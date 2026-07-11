Juste pour dire, que notre génération dit gameur, est entrain de vieillir.
La jeune génération sont du full démat, musique ,film et jeux vidéo.
Donc entre ceux qui on arrêté de jouer, et ceux qui sont décédé, il faut bien se rendre a l'évidence que la génération qui a commencer a jouer avec une ness ou les consoles antérieures diminue au fil des années.
Les jeunes consomme différemment.
Peut être pour ça que les consoles dit portables traditionnels n'ont pas résisté avec les gens qui jouent sur smartphone.
Ouvrez les yeux, les part de physique diminue parce que le public traditionnels ancestral se meurent, et il est remplacé par un public full demat.....
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posted the 07/11/2026 at 09:08 AM by cyr
Faut être aveugle. Ce n’est que le début d’autant plus.
Rappelle moi les ventes de la Switch 1 et 2 ?
Sinon tout est générationnel, les films, les JV, les voitures,…et les choses évoluent en bien ou en mal, c’est absolument pas propre au JV
Donc non rien n'empêche de continuer à vendre des jeux au format physique, faut arrêter de prendre cet argument claqué au sol que les éditeurs/constructeurs essaient de nous faire avaler, merci.
Le jeu video n'a pas 90 ans hein !!!!
On me fera jamais croire que les moins de 25 ans achètent des jeux à 80€ en demat prix conseillé
suzukube Shacka parlait souvent d'objets physiques / de collectors d'ailleurs, je me demande ce qu'il penserait de toute cette histoire. J'espère qu'il repose en paix.
Après oui, la part du numérique augmente mais encore une fois, les AAA Sony se vendent plus en physique qu'en demat. Alors oui, les revenus sont plus importants en demat mais il est faux de dire que le physique représente moins que le demat si on compare les méthodes de ventes pour des jeux qui sont disponibles sous les deux formats.
Et regardez les autres médias. On a abandonné le physique dans le cinéma? Dans la musique? Dans la photo? Ce n'est pas d'ailleurs le vinyle qui a fait son grand retour? Qui après avoir risqué la disparition représente maintenant le plus gros du physique dans la musique? Alors même que la musique est a un haut niveau de maturité en demat et représente 80% des revenus? Hé ben malgré cela le physique persiste avec le numérique. Il n'y a donc aucun raison valable de supprimer le physique dans le jeu vidéo.
Même si vous n'aimez pas le physique, même si vous adoré le demat, vous avez a y gagner avec les critiques qui sont émises. Faut arrêter de défendre des positions d'entreprise purement économique et dictées par des actionnaires.
90 ans y a peut-être 5% de gens qui y arrivent.
La mort frape de 0 a 120 ans.
Dernièrement j'en connais 2 qui sont décédé a 39 ans. Donc j'ai eu un pzu peur quand j'ai eu 39 ans . Mais ouf je suis passé a dizaine au-dessus.
Mais notre génération et les suivantes auront bien du mal a attiendre 80 ans.
A cause des produits chimiques, les résidu médicamenteux dans l'eau du robinet, la pollution de l'air, les perturbateurs endocrinien etc.
A ton avis pouquoi la fécondité a baisser ?
Et sans parler des cancers.....
L'espérance de vie recul, mais les gouvernements n'en parle pas, car il pourrait plus reculer l'âge de la retraite....
En plus ils on fermer beaucoup de lit de réanimation dans les hôpitaux alors qu'on va en avoir besoin de plus en plus.....
Pour le coup, ils n'ont pris personne en traite.
2028, après terminé. Il aurait pu ne rien dire, présenté la ps6 dépourvu de lecteur et ne pas préciser que les bluray n'existerait plus.
L'apprendre de cette façon aurait vraiment était irrespectueux.
C'est peut-être exagéré comme analogie, mais je vois un jeu physique comme une photo de famille, un bien important qui témoigne de ton passage. Certes, le numérique possède tout aussi bien des avantages que des inconvénients, et on peut tout perdre en un instant, aussi bien du côté physique que numérique. Mais cela reste un choix supplémentaire, une alternative... et il demeure regrettable de le perdre. Cessons d'être fataliste. Au lieu de chercher la guerre, il serait bon d'explorer de nouvelles possibilités, de protéger davantage les joueurs, quelque soit le rang et le mode de consommation qu'ils ont choisi.
Une consoles portable traditionnelle est une consoles fill portable.
La switch c'est une consoles hybride
Sérieux je pensais que après autant d'années c'etais clair non?
Quand ils vont voir leur jeux disparaitre et pas comprendre pourquoi ce qu'ils ont acheté n'est plus disponible, ils se rangeront comme les autres sous la même bannière... la transmission des compétence et l'éducation c'est censé marché comme ca..., par contre l'éducation, et l'apprentissage de la consommation saine des jeune, est en effet un autre débat a l'heure actuelle... et le soucis de ca, ce n'est évidement pas les jeune mais leur parent... Donc ceux qui proteste aujourd'hui sont des parents responsable, les autres...
Sauf qu'ils auraient très bien pu continuer le jeu physique car s'ils veulent vendre des consoles en magasins ils ont l'obligation d'y avoir des jeux
On ne parle ici que de rentabilité, de dédains envers certains clients les plus fidèles. C'est la pire chose qu'il avaient à faire. J'espère qu'ils vont recevoir un retour de baton bien sévère quitte à ce qu'ils disparaissent (comme ils en ont rien à foutre de nous pourquoi nous en aurions quelque chose à foutre de leur gueule)
Je suis totalement à l'inverse de ta vision des choses
Bien entendu il ne faut pas faire d’amalgame total. Certains jeunots que je connais sont très attachés à leurs cartouches de Switch. Mais bon voilà, ils sont globalement bien plus manipulables qu’un millenial moyen ou un Gen X. Je tiens également à preciser qu’ils ont d’autres qualités, que nous n’avons pas forcément ou moins, dans nos catégories d’âges plus élevées. Mais l’émancipation de l’esprit n’en fait pas partie. Ce n’est cependant pas de leur faute. C’est systémique et voulu.
Personnellement, je préfère me focaliser sur l'expérience que la possession matérielle qui de toute façon ne durera jamais éternellement.
La nature elle meme ne maintien pas des choses qui ne sont plus viables ni adaptées. C'est ainsi.
Sinon on devrait tout proposer dans tous les domaines en permanence. Parce que oui l'argent ou le JV c'est le même choix que si je veux des carreaux de cuisine beige nacrés qu'on ne produit plus le principe de choix est le même. Je veux donc j'estime que je dois avoir le choix. Ce n'est pas réalisable et ça manque de sens.
le démat coute plus cher que le physique (même s'il rapporte plus actuellement), et va couter de plus en plus cher dans le temps, du coup les entreprises vont encore s'enfermer dans un modèle économique néfaste dont elle ne pourront plus sortir...
La nature elle meme ne maintien pas des choses qui ne sont plus viables ni adaptées.
c'est donc la fin de l'humanité... on va donc disparaitre bientôt
jaune En 2023, je n'ai plus la date exacte malheureusement
yukilin Le problème de ce raisonnement c'est que petit à petit, à force d'accepter ça, on finira par tout accepter, quitte à ne plus avoir de droits à la vie privée. Aujourd'hui c'est la disparition du physique. Demain, celle du liquide.
Le jour suivant, c'est accepter que des organismes puissent avoir accès à tous tes achats puisque plus rien ne sera privé. On connaîtra tes goûts, tes loisirs, et tout sera tracé. Et les conséquences peuvent aller très loin. Contrôle totale sur tes habitudes de consommations, publicités encore plus ciblées. Dépendance totale envers le système. Impossibilité de payer en cas de panne (et ça arrive). Les cyber attaques sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs. On peut même imaginer un système où tes achats pourront être limités en fonction de ton comportement. Oui, ça existe déjà en Chine.
Sans parler du nombre important de personnes qui travaillent sans être déclarées. Si tu peux plus payer ces gens là avec de l'argent liquide, tu les pousse encore plus dans la précarité, voire le crime. On creuse encore plus les inégalités (et l'écart est déjà bien plus creusé aujourd'hui, même par rapport à il y a 10 ans).
C’est une console portable traditionnelle.
L’aspect hybride ne change rien, surtout qu’on a eu une version lite
On s’en fout si c’est pas assez traditionnel pour X ou Y, faut pas etre réactionnaire non plus, certaines choses evoluent, les consoles portables aussi
Bah, beaucoup de joueurs qui ont commencé dans les années 70 sont plus proches de la fin que du début, on ne va pas se mentir.
Faut espérer que les pays du tiers monde n'y aient jamais accès surtout, ce serait une catastrophe écologique.
Je pense que tu as bien compris pourquoi je posais cette réalité en exemple.
noishe : On peut éviter le type de contrôle que tu cites sans être constamment dans le refus de voir la réalité du changement qui s'impose parfois. Voir certaines habitudes disparaitre ou évoluer n'est pas forcément synonyme de "mauvais" non plus. Bien entendu, il convient d'y réfléchir sérieusement. Mais non, tout ne peux pas être maintenu simplement parce qu'on le veut.
déja que les gens passé 80 ans le cerveau c'est plus ca... en vrai musk c'est le méchant des résidence evil, il va zombifier le monde reste a savoir si c'est avant ou après qu'on atteigne mars
Je suppose que quand il dit qu'on vivra jusqu'à 150 ans, ce n'est pas en étant un légume
A une époque 40 ans aussi ça paraissait vieux.
mais a cette époque on ne mourrait pas de vieillesse ni de démence, d'ailleurs même a cette époque des gens vivait déja plus de 80 ans...d'ailleurs d'après les documents historique en Thomas Parr (1483–1635)
tu peux préserver le corps tant que tu veux, les cellules cérébrale ne se régénère jamais
S'il s'agissait du seul moyen pour survivre, ok mais la non. Et même en considérant que ce ne soit plus viable, il n'empêche que le demat actuel sur console n'est pas un endroit consumer friendly et qu'il y a pleins de choses à changer. Le fait que Sony puisse fermer ton compte après 3 ans d'inactivité c'est pour quoi? Survivre? Si ça devient du demat, on doit pouvoir garder nos jeu à vie et non juste payer un droit d'accès qui peut être révoqué a tout moment.
Donc arrêtons de défendre bêtement des entreprises qui s'en sortent très bien et qui font des choix anti consommateur.
http://www.gamekyo.com/group_article61197.html
je te renvoie a cette video quand même
Donc comme je le dis, il n'y a aucune nécessité pour survivre de faire ce choix. C'est un choix dicté pour les actionnaires qui veulent augmenter la rentabilité pas quelque chose d'imposé par le business
Du reste non je suis pas d'accord avec cette affirmation le full Physique à perdurer facilement jusque en 2010 ce qui ne fait que 15 ans ! le full démat à seulement pris de l'ampleur post Covid . ajoutons à cela que mème les jeu Gen peuvent avoir de l'attrait pour le Physique Sony Essaye juste de nous faire croire le contraire car cela les arrange bien Sony est un constructeur Malhonnêtes qui ne regarde que la rentabilités il s'en fiche des ces Joueurs ! mème Nintendo nous respecte plus que ça !
Mais si vous préférez la location longue durée libre à vous...