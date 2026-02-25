accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."

profile
45
name :
Bethesda Softworks
official website :
http://www.bethsoft.com
profile
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
[NS2] Fallout 4 : Anniversary Edition en voie d'amélioration
(Cette vidéo de comparaison qui vient d'arriver sera obsolète dans quelques temps)
Le jeu utilisera prochainement lors d'une mise à jour le DLSS.
X
posted the 02/25/2026 at 07:00 PM by
nicolasgourry
comments (
6
)
aeris827
posted
the 02/25/2026 at 07:10 PM
C'est ouf de voir que Fallout 4 tourne a 60fps sur Switch 2 (y compris en mode portable) alors que sur PS4 Pro il est limité a 30fps
zephon
posted
the 02/25/2026 at 07:14 PM
aeris827
il n'y a pas la ps4pro dans le comparo qu'est ce que tu racontes
aeris827
posted
the 02/25/2026 at 07:18 PM
zephon
Je n'ai pas encore regardé la video donc je n'y fait pas allusion dans mon message, j'enumere juste un fait
nicolasgourry
posted
the 02/25/2026 at 07:25 PM
zephon
tu as raison. Si on se fie à la vidéo, je suis allé vérifier ce que donnait la version PS4 Pro et Aeris827 a raison en regardant cette vidéo (et d'ailleurs, c'est pareil en ce qui concerne la version XOneX)
https://www.youtube.com/watch?v=xeyKG_x_PAs
Le plus étonnant c'est sans le DLSS !
ravyxxs
posted
the 02/25/2026 at 07:35 PM
nicolasgourry
Je sais pas si en 2026 c'est fameux et d'être surpris ou content de voir une PS4 pro ou normale se faire devancer en comparo....
Un hardware est *moderne* l'autre date de 2013-2015.......je vous laisse réfléchir doucement.
Je sais pas ce que donnait la version PS4 Pro à l'époque, mais apparement le mode dock sur Switch 2, 60 FPS il me semble est bien dégueu aux yeux, donc portable suggérer.
Y a aussi un mode 40 fps qui est recommander et plutôt bon. Dans l'absolu, comme beaucoup de tier en profite, c'est une édition qui déjà sur PC se fait lyncher, Bethesda ressort d'ancien titre, plein pot...
nicolasgourry
posted
the 02/25/2026 at 07:46 PM
ravyxxs
je montre juste un fait.
Moi ce qui me surprend, c'est qu'ils ont l'air de pas avoir utilisé le DLSS, alors qu'il tourne en 60FPS, donc là il pourrait avoir la possibilité d'améliorer la netteté. Je trouve étonnant que Bethesda cherche justement à peaufiner ce jeu pour la Switch 2.
Le prix c'est un autre sujet.
