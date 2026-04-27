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Quand le réalisateur du film Call of Duty crachait à la gueule des joueurs de Call of Duty
Jeux Video


L’interview date de 2013 et concerne un certain Pete Berg, réalisateur attitré pour adapter la licence Call of Duty au cinéma (30 juin 2028 ) et certains ont pris plaisir à ressortir ses propos concernant la licence et le public.

Sur les jeux vidéo de guerre :

« Pathétique. Du courage de pacotille. Je ne supporte pas ça. Les seuls à qui j’accorde le droit de jouer à Call of Duty, ce sont les militaires. Ils sont au front, ils s’ennuient et ils veulent se divertir ? Alors d’accord. »

Néanmoins même aux militaires :

« Je leur dit aussi que je trouve ça pathétique. Je trouve que quiconque passe 4h à jouer à des jeux vidéos… c’est des gens faibles. Sortez, allez faire quelque chose ! »

Après c'est un avis, il a le droit, et il remonte.
Néanmoins même à l'époque, je trouve tout aussi "pathétique" de voir le mec cracher à la gueule des joueurs qui restent plus ou moins passifs devant un écran, mais tout en réalisant des films et des séries (donc certains sur la guerre) pour un public qui ne risque pas d'être très actif en regardant.
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    posted the 04/27/2026 at 08:01 PM by shanks
    comments (5)
    losz posted the 04/27/2026 at 08:05 PM
    Ce qui est pathétique c’est surtout sa filmographie de merde
    victornewman posted the 04/27/2026 at 08:06 PM
    ambiance
    mrnuage posted the 04/27/2026 at 08:13 PM
    Il doit être pote avec Yann Moix lui
    ravyxxs posted the 04/27/2026 at 08:13 PM
    22 posted the 04/27/2026 at 08:15 PM
    Je trouve que quiconque passe 4h à jouer à des jeux vidéos… c’est des gens faibles. Sortez, allez faire quelque chose !

    Merde ch'avais pas que mon père était réalisateur
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