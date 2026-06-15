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Sonic Frontiers Definitive Edition : ça c'est du shadow drop
Jeux Video


Le truc vient de spawn en magasin (Walmart) sans même une annonce de la part de SEGA

(ouais c'est du Key Card évidemment, tu crois quoi)


UP :
Possible que Walmart ait posé les exemplaires avant l'heure en vue d'un "vrai" shadow drop la semaine prochaine en marge d'un probable Sonic Central le 23 juin.
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    fanlink1, killia
    posted the 06/15/2026 at 10:01 PM by shanks
    comments (9)
    altendorf posted the 06/15/2026 at 10:01 PM
    Alors là, sacré shadow drop
    51love posted the 06/15/2026 at 10:12 PM
    shanks vas faire un tour des bacs demain, on sait jamais si y'a un shadow drop d' Half Life 3
    shanks posted the 06/15/2026 at 10:13 PM
    51love
    franchement je me fracasse les couilles pour savoir si c'est pas un rève

    Reveal cet été, j'en suis sûr
    akinen posted the 06/15/2026 at 10:23 PM
    Il tourne à combien de fps?
    51love posted the 06/15/2026 at 10:28 PM
    shanks

    s'il est pas reveal avec la date de sortie de la Steam Machine ça sent mauvais

    sans leur console de merde, on l'aurait déjà terminé depuis 6 mois
    pimoody posted the 06/16/2026 at 04:26 AM
    Key Card à tout vas, ça devient vraiment de l'abus.
    magneto860 posted the 06/16/2026 at 08:05 AM
    Mais y avait pas de DLC à mon souvenir. Pourquoi Definitive Edition du coup ? Juste pour faire vendre ?
    rendan posted the 06/16/2026 at 08:44 AM
    Shadow the hedgehog Drop
    lautrek posted the 06/16/2026 at 10:39 AM
    magneto860 de mémoire c'était juste des mise à jour, qui j'imagine doivent être incluse directement sur le GKC
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