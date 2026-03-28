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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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nicolasgourry > blog
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ils faudraient peut-être se mettre d'accord pour 007 sur NS2 en Physique
Déjà, c'est compliqué de comprendre pourquoi ce jeu est en GKC et ce jeu n'est pas GKC en version physique.

Si maintenant les revendeurs ne sont pas d'accord entre eux et invente des "catégories"; avec les uns qui parlent de version GKC et les autres "non GKC" en plus...


Carrefour
ELeclerc
Micromania
Cultura
CDiscount


Amazon


Gamespot (chaine américaine)



Sur le site officiel, "Spécial Edition" n'existe pas ou alors il y a un truc que je ne comprends pas
https://ioi.dk/007firstlightgame
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    posted the 03/28/2026 at 10:15 AM by nicolasgourry
    comments (6)
    mibugishiden posted the 03/28/2026 at 10:19 AM
    Puis l'un a le game key card l'autre non
    elicetheworld posted the 03/28/2026 at 10:23 AM
    Pour le même prix ???
    noishe posted the 03/28/2026 at 10:50 AM
    L'édition Spécialiste est bien présente dans ton lien sur le site officiel, c'est une exclu Amazon sur toutes les plateformes et contient juste un skin en plus.

    Tu peux être certain à 100% que les jaquettes de chez Carrefour, Micromania, etc, sont juste des jaquettes temporaires. Sur tous les sites US y'a la mention GKC. Le jeu sera en GKC partout.
    nicolasgourry posted the 03/28/2026 at 12:19 PM
    noishe je viens de voir effectivement que j'ai vu "Specialist Edition" et l'autre juste "Specialist" (je pense que que j'ai du dans même tête mélanger "Spécial" et "Specialist" edition), mais pour le reste par contre, même si pour toi c'est certains que c'est des jaquettes temporaires, je pense que le soucis c'est que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, même si je pense comme toi que c'est bien une version GKC.
    noishe posted the 03/28/2026 at 01:35 PM
    nicolasgourry Oui effectivement c'est assez trompeur de faire ça, si proche de la sortie du jeu
    cyr posted the 03/28/2026 at 02:05 PM
    Il est pas lister sur l'eshop.......faut croire que cette version est certainement pas terminer
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