes, le numérique possède tout aussi bien des avantages que des inconvénients, et on peut tout perdre en un instant, aussi bien du côté physique que numérique. Mais cela reste un choix supplémentaire, une alternative... et il demeure regrettable de le perdre. Cessons d'être fataliste. Au lieu de chercher la guerre, il serait bon d'explorer de nouvelles possibilités, de protéger davantage les joueurs, quelque soit le rang et le mode de consommation qu'ils ont choisi.
    cyr posted the 07/11/2026 at 10:50 AM
    wickette en quoi la switch est une consoles portable traditionnelle ?

    Une consoles portable traditionnelle est une consoles fill portable.

    La switch c'est une consoles hybride

    Sérieux je pensais que après autant d'années c'etais clair non?
    keiku posted the 07/11/2026 at 10:53 AM
    cyr j'ai envie de dire que si les jeune consomme différemment, les jeunes ne reste pas jeune éternellement donc en vrai, c'est un faux débat

    Quand ils vont voir leur jeux disparaitre et pas comprendre pourquoi ce qu'ils ont acheté n'est plus disponible, ils se rangeront comme les autres sous la même bannière... la transmission des compétence et l'éducation c'est censé marché comme ca..., par contre l'éducation, et l'apprentissage de la consommation saine des jeune, est en effet un autre débat a l'heure actuelle... et le soucis de ca, ce n'est évidement pas les jeune mais leur parent... Donc ceux qui proteste aujourd'hui sont des parents responsable, les autres...
    supasaiyajin posted the 07/11/2026 at 10:53 AM
    N'empêche. Comme si la GDC ne suffisait pas, maintenant les joueurs se foutent limite sur la gueule entre physique et démat, alors que tout ce que demandent les joueurs mécontents c'est d'avoir le choix.
    cjmusashi posted the 07/11/2026 at 10:54 AM
    cyr
    Sauf qu'ils auraient très bien pu continuer le jeu physique car s'ils veulent vendre des consoles en magasins ils ont l'obligation d'y avoir des jeux
    On ne parle ici que de rentabilité, de dédains envers certains clients les plus fidèles. C'est la pire chose qu'il avaient à faire. J'espère qu'ils vont recevoir un retour de baton bien sévère quitte à ce qu'ils disparaissent (comme ils en ont rien à foutre de nous pourquoi nous en aurions quelque chose à foutre de leur gueule)
    Je suis totalement à l'inverse de ta vision des choses
    suzukube posted the 07/11/2026 at 10:56 AM
    noishe Oui, c'est exactement à lui que je pensais !
    keiku posted the 07/11/2026 at 10:57 AM
    supasaiyajin le choix est une illusion, faudrait commencer a le comprendre... et c'est pareil partout, il existe un système dominant et un système émergent et 1 seul des 2 survit jusqu'a ce qu'un autre tente de prendre la place ( ce qui donne une illusion qu'il y a plusieurs possibilité, mais c'est juste une pour remplacer l'autre)
    grundbeld posted the 07/11/2026 at 10:59 AM
    Les plus jeunes j’en fréquente encore pas mal vu ma situation sociale. Et très franchement ils sont sympas comme tout mais ce sont des lobotomisés à fond de balle. Ils gobent littéralement tout ce que le système leur colle entre les dents. Que ce soit quoi penser, quoi aimer, quoi faire et également quoi consommer.

    Bien entendu il ne faut pas faire d’amalgame total. Certains jeunots que je connais sont très attachés à leurs cartouches de Switch. Mais bon voilà, ils sont globalement bien plus manipulables qu’un millenial moyen ou un Gen X. Je tiens également à preciser qu’ils ont d’autres qualités, que nous n’avons pas forcément ou moins, dans nos catégories d’âges plus élevées. Mais l’émancipation de l’esprit n’en fait pas partie. Ce n’est cependant pas de leur faute. C’est systémique et voulu.
    zekk posted the 07/11/2026 at 11:23 AM
    J'e n'ai pas lu, les commentaires, mais pour le coup, je suis d'accord avec toi, ça fait des années que je dis qu'on est plus le public cible
    5120x2880 posted the 07/11/2026 at 11:29 AM
    Les matérialistes attachés aux physiques se retourneraient dans leurs tombes en voyant ce que le physique est devenu, c'est comme Dragon Ball, il aurait fallut le laisser crever durant l'age d'or pour pas avoir les souvenirs violés.
    yukilin posted the 07/11/2026 at 11:30 AM
    Depuis des années le physique à moins de sens rien que du fait des majs, ajouts gratuits ou autres des jeux. On se retrouve souvent avec une version non fini des jeux, non complètes....
    Personnellement, je préfère me focaliser sur l'expérience que la possession matérielle qui de toute façon ne durera jamais éternellement.
    jaune posted the 07/11/2026 at 11:31 AM
    noishe suzukube Shacka est décédé ??? Mais quand ?
    yukilin posted the 07/11/2026 at 11:49 AM
    noishe : Soyez un peu réalistes aussi. Je suis pour le choix, Mais on ne peut pas, arriver a un certain stade, maintenir de l'argent physique qui a un cout de création et des tas de contraintes de maintien pour 100 personnes ( je dis ça pour concrétiser un minimum) simplement parce qu'elles ne veulent pas utiliser de CB. Même si l'idée de choix est légitime et naturelle, elle se heurte aussi a des limites de la réalité. C'est l'ordre des choses.
    La nature elle meme ne maintien pas des choses qui ne sont plus viables ni adaptées. C'est ainsi.
    Sinon on devrait tout proposer dans tous les domaines en permanence. Parce que oui l'argent ou le JV c'est le même choix que si je veux des carreaux de cuisine beige nacrés qu'on ne produit plus le principe de choix est le même. Je veux donc j'estime que je dois avoir le choix. Ce n'est pas réalisable et ça manque de sens.
    sk8mag posted the 07/11/2026 at 11:59 AM
    saram, cela n'a absolument rien à voir avec la nostalgie, il s'agit de posséder ce que tu as payé, à contrario du démat, et de pouvoir prêter ou revendre tes jeux
    judebox posted the 07/11/2026 at 12:32 PM
    On peu également dire que la nouvelle génération est moins "jeux vidéo" globalement
    keiku posted the 07/11/2026 at 01:00 PM
    yukilin faut arrêter de parler des couts de création, le soucis c'est la mauvaise gestion des entreprises et les décision de merde qui sont en cause...

    le démat coute plus cher que le physique (même s'il rapporte plus actuellement), et va couter de plus en plus cher dans le temps, du coup les entreprises vont encore s'enfermer dans un modèle économique néfaste dont elle ne pourront plus sortir...

    La nature elle meme ne maintien pas des choses qui ne sont plus viables ni adaptées.

    c'est donc la fin de l'humanité... on va donc disparaitre bientôt
    noishe posted the 07/11/2026 at 01:03 PM
    suzukube Trinquons pour lui

    jaune En 2023, je n'ai plus la date exacte malheureusement

    yukilin Le problème de ce raisonnement c'est que petit à petit, à force d'accepter ça, on finira par tout accepter, quitte à ne plus avoir de droits à la vie privée. Aujourd'hui c'est la disparition du physique. Demain, celle du liquide.
    Le jour suivant, c'est accepter que des organismes puissent avoir accès à tous tes achats puisque plus rien ne sera privé. On connaîtra tes goûts, tes loisirs, et tout sera tracé. Et les conséquences peuvent aller très loin. Contrôle totale sur tes habitudes de consommations, publicités encore plus ciblées. Dépendance totale envers le système. Impossibilité de payer en cas de panne (et ça arrive). Les cyber attaques sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs. On peut même imaginer un système où tes achats pourront être limités en fonction de ton comportement. Oui, ça existe déjà en Chine.

    Sans parler du nombre important de personnes qui travaillent sans être déclarées. Si tu peux plus payer ces gens là avec de l'argent liquide, tu les pousse encore plus dans la précarité, voire le crime. On creuse encore plus les inégalités (et l'écart est déjà bien plus creusé aujourd'hui, même par rapport à il y a 10 ans).
    wickette posted the 07/11/2026 at 01:25 PM
    cyr

    C’est une console portable traditionnelle.
    L’aspect hybride ne change rien, surtout qu’on a eu une version lite

    On s’en fout si c’est pas assez traditionnel pour X ou Y, faut pas etre réactionnaire non plus, certaines choses evoluent, les consoles portables aussi
    jaune posted the 07/11/2026 at 01:27 PM
    noishe oh putain... Paix à son âme.
    zekk posted the 07/11/2026 at 01:31 PM
    wickette ça montre quand même que les nouvelles générations sont plus nomades et quand on voit le catalogue de ces deux consoles et leurs plus grand succès, on voit qu’il y a pas les même attentes en terme de jeux chez les joueurs plus jeunes
    micheljackson posted the 07/11/2026 at 01:31 PM
    zboubi480
    Bah, beaucoup de joueurs qui ont commencé dans les années 70 sont plus proches de la fin que du début, on ne va pas se mentir.
    cyr posted the 07/11/2026 at 01:37 PM
    micheljackson après elon Musk promets qu'on vivra jusqu'à 150 ans. Mais il faut pas mourir avant 2035 pour avoir le médicament miracle....
    micheljackson posted the 07/11/2026 at 01:42 PM
    cyr
    Faut espérer que les pays du tiers monde n'y aient jamais accès surtout, ce serait une catastrophe écologique.
    yukilin posted the 07/11/2026 at 01:42 PM
    keiku : "c'est donc la fin de l'humanité... on va donc disparaitre bientôt"
    Je pense que tu as bien compris pourquoi je posais cette réalité en exemple.

