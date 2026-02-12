accueil
- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
marchand2sable
Votre avis sur le State of Play
Votre avis Gamekyo.
tags :
sony
konami
silent hill
state of play
state of play avis
saros
avis sur le state of play
god of war trilogy remake
god of war remake
resident evil 9 new trailer
kena 2
kena sequel
007 new trailer
mgs collection volume 2
new dead of alive
posted the 02/12/2026 at 11:25 PM by
marchand2sable
comments (
76
)
zekk
posted
the 02/12/2026 at 11:26 PM
6/10 correct mais sans +
destati
posted
the 02/12/2026 at 11:27 PM
Passable. Merci Kena !
guiguif
posted
the 02/12/2026 at 11:27 PM
8/10, rien de fou, mais je ne me suis pas fait chier devant un seul instant, que des trailers cools
ravyxxs
posted
the 02/12/2026 at 11:27 PM
8/10
nicolasgourry
posted
the 02/12/2026 at 11:28 PM
Commencer par Kena 2 et finir sur ce God of War, ils sont pas sérieux !
C'est des jeux pour la PS5 quand même faut pas déconner.
marchand2sable
posted
the 02/12/2026 at 11:28 PM
Complètement faux pour DMC 6. C’est qui qui a lancé cette rumeur ? Qu’on le blackliste bien comme il faut.
La trilogie God of War Remake… mon dieu. Le début de GOW 3 en sauce PS5.
yanssou
posted
the 02/12/2026 at 11:28 PM
Pas mal mais ça manque de fist party, ça partait bien avec Kena et ça c'est vite essoufflé. Finir sur un god of war trilogie et un vieux truc 2d bof.
mrponey
posted
the 02/12/2026 at 11:28 PM
Je retiens le jeu qui envoie de la patate avec le coq.
Et marathon hate de test la beta ouverte
4/10 tout aurait pu sortir sur ps4
ducknsexe
posted
the 02/12/2026 at 11:29 PM
5 / 10
Castlevania avec une DA insipide
God of war un jeu mobile
Rayman un foutage de gueule
Marathon qui reussi a sortir un peu la tête de l eau
Kena 2 c'est OK
brook1
posted
the 02/12/2026 at 11:30 PM
correct sans plus
wantorx
posted
the 02/12/2026 at 11:30 PM
Je suis arrivé à la fin au moment de l’annonce de GoW trilogy. Bon ça faisait un moment que la rumeur trainait mais ça fait plaisir.
En revanche pas compris pourquoi y’a une image de rayman qui s’est glissée dans le générique de fin
neptonic
posted
the 02/12/2026 at 11:31 PM
Bordel la trilogie GOW Remake
51love
posted
the 02/12/2026 at 11:31 PM
C'était vraiment cool, mais une nouvelle fois plus un State of Partner, State of Konami, qu'un State of "Play"
Je m'attendais à ce que Sony mettent plus en avant les jeux maisons.
Et God of War Trilogy remake, ok c'est top, j'ai tellement aimé ces jeux
J'ai vraiment hâte, mais depuis le temps qu'on en entend parlé, on te balance 'early stage of dev'
un peu du foutage de gueule, à ce rythme la, ça va sortir a l'aube de la PS6...
Finalement, la seule 'surprise' maison, c'était le God of War 'osef' ?
Qui semble plutot bien porter son nom finalement, ça a l'air assez cheap a premiere vue, à voir..
Et puis y'a Saros, qui sort bientot, et qui a l'air au moins aussi ouf que Returnal
7/10
kalas28
posted
the 02/12/2026 at 11:31 PM
très bon même si: ou est sony?
greggy
posted
the 02/12/2026 at 11:32 PM
4/10 grand max, ça tourne vraiment en rond
ouroboros4
posted
the 02/12/2026 at 11:33 PM
7/10 très bone finalement même si plusieurs jeux ne sont pas pour moi
thekingofpop
posted
the 02/12/2026 at 11:34 PM
Me consoler avec d'anciens jeux encore God of War Trilogy Remake et MGS4...
Personnellement depuis quelques années, quasiment tous les nouveaux jeux qui montrent me disent rien du tout :/
adamjensen
posted
the 02/12/2026 at 11:34 PM
Franchement, c'était une bonne surprise.
