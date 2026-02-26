Date de sortie : 28 Mai 2026 (Japon)

Bonus : Le même développeur annonce la sortie en version Physique complet :

LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition

Date de sortie : 30 Avril 2026 (Japon)

Langues : Japonais / Chinois / Anglais

(Boîte physique complet )Si vous avez la version Switch vous pourrez acheter "l'Upgrade Pack" au Japon pour 1 100 yens.(Trailer de Septembre 2025)Un mode exclusif à la NS2 : the “Gun Shooting Mode".Dans ce mode la fonction "souris" est intégré.