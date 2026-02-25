profile
[NS2] Fallout 4 : Anniversary Edition en voie d'amélioration


(Cette vidéo de comparaison qui vient d'arriver sera obsolète dans quelques temps)

Le jeu utilisera prochainement lors d'une mise à jour le DLSS.

    posted the 02/25/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
    aeris827 posted the 02/25/2026 at 07:10 PM
    C'est ouf de voir que Fallout 4 tourne a 60fps sur Switch 2 (y compris en mode portable) alors que sur PS4 Pro il est limité a 30fps
    zephon posted the 02/25/2026 at 07:14 PM
    aeris827 il n'y a pas la ps4pro dans le comparo qu'est ce que tu racontes
    aeris827 posted the 02/25/2026 at 07:18 PM
    zephon Je n'ai pas encore regardé la video donc je n'y fait pas allusion dans mon message, j'enumere juste un fait
    nicolasgourry posted the 02/25/2026 at 07:25 PM
    zephon tu as raison. Si on se fie à la vidéo, je suis allé vérifier ce que donnait la version PS4 Pro et Aeris827 a raison en regardant cette vidéo (et d'ailleurs, c'est pareil en ce qui concerne la version XOneX)
    https://www.youtube.com/watch?v=xeyKG_x_PAs
    Le plus étonnant c'est sans le DLSS !
    ravyxxs posted the 02/25/2026 at 07:35 PM
    nicolasgourry Je sais pas si en 2026 c'est fameux et d'être surpris ou content de voir une PS4 pro ou normale se faire devancer en comparo....

    Un hardware est *moderne* l'autre date de 2013-2015.......je vous laisse réfléchir doucement.

    Je sais pas ce que donnait la version PS4 Pro à l'époque, mais apparement le mode dock sur Switch 2, 60 FPS il me semble est bien dégueu aux yeux, donc portable suggérer.

    Y a aussi un mode 40 fps qui est recommander et plutôt bon. Dans l'absolu, comme beaucoup de tier en profite, c'est une édition qui déjà sur PC se fait lyncher, Bethesda ressort d'ancien titre, plein pot...
    nicolasgourry posted the 02/25/2026 at 07:46 PM
    ravyxxs je montre juste un fait.
    Moi ce qui me surprend, c'est qu'ils ont l'air de pas avoir utilisé le DLSS, alors qu'il tourne en 60FPS, donc là il pourrait avoir la possibilité d'améliorer la netteté. Je trouve étonnant que Bethesda cherche justement à peaufiner ce jeu pour la Switch 2.
    Le prix c'est un autre sujet.
