GTA 6 aurait dépassé les 39 millions de précommandes et 3 milliards de dollars de revenus
Inutile de dire qu'il y aura un avant et un après GTA VI!
Sachant que, pour rappel, GTA V avait été vendu à 11 millions d'exemplaires en 24 heures (mais le parc PS3 et Xbox 360 était plus important).
D'après vous, combien de millions de ventes il fera-t-il en 24 heures?
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posted the 06/26/2026 at 08:00 AM by ouroboros4
potion2swag Le jeu n'est pas que sur Amazon
Moi je dis 50 millions. Vous êtes débiles ou quoi ?
J'imagine en plus que GTA 6 sera un des jeux de lancement de la PS6, encore plus beau etc
Le chiffre est monstrueux si c’est vrai !
Merci Rockstar, Sony va devenir riche’ et ainsi, pourra rebaisser le prix de ses consoles !
Nintendo, en voyant ce chiffre, à décidé que le Remake d’”Ocarina Of Time" aura seulement un code dans la boîte !
niflheim Marrant de te voir pour une fois critique sur un production ( et pour le coup avec beaucoup de mauvaise foi) alors que tu gobes tout ce qui vient de chez Sony gouluement
Le même jeu estampillé « PlayStation Studios » et il en serait précose.
De 2 il s'agirait du nombre de pré-commandes qui peuvent être annulées d'ici la sortie, donc encore une fois ça ne vaut rien.
Pour être fixé il faudra attendre le nombre de ventes qui seront communiqué par Rockstar après la sortie, le reste c'est juste de la branlette de fanboys inutile...
Les pros s,n et xbox ,y'en as pas un pour rattraper l'autre