Déjà, c'est compliqué de comprendre pourquoi ce jeu est en GKC et ce jeu n'est pas GKC en version physique.
Si maintenant les revendeurs ne sont pas d'accord entre eux et invente des "catégories"; avec les uns qui parlent de version GKC et les autres "non GKC" en plus...
Carrefour
ELeclerc
Micromania
Cultura
CDiscount
Amazon
Gamespot
(chaine américaine)
Sur le site officiel, "Spécial Edition" n'existe pas ou alors il y a un truc que je ne comprends pas
https://ioi.dk/007firstlightgame
tags :
posted the 03/28/2026 at 10:15 AM by nicolasgourry
Tu peux être certain à 100% que les jaquettes de chez Carrefour, Micromania, etc, sont juste des jaquettes temporaires. Sur tous les sites US y'a la mention GKC. Le jeu sera en GKC partout.