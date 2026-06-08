profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2108
visites since opening : 6417307
shanks > blog
all
Halo Remake : vous savez pourquoi le Story Trailer tourne sur PS5 Pro ? (+ bonus troll InXile)
Jeux Video


Parce que selon Christropher Dring (Game Business), c'était un trailer prévu pour être diffusé...
durant le State of Play

Mais Xbox a annulé la diffusion à la dernière minute et apparemment, Sony aurait bien fait la gueule.


Le retour de la guerre des consoles, bordel non


Et l'autre de chez InXile qui en rajoute une couche putain

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    jackfrost
    posted the 06/08/2026 at 08:37 PM by shanks
    comments (24)
    cyr posted the 06/08/2026 at 08:38 PM
    Mdr
    jenicris posted the 06/08/2026 at 08:43 PM
    ça va pas arranger le level des fanboys sur Twitter ça
    pcverso posted the 06/08/2026 at 08:52 PM
    jenicris n'y ici
    51love posted the 06/08/2026 at 08:54 PM
    dans le fond c'était pas con ça aurait été énorme

    Vu le succes de la PS5, le trailer aurait été bcp plus vu, et le public Xbox est déjà conquis et connait bien la licence de toute façon

    Mais bon, l'être humain n'a pas de couille et s'offusque pour pas grand chose, ça montre que les choses vont encore trop bien dans nos regions, là ou certains lutent pour survivre un jour de plus...
    metroidvania posted the 06/08/2026 at 08:54 PM
    C'est très bien . GG Microsoft. Cette année les conférences sont toutes excellentes
    jenicris posted the 06/08/2026 at 08:54 PM
    pcverso pas faux
    onsentapedequijesuis posted the 06/08/2026 at 09:00 PM
    La concurrence MS VS Sony est nécessaire pour éviter un monopole de sony pour qu'ils partent en steak.
    La concurrence crée un schéma où les joueurs sont gagnants.

    Vraiment du mal à saisir leur manque de confiance voir leur soumission. Ils ont une console qui se vend à des dizaines de millions d'exemplaire, un service gamepass qui fonctionne. Une communauté et un système bien implanté, c'est dommage de gâcher tout ça.
    Ils vont avoir du mal à regagner la confiance.
    neptonic posted the 06/08/2026 at 09:06 PM
    onsentapedequijesuis et qui empêche le monopole de Nintendo ? de Steam ?
    onsentapedequijesuis posted the 06/08/2026 at 09:08 PM
    neptonic Pas le même public !
    je le vois bien IRL que ceux qui sont sur PS5 se fichent de nintendo, et vis versa, et ceux du PC se fichent des console. C'est souvent comme ça ^^

    Par contre, entre Playstation et Xbox il y a clairement un public a se partager. On l'a déjà vu par le passé
    jackfrost posted the 06/08/2026 at 09:09 PM
    neptonic posted the 06/08/2026 at 09:11 PM
    onsentapedequijesuis ce que je veux dire le jv ce n'est plus 2007, là ou Xbox a perdu du territoire d'autres acteurs se sont engouffré ; )
    walterwhite posted the 06/08/2026 at 09:13 PM
    Le bon vieux temps où les 2 constructeurs avaient le couteau dans les dents
    onsentapedequijesuis posted the 06/08/2026 at 09:13 PM
    neptonic Oui c'est sur, le truc c'est qu'ils sont encore là, donc autant en profiter pour solidifier leur schéma si ils ont encore de l'ambition. Sinon autant fermer la division Xbox
    On verra bien, en tout cas, si je n'avais qu'une xbox, je serai plutôt inquiet de cette stratégie. Ok il y a les multiplateforme, mais la boite semble pas avoir de stratégie à long terme.
    pcverso posted the 06/08/2026 at 09:29 PM
    walterwhite la péniche quel coup de maître mine de rien
    keiku posted the 06/08/2026 at 09:30 PM
    Ils ont tellement fait de la merde pendant des années, qu'il essaye de faire machine arrière, le soucis c'est que c'est déja trop tard...

    ou alors ils vont devoir faire beaucoup de concession et perdre beaucoup d'argent pour se refaire une fanbase et je doute qu'abandonner le gamepass pour refaire du physique et allez re draguer le marché japonais soit dans leur prévision...

    donc ils sont dans une impasse et le temps leur est compté, donc a moins de marcher sur leur fierté et leur bénéfice, il se rapproche tout doucement du précipice
    51love posted the 06/08/2026 at 09:34 PM
    pcverso La peniche incroyable! le temps passe vite

    et la riposte la gen d'apres "How to share a game on Playstation"
    51love posted the 06/08/2026 at 09:35 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=kWSIFh8ICaA

    légendaire!
    redxiii102 posted the 06/08/2026 at 09:39 PM
    C'est très bien, Sony va peut-être redescendre de son cocotiers.
    tripy73 posted the 06/08/2026 at 09:48 PM
    Effectivement ça expliquerait la mention PS5 Pro hors sujet lors du MS Direct.
    walterwhite posted the 06/08/2026 at 09:49 PM
    51love pcverso La péniche, l’E3 de SONY 2013 c’était à un level stratosphérique
    ouroboros4 posted the 06/08/2026 at 09:50 PM
    Ça démontre surtout un manque flagrant de professionnalisme
    Comment voulez-vous qu'on les prennent au sérieux
    51love posted the 06/08/2026 at 09:52 PM
    ouroboros4

    de vraies girouettes, leur politique est incompréhensible, et t'as l'impression qu'elle peut changer tous les jours

    en ce moment, ca vaut aussi bien pour Sony que pour Microsoft d'ailleurs...
    pcverso posted the 06/08/2026 at 09:55 PM
    51love la bonne époque
    akinen posted the 06/08/2026 at 09:58 PM
    Le melon de sony sans concurrence. Je m’en remet toujours pas. Des années avec des promesses de jeux service. Quelle idiotie. Et les rachats de la honte. Que des imbéciles. Tout ça pour rien. On a les mêmes exclus avec des tronches de jeux PS4 lissés
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo