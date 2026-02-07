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Nintendo et l’importance du marché des jeux physique



« Un jour faudra comprendre que Nintendo a justement créé le format de carte clé de jeu pour qu’on puisse encore avoir des jeux physiques qu’on peut prêter et revendre, sinon on n’aurait plus eu que du dématérialisé chez les éditeurs tiers. Si eux continuent à mettre tous leurs jeux complets sur carte quitte à vendre leur jeux physiques 10 € de plus, c’est pas pour rien non plus.

Faut se rendre compte que sur consoles Nintendo, quand un jeu existe dans les deux formats, environ 2/3 des ventes sont en physique. »

NintendHome
https://x.com/NintendHOME/status/2072356122988572954?s=20
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    posted the 07/02/2026 at 11:17 AM by aeris201
    comments (7)
    solarr posted the 07/02/2026 at 11:22 AM
    Et quand ils fermeront leur serveur, comme ils ont fermé le serveur Wii U, on va se plaindre au très serviable SAV de Nintendo ?
    ouroboros4 posted the 07/02/2026 at 11:23 AM
    Nintendo ils sont capable de retourner leurs veste dans 2 ans
    Je n'ai aucune confiance dans leur déclaration
    kujiraldine posted the 07/02/2026 at 11:25 AM
    ouroboros4, solarr : Ce qu'il faut savoir avec les cartouche, c'est qu'elles sont couvertes par un brevet. Donc quand un éditeur commande des cartouches à Nintendo, il doit payer des redevances. C'est pour ça que Nintendo reste intéressé par le support physique. C'est une grosse part de ses revenus.
    Le plus beau dans tout ça: un brevet techno dure 20 ans. Mais les cartouches sont différentes à chaque génération.
    keiku posted the 07/02/2026 at 11:30 AM
    bah les gamekey card ce n'est déja plus du physique donc... , il peuvent dire ce qu'ils veulent, après il y a ce qu'on voit en vrai et en vrai ils font comme les autres mais avec une gen de retard
    gasmok2 posted the 07/02/2026 at 11:31 AM
    Après c'est le business model de Nintendo de vendre les cartouches aux éditeurs à prix d'or...je ne vois pas trop pourquoi ils changeraient tant que ça fonctionne.
    cyr posted the 07/02/2026 at 11:36 AM
    solarr il fermeront pas les serveurs, pas avant très longtemps.

    Le serveurs a fermé pour le public MAIS tous les utilisateurs wi u peuvent retelecharger n'importe quel jeux de sa bibliothèque.

    Comme sony vient de fermer le store sur ps3 et vita, mais les gens pourront retelecharger leur jeux .
    hyoga57 posted the 07/02/2026 at 11:40 AM
    ouroboros4 L’auteur de l’article qui n’a toujours pas capté que les Key Card sont et resteront toujours du démat.
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