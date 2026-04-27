Le projet d’un film Metroid refait surface, et cette fois, il semble bien décidé à aller jusqu’au bout. D’après plusieurs indiscrétions, Nintendo serait actuellement en pleine démarche pour vendre son adaptation à de grands studios américains, avec deux candidats majeurs déjà sur les rangs : Sony Pictures Entertainment et Universal Pictures.La bataille serait même assez serrée entre les deux groupes, Sony étant toutefois légèrement en avance selon certaines sources, dont l’insider VScooper. L’objectif serait de lancer une adaptation ambitieuse, possiblement en prises de vues réelles, même si ce point reste encore sujet à discussion en interne.Ce regain d’intérêt pour Metroid n’a rien d’un hasard. Depuis le carton du film The Super Mario Bros. Movie, Nintendo semble déterminé à transformer ses licences en véritables franchises cinématographiques. Plusieurs projets ont déjà vu le jour ou sont en cours, avec notamment la sortie de The Super Mario Galaxy Movie le 1er avril 2026 ainsi qu’un film The Legend of Zelda désormais daté pour le 7 mai 2027.Dans cette logique, Universal aurait même envisagé de connecter Metroid à un univers partagé autour de Mario, une idée évoquée fin 2025 par l’insider MyTimeToShineHello. Une stratégie qui viserait à capitaliser sur l’énorme popularité des adaptations vidéoludiques récentes au box-office.Il faut dire que la licence a de sérieux arguments. Son héroïne, Samus Aran, est l’une des figures les plus iconiques du jeu vidéo : une chasseuse de primes solitaire, évoluant dans des mondes hostiles, équipée de son armure high-tech. Un profil taillé pour le grand écran.Le succès de Metroid Dread a d’ailleurs ravivé l’intérêt pour la série, prouvant qu’elle pouvait encore séduire un large public. Dans un contexte où les adaptations de jeux vidéo rencontrent un succès croissant, un film Metroid apparaît comme une suite logique.Côté casting, rien de concret pour le moment, même si des noms comme Brie Larson ou Charlize Theron circulent régulièrement dans les discussions en ligne pour incarner Samus.À ce stade, aucun réalisateur ni scénariste n’est attaché au projet, et aucune annonce officielle n’a été faite. Mais le simple fait que Nintendo démarche activement les studios confirme que le film est bel et bien sur les rails.