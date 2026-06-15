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Le truc vient de spawn en magasin (Walmart) sans même une annonce de la part de SEGA(ouais c'est du Key Card évidemment, tu crois quoi)UP :Possible que Walmart ait posé les exemplaires avant l'heure en vue d'un "vrai" shadow drop la semaine prochaine en marge d'un probable Sonic Central le 23 juin.