Ça a mis beaucoup de temps à démarrer, mais ça a fini par être vraiment intéressant.
Ça se laissait regarder et c'était pas à chier.
J'espérais quand même la démo de Resident Evil Requiem, dommage.
Sinon, j'ai retenu :
- L'homme poulet bien vénère : Project Windless.
- Enfin le portage du dernier Vrai et Bon MGS, à savoir : Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots.
- Le jeu avec la pieuvre : Darwin's Paradox!
- Enfin un nouveau Castlevania : Castlevania : Belmont's Curse.
- Le nouveau Silent Hill a l'air pas mal, en espérant que ce soit pas une merde comme f : Silent Hill : Townfall.
- Une nouvelle licence RPG, mais j'ai encore besoin d'en voir plus : Rev. Noir.
- Un jeu John Wick qui a l'air bon.
- Et pour finir, ENFIN, le retour des Vrais God of War, et les Trois en Version Remake : God of War Trilogy Remake. (J'ai vraiment hâte !)
- Le God of War 2D a l'air bien aussi.
Franchement, c'était pas mal.
Mais rien que pour l'annonce des Remake des 3 premiers God Of War, même si on a rien vu, ca valait le coup.
aozora78
posted
the 02/12/2026 at 11:37 PM
Pleins de jeux, dilués avec un tas de trucs chiants qu'on a soit déjà vu, soit qui sont décevants et quelques updates sympa.
C'était vraiment pas fou. 6/10 pour Kena 2 et Project Wildness sinon c'était 5.
Ey j'ai de plus en plus peur concernant SAROS.
Plusieurs décéptions dans une même conférence c'est vraiment abusé (Rayman, Castlevania, God of War SoS) et le temps perdu sur les remasters et portages genre Legacy of Kain, DOA6, MGS, Death Stranding 2...
axlenz
posted
the 02/12/2026 at 11:37 PM
Il y avait des jeux à retenir. Donc un solide 08/10. En même temps après un Nintendo direct bien fade pas compliqué de faire mieux
thelastone
posted
the 02/12/2026 at 11:39 PM
8/10 mais avec l'annonce de la trilogie remake et le GoW 2D c'est passé à 9 il aurait fallut un ff7 pour passer a 10.
Mais bordel GoW trilogie remake
dalbog
posted
the 02/12/2026 at 11:39 PM
Excellent.
Déçu pour intergalactic mais très content pour Gow trilogie.
burningcrimson
posted
the 02/12/2026 at 11:39 PM
Aussi à chier que la modération sur Gamekyo
mercure7
posted
the 02/12/2026 at 11:41 PM
Bcp de bons jeux et de trucs qui donne envie d'être achetés potentiellement (Castlevania / Control 2 / Silent Hill / Marvel Tokon / Saros / Beast of Reincarnation / Dead or Alive 7 annoncé / date pour Death Stranding 2 PC).
Sans être ouf, ça reste en tout cas bien au-dessus des derniers Nintendo Direct (en espérant que le prochain envoie du lourd, enfin)
grospich
posted
the 02/12/2026 at 11:47 PM
C'était "passable", mais je suis déçu qu'on a pas vu de DMC 6, le Star Wars de Quantic Dream ou encore le prochain jeu de Naughty Dog. :/
ziggourat
posted
the 02/12/2026 at 11:49 PM
Je n'ai pas regardé, j'ai juste vu les annonces défilaient sur les réseaux, je me suis même interrogé sur la présence d'un Konami Direct, je n'avais pas vu l'annonce de cet événement avant de comprendre que non, ils ont fait un acte de présence très remarquée dans ce SoP.
Plus sérieusement, ça ne semblait pas mauvais, mais une chose est sûre, la personnalité de la PS5 repose désormais sur les tiers. Playstation est vraiment absent malgré quelques passages furtifs de temps en temps, mais le studios maisons peinent sur cette génération.
C'est pour cette raison que je préfère les Nintendo Direct dans la globalité, pour la présence des first party et second party. Même si la qualité n'est pas tjrs au rendez-vous, au moins, on sait qu'ils sont là.
Sinon pour revenir à ce State of Play, quelques surprises côtés tiers du coup comme Kena ou Silent Hill qui m'intéresse. Pour la partie jeu maison, à voir pour le GoW 2D
lefab88
posted
the 02/12/2026 at 11:52 PM
passable.
keima
posted
the 02/12/2026 at 11:53 PM
J'ai kiffé Project Windless!! Même si les horde semble encore trop ordonner et le chara design du héros est super bien trouvé pour une nouvelle campagne de pub chez KFC! Sinon j'ai bien aimé la musique du Castlevania moi qui suis pas fan de la license je testerai bien. Bref y'as plus d'inspi depuis des années!
tynokarts
posted
the 02/12/2026 at 11:53 PM
Efficace, tant en terme de quantité que de qualité.
Je suis rassuré, on vas bien jouer et platine sur PlayStation.
Divertissant, c’était bien, jusqu’à la fin avec ce God of War…
tlj
posted
the 02/12/2026 at 11:55 PM
De bonnes choses, mais quand aura t on droit à intergalactic, project robot (ueda), le jeu qui est en developpement depuis des années chez santa monica (existe t il vraiment ?) ? Et que devient notre bon onimusha ? J’esperais un petit update pour celui là et une fenêtre de lancement. Et puis aucune veritable surprise ou retour d’une vieille licence de legende chez playstation. J’arrive à être un peu déçu alors que la conf etait honorable...
walterwhite
posted
the 02/12/2026 at 11:55 PM
Rythmé, varié et riche en jeux.
Ça faisait longtemps
natedrake
posted
the 02/12/2026 at 11:58 PM
Ce One More Thing.
syoshu
posted
the 02/12/2026 at 11:59 PM
Je retiens Crimson Moon, Kena 2, John Wick, Castelvania, Darwin's Paradox et à voir pour Project Windless... ça fait déjà pas mal, ca fait longtemps qu'on avait pas eu une si bonne presentation
Y a aussi RE9, Pragmata et 007, mais ce serra sur Switch 2 pour ma part
torotoro59
posted
the 02/13/2026 at 12:02 AM
Mgs4 enfin. Voilà. Le reste inintéressants pour moi ou déjà connus (re9) après j'attends plus zero parade et warhammer dark hérésie/the expanse par owlcat games
l83
posted
the 02/13/2026 at 12:05 AM
Très bon pour moi, j'ai retenu le jeu du poulet, John Wick, DOA, l'annonce de la date de TOKON, Silent Hill et Castlevania.
bladagun
posted
the 02/13/2026 at 01:00 AM
Très sympas ! Plein de nouveautés qui donnent envie ! 8/10 !
ouken
posted
the 02/13/2026 at 01:11 AM
Après ça dis des autres qui sont nul ... Il était a par kena et une photo de GOW le reste .... Sans commentaire 4/10 insipide
metroidvania
posted
the 02/13/2026 at 04:14 AM
9.5/10 incroyable
cyr
posted
the 02/13/2026 at 05:58 AM
ouken
en même temps, a force de s'habituer au néant, le moindre petit truc et pouf c'est trop bien.....
drybowser
posted
the 02/13/2026 at 06:10 AM
Efficace, même si au final pas grand chose a retenir pour moi en tout cas , kena et Castlevania seulement.
Et je trouve bizarre l'absence totale de squarenix ça manque du coup
elicetheworld
posted
the 02/13/2026 at 06:41 AM
Honnête mais sans plus un peu comme le direct de Nintendo sans plus pas trop de surprises
elicetheworld
posted
the 02/13/2026 at 06:42 AM
syoshu
la même mais pour pragmata j' hésite encore la démo ne m'a pas totalement convaincu.
jacquescechirac
posted
the 02/13/2026 at 07:04 AM
Agréablement surpris, enfin un state of play où il se passe des choses intéressantes.
Plus qu'à voir si ça va se secouer le cocotier chez nintendo.
wickette
posted
the 02/13/2026 at 07:35 AM
6/10
Excellent rythme de présentation, des trailers plaisants mais, encore une fois, la partie first parties est très décevante (l’annonce avec un logo d’un remake qui rentre juste en production…je croyais que c’etait fini ces annonces type Star wars eclipse)
Le castlevania sauce motion twins c’est de loin mon annonce préférée
metroidvania
toi vu ton pseudo je comprends ta note haha
supasaiyajin
posted
the 02/13/2026 at 07:39 AM
J'ai trouvé que c'était une très bonne conf. Bien rythmée, comme les précédentes, avec pas mal de jeux variés. Tous ces jeux en 2026, je ne sais pas comment je vais encore gérer ça...
