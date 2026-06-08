Jeux Video
Parce que selon Christropher Dring (Game Business), c'était un trailer prévu pour être diffusé...
durant le State of Play
Mais Xbox a annulé la diffusion à la dernière minute et apparemment, Sony aurait bien fait la gueule.
Le retour de la guerre des consoles, bordel non
Et l'autre de chez InXile qui en rajoute une couche putain
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posted the 06/08/2026 at 08:37 PM by shanks
Vu le succes de la PS5, le trailer aurait été bcp plus vu, et le public Xbox est déjà conquis et connait bien la licence de toute façon
Mais bon, l'être humain n'a pas de couille et s'offusque pour pas grand chose, ça montre que les choses vont encore trop bien dans nos regions, là ou certains lutent pour survivre un jour de plus...
La concurrence crée un schéma où les joueurs sont gagnants.
Vraiment du mal à saisir leur manque de confiance voir leur soumission. Ils ont une console qui se vend à des dizaines de millions d'exemplaire, un service gamepass qui fonctionne. Une communauté et un système bien implanté, c'est dommage de gâcher tout ça.
Ils vont avoir du mal à regagner la confiance.
je le vois bien IRL que ceux qui sont sur PS5 se fichent de nintendo, et vis versa, et ceux du PC se fichent des console. C'est souvent comme ça ^^
Par contre, entre Playstation et Xbox il y a clairement un public a se partager. On l'a déjà vu par le passé
On verra bien, en tout cas, si je n'avais qu'une xbox, je serai plutôt inquiet de cette stratégie. Ok il y a les multiplateforme, mais la boite semble pas avoir de stratégie à long terme.
ou alors ils vont devoir faire beaucoup de concession et perdre beaucoup d'argent pour se refaire une fanbase et je doute qu'abandonner le gamepass pour refaire du physique et allez re draguer le marché japonais soit dans leur prévision...
donc ils sont dans une impasse et le temps leur est compté, donc a moins de marcher sur leur fierté et leur bénéfice, il se rapproche tout doucement du précipice
et la riposte la gen d'apres "How to share a game on Playstation"
légendaire!
Comment voulez-vous qu'on les prennent au sérieux
de vraies girouettes, leur politique est incompréhensible, et t'as l'impression qu'elle peut changer tous les jours
en ce moment, ca vaut aussi bien pour Sony que pour Microsoft d'ailleurs...