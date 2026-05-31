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- 25 septembre 2026
- Même leaker que pour AC Resynced et Rayman Legends Untold
ça sent le mec qui a le programme du State of Play
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posted the 05/31/2026 at 09:13 PM by
shanks
comments (
13
)
yanssou
posted
the 05/31/2026 at 09:15 PM
fin septembre ça va pour celui ci.
Sinon tu kiffe 007 ? Je viens tout juste de l'installer.
shanks
posted
the 05/31/2026 at 09:18 PM
yanssou
C'est surprenant, je m'attendais pas à ce que IO Interactive parvienne à revenir aussi bien dans le narratif classique (même si on trouve des traces de Hitman).
Pas assez fait pour vraiment juger, j'ai le code review depuis mardi mais c'était hors de question d'allumer la console vu la chaleur.
guiguif
posted
the 05/31/2026 at 09:25 PM
Trop de gros jeux a la suite en septembre, il va y avoir de la casse.
liberty
posted
the 05/31/2026 at 09:29 PM
shanks
Bond le jeu ou le film qui vient de se terminer sur France 2 ?
51love
posted
the 05/31/2026 at 09:35 PM
le State of Play va etre completement leak à cette vitesse
yanssou
posted
the 05/31/2026 at 09:35 PM
shanks
tant mieux hâte de le tester, mais ouais moi aussi j’étais bloqué par cette chaleur.
guiguif
on sent l'effet Gta.
redxiii102
posted
the 05/31/2026 at 09:38 PM
Y'a octobre aussi
walterwhite
posted
the 05/31/2026 at 09:43 PM
Avec sans doute Gears en septembre également ça va être complètement maboul.
yanssou
posted
the 05/31/2026 at 09:45 PM
51love
on peut déjà retirer 2 3 min avec le trailer des enceintes Sony
shanks
posted
the 05/31/2026 at 09:49 PM
liberty
Le jeu
adamjensen
posted
the 05/31/2026 at 09:50 PM
Ca va être chaud avec The Blood of Dawnwalker.
tripy73
posted
the 05/31/2026 at 09:52 PM
shanks
: pour les jeux Rayman ils seraient annoncés dans la journée et non pas durant le SoP, donc je suis pas sûr qu’il ait vraiment le programme du direct.
liberty
posted
the 05/31/2026 at 10:00 PM
shanks
tu vas Mettre 8 ! Très bonne surprise coincé entre Uncharted et Hitman. Une proposition innovente !
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Sinon tu kiffe 007 ? Je viens tout juste de l'installer.
C'est surprenant, je m'attendais pas à ce que IO Interactive parvienne à revenir aussi bien dans le narratif classique (même si on trouve des traces de Hitman).
Pas assez fait pour vraiment juger, j'ai le code review depuis mardi mais c'était hors de question d'allumer la console vu la chaleur.
guiguif on sent l'effet Gta.
Le jeu