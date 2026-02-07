« Un jour faudra comprendre que Nintendo a justement créé le format de carte clé de jeu pour qu’on puisse encore avoir des jeux physiques qu’on peut prêter et revendre, sinon on n’aurait plus eu que du dématérialisé chez les éditeurs tiers. Si eux continuent à mettre tous leurs jeux complets sur carte quitte à vendre leur jeux physiques 10 € de plus, c’est pas pour rien non plus.



Faut se rendre compte que sur consoles Nintendo, quand un jeu existe dans les deux formats, environ 2/3 des ventes sont en physique. »



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