La surprise c'était Kena, j'avais adoré le premier.
La déception c'est God of War. Certains doivent certainement apprécier mais pour moi ils se ratent toujours sur la fin. La dernière fois (ou celle d'avant), on a eu 10 minutes sur le jeu de baston... Et là, ils nous balancent un GoW en 2D pour terminer.
Franchement, quand ils ont annoncé la trilogie GoW, j'étais chaud. Mais là, un teaser pour annoncer qu'il en est encore au tout début du développement... et finir la conf là dessus ?
ouken
posted
the 02/13/2026 at 08:03 AM
cyr
j'avoue la par contre je comprend pas car depuis le temp le stat of platy son nul perso ya pas grand chose a retenir ...kena tue de fou et god of war ( mais on a qu'une image tout ça pour ça) le reste où on voit rien où on a déjà vu 1000 fois des présentations ou ta un gaas de bungie qui est devenu que l'ombre de lui-même.. et après ça vient critiquer les autres conférences c'est le monde à l'envers
gasmok2
posted
the 02/13/2026 at 08:18 AM
5/10 pour ma part.
Kena est LA surprise agréable de ce SOP.
GoW trilogie, on est pas prêt de le voir arriver de si tôt, et tout le reste sera sur PC et autres supports
bookker
posted
the 02/13/2026 at 08:23 AM
6/10 ! Ça commencait super bien avec Kenna puis ça devient sympa sans plus pour finir par god of war remake mais on voit strictement rien... J'attends toujours des news de NG
azerty
posted
the 02/13/2026 at 08:44 AM
Pas mal
cyr
posted
the 02/13/2026 at 09:13 AM
ouken
les mecs sont devenu heureux quand sony arrête les jeux PlayStation studio. Enfin ils essayent de trouver de nouvelle idée diront nous, mais la ps5, c'est la génération des sacrifié.
Heureux d'avoir du multi plate-forme dans certains cas....
C'est comme ci Nintendo n'allait pratiquement rien proposer sur sa propre consoles.......je serais le premier a gueuler (ils on intérêt de faire un nintendo direct centré sur les jeux nintendo d'ici le 31 mars)
marcus62
posted
the 02/13/2026 at 09:35 AM
Médiocre et je suis sympa.
Il y a que le nouveau Kena qui m'a plu. Le seul coup de cœur de ce State of Play.
Le reste... Ça m'intéresse pas ou ça a déjà été annoncé et/ou montré.
bigsnake
posted
the 02/13/2026 at 10:25 AM
adamjensen
metroidvania
posted
the 02/13/2026 at 10:45 AM
wickette
6/10 mais bien sûr. Allez vous êtes jamais satisfait quoi qu'ils annoncent .
perse9
posted
the 02/13/2026 at 11:09 AM
decevant pour moi. J'ai bien compris que les grosses cartouches ne veulent pas se melanger dans ce genre de ceremonie et veulent s'accaparer toute l'attention. Square enix qui fait le mort, naugthy god pareil, corly barlog qui developpe un jeux depuis 8 ans mais toujours rien...bref
wickette
posted
the 02/13/2026 at 11:30 AM
metroidvania
Chacun son avis, je ne suis pas difficile mais niveau first parties, à un moment on voit bien les conséquences d’avoir voulu rush les GaaS massivement…et les jeux VR2 dès 2023.
ouroboros4
posted
the 02/13/2026 at 12:00 PM
cyr
s'habituer au néant. Franchement si tu veux jouer le fanboy fait le discrètement.
En deux ans on a déjà eu Stellar Blade et Ghost of Yotei. Et bientôt Wolverine.
Au moins deux nouvelles IP
Pendant que Nintendo c'est Mario et Zelda en boucle depuis 30 ans.
Sans parler de piratages à foison vendu plein pot sur Switch 2
Bref je pense que certain n'ont pas de leçon à donner à sony.
cyr
posted
the 02/13/2026 at 01:01 PM
ouroboros4
en 2 ans. Oui la ps5 est sortie il y a 2 ans. OK.
Pendant ce temps la sur ps4, et sur ps3....
Après j'en attends pas plus de toi.
Mais le constat est le même. Sony sur ps5 c'est fait discret. Heureusement qu'il y a les multi tiers.
Apres mario, zelda, c'est bien de résumer le plombier a uniquement 2 mascotte....
ouroboros4
posted
the 02/13/2026 at 01:21 PM
cyr
même la Switch. Elle remonte à quand la dernière vrai nouvelle licence de Nintendo ? Et je te parle pas d'un énième Zelda ou Mario.
Pendant ce temps sur PS3 nous avons eu plein de nouvelle IP.
Uncharted The last of us infamous little big planet.. Je peux en faire une liste entière.
Se faire discret ne veut pas dire rien.
Forcément si on avait God of war tennis God of war football God of War Deluxe Racing.
C'est assez facile.
Donc c'est un constat. Sony invente bien plus de nouvelles IP que Nintendo.
Qui désormais en plus recycle à foison les jeux Switch sur Switch 2. En les vendant plein tarif.
cyr
posted
the 02/13/2026 at 01:44 PM
ouroboros4
kirby air rides, c'est une licences de la gamecube.
Donkey kong banansa, c'est un nouveau jeux. A la limite depuis la n64, on a pas eu un donkey en 3D.
Mario kart world, c'est une évolution de la saga principal....le dernier nouveau épisode remonte depuis la wii u.
Poketopia, ben c'est un nouveau jeux.
Metroid prime 4, le dernier en date etais sortie sur wii.
Bref du recyclage y en a , mais pas que chez nintendo (spider man miles morales, les remaster de the Last of us. Et maintenant avec god of war....
Ça n'existe pas des studios qui font que des new ip.
Mais des new ip, nintendo en fait. Peut-être moins souvent, ou juste qu'il y a mas forcément de suite.
Disaster, gheist, another code, magical starsign, odama, etc
ouroboros4
posted
the 02/13/2026 at 01:49 PM
cyr
ça reste des licences existentes. Avec des personnages existant.
C'est comme si demain Sony faisait Uncharted Racing. Ça en fera pas une nouvelle licence. Juste un dérivé.
Metroid aussi n'a rien de nouveau. C'est du vu et revu.
Sony rien que sur PS3 à produit plus de nouvelles IP que Nintendo en 20 ans. C'est juste un constat.
Donc bon dire qu'ils ne font rien en parlant de néant tout en adulant Nintendo qui recycle les même licences avec parfois un minimum d'effort.
Faut juste savoir balayer devant sa porte avant de critiquer les autres.
shao
posted
the 02/13/2026 at 02:06 PM
Un peu déçu, je dois l'avoué. C'était pas mauvais mais je m'attends vraiment à un truc exceptionnel avec une fin en apothéose et au final, le "one more thing" était très décevant pour moi. Du coup, je sais vraiment quelle note je dois lui donné et si le "one more thing" doit pénaliser ma note de façon assez conséquente ou pas...
Bon... ça sera un 7/10!
waurius59
posted
the 02/13/2026 at 02:09 PM
Pour le legacy of kain defiance y a une version physique ?
cyr
posted
the 02/13/2026 at 03:57 PM
ouroboros4
tu sais tu peux travailler sur de nouvelle ip tous en continuant a a continuer des licences existantes.
Je me souviens d'une ip sony sur ps2, ou tu etais a Londres et tu conduisais des voitures. Ou sly couper. Ou tellement d'autre qui aurait mérité d'exister.
Après tu peux critiquer les licences nintendo, perso j'ai un principe, j'achète pas tous ce qui provient des studio nintendo.
Tu peux que je te fasse la liste des 20 jzux nintendo sur switch que j'ai pas acheter ?
Tous comme je prendrai pas poketopia (il me fait envie. Mais pas a ce tarif)
Tous comme j'ai pas acheter pokemon ZA ou arceus....pourtant je suis fan de pokemon.
Fan ne veut pas dire acheter tous ce qui sort sous prétexte que c'est l'éditeur chérie.
l3andr3
posted
the 02/13/2026 at 04:10 PM
Bon rythme cela s'enchaine mais moi, j'attends du lourd , des ips qui marquent ... petit 6/10
zboubi480
posted
the 02/13/2026 at 08:40 PM
14/20....on était tellement habitué à n'avoir que des présentations moisies depuis des années que pour une fois qu'une présentation est convenable, on est content.
