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Parce que selon Christropher Dring (Game Business), c'était un trailer prévu pour être diffusé...durant le State of PlayMais Xbox a annulé la diffusion à la dernière minute et apparemment, Sony aurait bien fait la gueule.Le retour de la guerre des consoles, bordel nonEt l'autre de chez InXile qui en rajoute une couche putain