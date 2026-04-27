Jeux Video

L’interview date de 2013 et concerne un certain Pete Berg, réalisateur attitré pour adapter la licence Call of Duty au cinéma (30 juin 2028 ) et certains ont pris plaisir à ressortir ses propos concernant la licence et le public.Sur les jeux vidéo de guerre :Néanmoins même aux militaires :Après c'est un avis, il a le droit, et il remonte.Néanmoins même à l'époque, je trouve tout aussi "pathétique" de voir le mec cracher à la gueule des joueurs qui restent plus ou moins passifs devant un écran, mais tout en réalisant des films et des séries (donc certains sur la guerre) pour un public qui ne risque pas d'être très actif en regardant.