Juste pour dire, que notre génération dit gameur, est entrain de vieillir.



La jeune génération sont du full démat, musique ,film et jeux vidéo.



Donc entre ceux qui on arrêté de jouer, et ceux qui sont décédé, il faut bien se rendre a l'évidence que la génération qui a commencer a jouer avec une ness ou les consoles antérieures diminue au fil des années.





Les jeunes consomme différemment.



Peut être pour ça que les consoles dit portables traditionnels n'ont pas résisté avec les gens qui jouent sur smartphone.





Ouvrez les yeux, les part de physique diminue parce que le public traditionnels ancestral se meurent, et il est remplacé par un public full demat.....