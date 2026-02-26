profile
Lollipop Chainsaw RePop
name : Lollipop Chainsaw RePop
platform : PC
editor : Kadokawa Games
developer : N.C
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
[NS2] Lollipop Chainsaw RePOP NS2 Edition / Nouvelle Date (Japon)

(Boîte physique complet )

Si vous avez la version Switch vous pourrez acheter "l'Upgrade Pack" au Japon pour 1 100 yens.


(Trailer de Septembre 2025)

Un mode exclusif à la NS2 : the “Gun Shooting Mode".
Dans ce mode la fonction "souris" est intégré.



Date de sortie : 28 Mai 2026 (Japon)


Bonus : Le même développeur annonce la sortie en version Physique complet :
LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition
Date de sortie : 30 Avril 2026 (Japon)
Langues : Japonais / Chinois / Anglais


Dragami Games
PS : le jeu est aussi en Français (voix uniquement en Japonais/Anglais).
    posted the 02/26/2026 at 08:05 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    narustorm posted the 02/26/2026 at 08:07 AM
    Parfait
    masharu posted the 02/26/2026 at 08:13 AM
    Je vais donc faire un article que sur les skins huh .
    rogeraf posted the 02/26/2026 at 09:13 AM
    Plutot me payer pour jouer a ce remaster de fegnasse à pognon.
