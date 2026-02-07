« Un jour faudra comprendre que Nintendo a justement créé le format de carte clé de jeu pour qu’on puisse encore avoir des jeux physiques qu’on peut prêter et revendre, sinon on n’aurait plus eu que du dématérialisé chez les éditeurs tiers. Si eux continuent à mettre tous leurs jeux complets sur carte quitte à vendre leur jeux physiques 10 € de plus, c’est pas pour rien non plus.
Faut se rendre compte que sur consoles Nintendo, quand un jeu existe dans les deux formats, environ 2/3 des ventes sont en physique. »
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posted the 07/02/2026 at 11:17 AM by aeris201
Je n'ai aucune confiance dans leur déclaration
Le plus beau dans tout ça: un brevet techno dure 20 ans. Mais les cartouches sont différentes à chaque génération.
Le serveurs a fermé pour le public MAIS tous les utilisateurs wi u peuvent retelecharger n'importe quel jeux de sa bibliothèque.
Comme sony vient de fermer le store sur ps3 et vita, mais les gens pourront retelecharger leur jeux .