    noishe : On peut éviter le type de contrôle que tu cites sans être constamment dans le refus de voir la réalité du changement qui s'impose parfois. Voir certaines habitudes disparaitre ou évoluer n'est pas forcément synonyme de "mauvais" non plus. Bien entendu, il convient d'y réfléchir sérieusement. Mais non, tout ne peux pas être maintenu simplement parce qu'on le veut.
    keiku posted the 07/11/2026 at 02:05 PM
    yukilin et je pense que tu as bien compris pourquoi j'ai répondu ca...
    keiku posted the 07/11/2026 at 02:12 PM
    cyr après elon Musk promets qu'on vivra jusqu'à 150 ans.

    déja que les gens passé 80 ans le cerveau c'est plus ca... en vrai musk c'est le méchant des résidence evil, il va zombifier le monde reste a savoir si c'est avant ou après qu'on atteigne mars
    yukilin posted the 07/11/2026 at 02:12 PM
    keiku : Comme ça, on s'est compris implicitement. Pas besoin donc de revenir sur la discussion
    micheljackson posted the 07/11/2026 at 02:19 PM
    keiku
    Je suppose que quand il dit qu'on vivra jusqu'à 150 ans, ce n'est pas en étant un légume
    A une époque 40 ans aussi ça paraissait vieux.
    keiku posted the 07/11/2026 at 02:25 PM
    micheljackson A une époque 40 ans aussi ça paraissait vieux.

    mais a cette époque on ne mourrait pas de vieillesse ni de démence, d'ailleurs même a cette époque des gens vivait déja plus de 80 ans...d'ailleurs d'après les documents historique en Thomas Parr (1483–1635)

    tu peux préserver le corps tant que tu veux, les cellules cérébrale ne se régénère jamais
    maxx posted the 07/11/2026 at 02:26 PM
    yukilin Mais justement, c'est loin de ne pas être viable. Les chiffres sont là, Sony vend majoritairement des jeux physiques. Sony actuellement fait de très bons chiffre, c'est pas comme s'ils étaient à l'agonie a cause du physique, looooiiiin de là. Ce choix est juste pour fair encore plus de bénéfices, pour contrôler encore plus le marché. C'est aucunement un besoin. C'est là toute la différence ! Oui les bénéfices sont plus importants avec le demat, mais le physique leur rapporte c'est pas a perte. Et encore une fois, le leak Insomniac a révélé qu'ils vendaient plus en physique donc bon...
    S'il s'agissait du seul moyen pour survivre, ok mais la non. Et même en considérant que ce ne soit plus viable, il n'empêche que le demat actuel sur console n'est pas un endroit consumer friendly et qu'il y a pleins de choses à changer. Le fait que Sony puisse fermer ton compte après 3 ans d'inactivité c'est pour quoi? Survivre? Si ça devient du demat, on doit pouvoir garder nos jeu à vie et non juste payer un droit d'accès qui peut être révoqué a tout moment.

    Donc arrêtons de défendre bêtement des entreprises qui s'en sortent très bien et qui font des choix anti consommateur.
    keiku posted the 07/11/2026 at 02:28 PM
    maxx Sony actuellement fait de très bons chiffre

    http://www.gamekyo.com/group_article61197.html

    je te renvoie a cette video quand même
    maxx posted the 07/11/2026 at 02:46 PM
    keiku Oui Sony fait donc de très bons chiffres malgré une marge qui stagne.
    Donc comme je le dis, il n'y a aucune nécessité pour survivre de faire ce choix. C'est un choix dicté pour les actionnaires qui veulent augmenter la rentabilité pas quelque chose d'imposé par le business
    aerithlazyqueen posted the 07/11/2026 at 02:47 PM
    Sony mérite de tomber ainsi que Microsoft puis retour de Sega en tant que construction de console avec Nintendo puis qui sais un nouveau challenger faut virer tout ces editeurs corrompu qui n'ont rien avoir avec la passion du Gaming !

    Du reste non je suis pas d'accord avec cette affirmation le full Physique à perdurer facilement jusque en 2010 ce qui ne fait que 15 ans ! le full démat à seulement pris de l'ampleur post Covid . ajoutons à cela que mème les jeu Gen peuvent avoir de l'attrait pour le Physique Sony Essaye juste de nous faire croire le contraire car cela les arrange bien Sony est un constructeur Malhonnêtes qui ne regarde que la rentabilités il s'en fiche des ces Joueurs ! mème Nintendo nous respecte plus que ça !
    kambei312 posted the 07/11/2026 at 02:49 PM
    Quand je lis que l'attachement au physique est une question de nostalgie ça me fait bondir. C'est une question de droit des consommateurs à disposer de leurs achat à leurs guise.
    Mais si vous préférez la location longue durée libre à vous...
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