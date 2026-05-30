Jez:
Je vais être honnête avec toi, Rand : j'ai entendu dire, l'année dernière, lors de la première annonce, que ce serait 1000 $... d'une source très, très fiable, vraiment très fiable.
Alors maintenant
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posted the 05/30/2026 at 06:43 PM by jenicris
punish62230 C'est un APU AMD custom comme sur les consoles (c'est du zen 4 par contre, pas du zen 2), tu remplaceras pas les composants par des composants de PC, sauf le SSD ou la ram qui sont standards.
Steam Deck qui par contre, abuse totalement sur l'augmentation de 200 balles alors qu'il est complètement à la traine par rapport au ROG Ally Z1 Extreme qui commence lui aussi à trainer un peu la patte sur les jeux récents. A la différence que Asus à baissé son prix depuis longtemps.
1500€ le PC du "pauvre", enfin, je veux dire, techniquement parlant uniquement à ce rythme là quand ça va sortir...
Jamais l'année dernière le matos valait ce prix là... ça aurait été incompréhensible..
Pour info, jusqu'au black friday on pouvait se prendre de très belles tours avec 32go de VRAM et une RTX5070 pour 1000€.
On est sur une config clairement bien au dessus de ce que peut permettre une console, même pas convaincu que la PS6 fera mieux techniquement que cett tour, et eux pour ce prix ils auraient mis sur le marché une machine qui est a peu près au niveau technique d'une PS5?
Ils se sont pris pour le Apple du PC alors qu'ils ont un marché a créer ?
Basé sur les leaks des couts de production, ça me semble pas hyper crédible, mais bon... Qui sait..