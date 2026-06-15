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Le truc vient de spawn en magasin (Walmart) sans même une annonce de la part de SEGA
(ouais c'est du Key Card évidemment, tu crois quoi)
UP :
Possible que Walmart ait posé les exemplaires avant l'heure en vue d'un "vrai" shadow drop la semaine prochaine en marge d'un probable Sonic Central le 23 juin.
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posted the 06/15/2026 at 10:01 PM by shanks
franchement je me fracasse les couilles pour savoir si c'est pas un rève
Reveal cet été, j'en suis sûr
s'il est pas reveal avec la date de sortie de la Steam Machine ça sent mauvais
sans leur console de merde, on l'aurait déjà terminé depuis 6 mois