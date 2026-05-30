profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1847
visites since opening : 4493993
jenicris > blog
Jez Corden : dès son reveal, le prix prévu de la Steam Machine était de 1000$


Jez:

Je vais être honnête avec toi, Rand : j'ai entendu dire, l'année dernière, lors de la première annonce, que ce serait 1000 $... d'une source très, très fiable, vraiment très fiable.


Alors maintenant
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/30/2026 at 06:43 PM by jenicris
    comments (18)
    ouroboros4 posted the 05/30/2026 at 06:45 PM
    Ah ben si c'était le prix de l'année dernière on ose imaginer le prix aujourd'hui
    heracles posted the 05/30/2026 at 06:46 PM
    Bide quasi assuré
    punish62230 posted the 05/30/2026 at 06:48 PM
    No spoil : C'est un PC, pas une console de salon

    rupinsansei3 posted the 05/30/2026 at 06:59 PM
    Xbox c'est fait machouyé par playstation et vous croyez vraiment que steam va faire quelque chose
    romgamer6859 posted the 05/30/2026 at 07:03 PM
    Mort né ?
    5120x2880 posted the 05/30/2026 at 07:11 PM
    rupinsansei3 Valve s'en bas les couilles, il vend uniquement sur son écosystème, pas de pubs, pas de ventes physiques, ils ont pas prévu de faire du mainstream, sinon ça ferait bien longtemps qu'on aurait des abonnements pour jouer en ligne et d'autres conneries comme ça.

    punish62230 C'est un APU AMD custom comme sur les consoles (c'est du zen 4 par contre, pas du zen 2), tu remplaceras pas les composants par des composants de PC, sauf le SSD ou la ram qui sont standards.
    mrnuage posted the 05/30/2026 at 07:11 PM
    En même temps quand Jez corden ouvre sa gueule c'est forcément de la merde qui en sort. L'avenir est pas radieux pour les steam box mais faut arrêter de prendre ce que ce clown dit pour argent comptant.
    punish62230 posted the 05/30/2026 at 07:17 PM
    5120x2880 Je me suis pas penché sur la config de la Steam Machine, donc je sais pas ce que ça donne, mais je dis ça juste par rapport au fait que c'est prêt à cracher dessus par rapport au prix en pensant à tort que c'est une console comme les ROG Ally ou le Steam Deck.

    Steam Deck qui par contre, abuse totalement sur l'augmentation de 200 balles alors qu'il est complètement à la traine par rapport au ROG Ally Z1 Extreme qui commence lui aussi à trainer un peu la patte sur les jeux récents. A la différence que Asus à baissé son prix depuis longtemps.
    rupinsansei3 posted the 05/30/2026 at 07:17 PM
    romgamer6859 mort né
    51love posted the 05/30/2026 at 07:19 PM


    1500€ le PC du "pauvre", enfin, je veux dire, techniquement parlant uniquement à ce rythme là quand ça va sortir...

    Jamais l'année dernière le matos valait ce prix là... ça aurait été incompréhensible..

    Pour info, jusqu'au black friday on pouvait se prendre de très belles tours avec 32go de VRAM et une RTX5070 pour 1000€.

    On est sur une config clairement bien au dessus de ce que peut permettre une console, même pas convaincu que la PS6 fera mieux techniquement que cett tour, et eux pour ce prix ils auraient mis sur le marché une machine qui est a peu près au niveau technique d'une PS5?

    Ils se sont pris pour le Apple du PC alors qu'ils ont un marché a créer ?

    Basé sur les leaks des couts de production, ça me semble pas hyper crédible, mais bon... Qui sait..
    masharu posted the 05/30/2026 at 07:21 PM
    Je vais répéter ce que j'ai écris une fois : C'est un PC. Rien d'étonnant, rien de surprenant. Il n'y a que ceux qui veulent que ça soit une console qui cherchent à négocier.
    grospich posted the 05/30/2026 at 07:29 PM
    Je vois pas trop l’intérêt de la Steam machine si la Helix permettra de jouer à aussi ses jeux Steam en proposant plus de puissance.
    supasaiyajin posted the 05/30/2026 at 07:33 PM
    J'ai du mal à y croire.
    pcverso posted the 05/30/2026 at 07:36 PM
    Il y en a qui oense vraiment que steam veulent s'imposer sur le marché console
    shambala93 posted the 05/30/2026 at 07:47 PM
    Mais faut être teubé pour croire que Valve espere en vendre 100 millions. Certains sont déconnectés c’est fou.
    5120x2880 posted the 05/30/2026 at 08:04 PM
    punish62230 Oui, ce sera un Steam Deck de salon, avec la même philosophie derrière
    simbaverin posted the 05/30/2026 at 08:18 PM
    keiku posted the 05/30/2026 at 08:22 PM
    bah c'est le prix d'une ps5 pro aujourd'hui...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo