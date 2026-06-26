profile
Grand Theft Auto VI
4
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
18
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 818
visites since opening : 1843014
ouroboros4 > blog
[Rumeur] GTA VI aurait dépassé les 39 millions de précommandes
GTA 6 aurait dépassé les 39 millions de précommandes et 3 milliards de dollars de revenus

Inutile de dire qu'il y aura un avant et un après GTA VI!

Sachant que, pour rappel, GTA V avait été vendu à 11 millions d'exemplaires en 24 heures (mais le parc PS3 et Xbox 360 était plus important).

D'après vous, combien de millions de ventes il fera-t-il en 24 heures?

https://x.com/valuetainment/status/2070157377031073955
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/26/2026 at 08:00 AM by ouroboros4
    comments (31)
    rocan posted the 06/26/2026 at 08:01 AM
    Eh ben ! D'où sort ce chiffre ? On en attendait pas moins
    brook1 posted the 06/26/2026 at 08:02 AM
    Qu'il ait dépassé le million, je veux bien le croire, mais les 39 millions, faut pas exagérer
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 08:03 AM
    Si c’est vrai, ils auront dépassés toutes les prévisions. On est dans l’irrationnel là…j’ai de sérieux doutes.
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 08:03 AM
    brook1 ça reste effectivement des précommandes, mais nul doute que le jeu va quand même tout balayer sur son passage
    khazawi posted the 06/26/2026 at 08:03 AM
    Pré-commander un jeu en démat, si cela ne donne pas des bonus, je n'en vois aucun intérêt
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 08:06 AM
    rentable avant même la sortie mdr
    cyr posted the 06/26/2026 at 08:09 AM
    Donc les gens se foutent des code in the box? OK, ben qu'ils ferment leur bouche avec les gkc dans ce cas
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 08:10 AM
    cyr Va pleurer plus loin mec, tu deviens malaisant
    gamerdome posted the 06/26/2026 at 08:14 AM
    Précommander un jeu en démat...
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 08:14 AM
    cyr Roh ferme ta gueule sérieux.
    potion2swag posted the 06/26/2026 at 08:15 AM
    Ca veut dire que Metroid Prime 4 s'est vendu à 40 millions d'exemplaire sur amazon cette semaine ???
    negan posted the 06/26/2026 at 08:16 AM
    On va attendre une vraie source
    supasaiyajin posted the 06/26/2026 at 08:22 AM
    J'ai du mal à y croire, mais si c'est vrai R* et PlayStation doivent se frotter les mains.

    potion2swag Le jeu n'est pas que sur Amazon
    jenicris posted the 06/26/2026 at 08:26 AM
    cyr arrête de faire ta groupie
    bennj posted the 06/26/2026 at 08:26 AM
    Non mais faut vraiment arrêter avec vos posts sans aucune source. Cest pas twitter ici.

    Moi je dis 50 millions. Vous êtes débiles ou quoi ?
    azerty posted the 06/26/2026 at 08:33 AM
    Je l'aurais sortie sur Steam direct. Je comprends pas leur délire.
    thauvinho posted the 06/26/2026 at 08:38 AM
    potion2swag
    maddox69 posted the 06/26/2026 at 08:38 AM
    Le plus dur perso ça va être de tenter de rien se faire spoiler avant la sortie Steam. Après, elle sort généralement 1 an après les versions consoles de mémoire...
    J'imagine en plus que GTA 6 sera un des jeux de lancement de la PS6, encore plus beau etc
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 08:42 AM
    J’avais prédit 18 millions Day One mais je parlais de version uniquement physique disque à l’époque

    Le chiffre est monstrueux si c’est vrai !
    Merci Rockstar, Sony va devenir riche’ et ainsi, pourra rebaisser le prix de ses consoles !

    Nintendo, en voyant ce chiffre, à décidé que le Remake d’”Ocarina Of Time" aura seulement un code dans la boîte !
    niflheim posted the 06/26/2026 at 08:48 AM
    maddox69 t'inquiète pas, il n' y aura rien à spoiler, ça sent l'histoire à la Bonny and Clyde. Ce pauvre Jason finira comme ce malheureux Nahel tué par un flic au volant de sa voiture de luxe. Ou il arrivera une tragédie à Lucia après être sortie d'une séance de manucure.
    nyseko posted the 06/26/2026 at 08:49 AM
    J'ai comme l'impression que le dématérialisé n'est pas vraiment un problème pour les joueurs
    linkstar posted the 06/26/2026 at 08:50 AM
    Pour être dans le milieu, les précommandes sont une folie sur ce jeu. Les gens n'en ont finalement rien à foutre que ça ne soit qu'un code dans une boite.
    zekk posted the 06/26/2026 at 08:50 AM


    niflheim Marrant de te voir pour une fois critique sur un production ( et pour le coup avec beaucoup de mauvaise foi) alors que tu gobes tout ce qui vient de chez Sony gouluement
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 08:56 AM
    icebergbrulant OOT va se faire bouffer d'une force
    yurius posted the 06/26/2026 at 08:59 AM
    Je ne comprends pas il y avait une news tout à l'heure qui disait que le jeu n'était pas beaucoup pré-commandé au point d'être derrière Metroid Prime 4 et là il aurait fait 39 millions de précommande ???
    shambala93 posted the 06/26/2026 at 08:59 AM
    zekk
    Le même jeu estampillé « PlayStation Studios » et il en serait précose.
    tripy73 posted the 06/26/2026 at 09:00 AM
    De 1 c'est simplement une rumeur sortie de nulle part et d'aucune source établie comme fiable, donc ça vaut rien.
    De 2 il s'agirait du nombre de pré-commandes qui peuvent être annulées d'ici la sortie, donc encore une fois ça ne vaut rien.

    Pour être fixé il faudra attendre le nombre de ventes qui seront communiqué par Rockstar après la sortie, le reste c'est juste de la branlette de fanboys inutile...
    linkstar posted the 06/26/2026 at 09:02 AM
    ouroboros4 Normal : le parc de la Nintendo Switch 2 c'est pas le parc PS5 + Xbox Series X│S. Pis on est pas du tout sur la même rejouabilité ou durée de vie.
    teel posted the 06/26/2026 at 09:07 AM
    L'ambiance sur ce site devient de plus en plus détestable ...
    Les pros s,n et xbox ,y'en as pas un pour rattraper l'autre
    guiguif posted the 06/26/2026 at 09:13 AM
    rumeur sorti de nulle part sans aucune source
    apejy posted the 06/26/2026 at 09:14 AM
    azerty te faire repasser à la caisse plusieurs fois. T’imagine pas le nombre de personne qui vont faire ça, je connais même des gens qui ont pris la PS5 rien que pour ce jeu alors que leur plateforme principale c’est le PC.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo