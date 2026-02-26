« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Si vous avez la version Switch vous pourrez acheter "l'Upgrade Pack" au Japon pour 1 100 yens.
(Trailer de Septembre 2025)
Un mode exclusif à la NS2 : the “Gun Shooting Mode".
Dans ce mode la fonction "souris" est intégré.
Date de sortie : 28 Mai 2026 (Japon)
Bonus : Le même développeur annonce la sortie en version Physique complet :
LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition
Date de sortie : 30 Avril 2026 (Japon)
Langues : Japonais / Chinois / Anglais
Dragami Games
PS : le jeu est aussi en Français (voix uniquement en Japonais/Anglais).