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[LEAK] La date de sortie de Onimusha : Way of the Sword
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Coup de vent et je retourne sur Bond :

- 25 septembre 2026
- Même leaker que pour AC Resynced et Rayman Legends Untold

ça sent le mec qui a le programme du State of Play
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    posted the 05/31/2026 at 09:13 PM by shanks
    comments (13)
    yanssou posted the 05/31/2026 at 09:15 PM
    fin septembre ça va pour celui ci.

    Sinon tu kiffe 007 ? Je viens tout juste de l'installer.
    shanks posted the 05/31/2026 at 09:18 PM
    yanssou
    C'est surprenant, je m'attendais pas à ce que IO Interactive parvienne à revenir aussi bien dans le narratif classique (même si on trouve des traces de Hitman).

    Pas assez fait pour vraiment juger, j'ai le code review depuis mardi mais c'était hors de question d'allumer la console vu la chaleur.
    guiguif posted the 05/31/2026 at 09:25 PM
    Trop de gros jeux a la suite en septembre, il va y avoir de la casse.
    liberty posted the 05/31/2026 at 09:29 PM
    shanks Bond le jeu ou le film qui vient de se terminer sur France 2 ?
    51love posted the 05/31/2026 at 09:35 PM
    le State of Play va etre completement leak à cette vitesse
    yanssou posted the 05/31/2026 at 09:35 PM
    shanks tant mieux hâte de le tester, mais ouais moi aussi j’étais bloqué par cette chaleur.

    guiguif on sent l'effet Gta.
    redxiii102 posted the 05/31/2026 at 09:38 PM
    Y'a octobre aussi
    walterwhite posted the 05/31/2026 at 09:43 PM
    Avec sans doute Gears en septembre également ça va être complètement maboul.
    yanssou posted the 05/31/2026 at 09:45 PM
    51love on peut déjà retirer 2 3 min avec le trailer des enceintes Sony
    shanks posted the 05/31/2026 at 09:49 PM
    liberty
    Le jeu
    adamjensen posted the 05/31/2026 at 09:50 PM
    Ca va être chaud avec The Blood of Dawnwalker.
    tripy73 posted the 05/31/2026 at 09:52 PM
    shanks : pour les jeux Rayman ils seraient annoncés dans la journée et non pas durant le SoP, donc je suis pas sûr qu’il ait vraiment le programme du direct.
    liberty posted the 05/31/2026 at 10:00 PM
    shanks tu vas Mettre 8 ! Très bonne surprise coincé entre Uncharted et Hitman. Une proposition innovente !
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