Mais très loin des présentations de l'aire PlayStation 4
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 07:54 AM
ouroboros4
tu remarqueras que
cyr
n'accepte pas la critique pour la Switch 2, mais fait la même chose pour la PS5 depuis des lustres
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 07:56 AM
ouroboros4
console qui n'a jamais eu et et n'aura jamais je précise
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 08:17 AM
jenicris
oui c'est ça le pire.
Mais parler de néant alors que Sony fait toujours de nouvelles IP pendant que Nintendo boucle depuis 30 ans sur Zelda et Mario.
Faut osé quand même.
C'est comme Nicolastruc qui adule la Switch 2. Qu'il n'a pas.
Cyr aussi avec la PS5. Qu'il n'a pas.
Les fanboy Nintendo c'est quand même quelque chose.
cyr
posted
the 02/14/2026 at 08:26 AM
jenicris
le monsieur pro s, j'ai eu une ps3, et j'ai encore une ps4. Et j'ai une xbox série X.
Je vais pas acheter une ps5 vu que j'ai une xbox, donc jeux multi. Mais surtout aucune exclu sortie sur ps5 a ce jour ne me fais envie.
Je vais pas acheter une consoles juste pour acheter. Je fais pas comme vous.
(Sans parler de l'horrible forme, et encombrante, et des manette drift qui semble nombreuse, mais que vous ne parler pas, par contre pour les Joy con, on y a eu droit h24, étrange.
Pas d'exclu intéressante pour moi. Problème de manette, et la consoles hideuse, grosse.....je suis pas sadomaso
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 08:33 AM
cyr
mais oui
et j'ai eu toute les consoles Nintendo. Mais ça change pas qu'on peut être critique hein
Sois juste cohérent et tu l'es pas. Tu râles car certains critiquent Nintendo et la Switch 2. Mais tu te gènes pas pour faire de même pour Sony et PS5.
Bref juste de la cohérence.
Tu trouves pleins de defauts pour la PS5 ou les jeux PlayStation, pas de soucis, accepte le fait qu'il est de même pour certains pour la Switch 2 et ses jeux.
Et parle pas de fanboy, tu l'es également et sûrement bien plus que la plupart
cyr
posted
the 02/14/2026 at 08:42 AM
jenicris
je récapitule:
Vous avez critiquer le prix lors de l'annonce
Ensuite c'est l'écran lcd (le ps portal est un ecran lcd, ça derange personne)
Ensuite la puissance
Ensuite les gkc.
Bref quand on critique quelque chose, on reste fidèle a sont avis. A quoi bon acheter quelque chose qu'on critique.
Apres sache quand même que si une exclu ps5 de chez sony ou d'un tiers venait a arriver sur ps5, peut-être que....
Rien que starfield par exemple a suffit pour que je prenne la xbox série X, même si je l'avais acheter avant car j'étais tomber dessus dans un leclerc. Et vu que je n'avais jamais eu de xbox (marque que j'ai rarement critiqué), ben avec le gamepass c'etais un bon choix oour moi)
En revanche vous les pro s avez passer votre temps a critiquer les xbox, pour ensuite acheter les jeux xbox parce qu'en version ps5....
Tu vois où je veux en venir ?
Vous critiquer parce que ailleurs que sur play, mais vous en mourrez d'envie (bon ça doit dépendre des jeux)
En parlant de jzux microsoft , il y a pas eu un mot concernant starfield sur ps5 dans le state of play non?
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 09:05 AM
cyr
toi tu critiques absolument tout de PlayStation
Starfield va être annoncé le mois prochain sur PS5 donc pas besoin de XSX
Encore une fois tu lis ce qui t'arrange. Rien que Forza Horizon, je glorifie la série depuis des lustres.
Le problème de Xbox, actuellement c'est pas les jeux (sur One ça l'était bien plus), mais comment est géré la branche Xbox. Tout le monde le voit. Sauf toi on dirait
Ah oui je précise j'ai adoré la 360
Pour ton avant dernière ligne t'as totalement faux mais pas grave.
Non pas au SOP et personne n'a dit qu'il y serait. Par contre selon Shinobi602 (lui sait de quoi il parle sur Resetera), Starfield sera annoncée le mois prochain sur PS5.
Et on peut critiquer un truc et même l'acheter. La Switch 2 est pas parfaite loin de là mais quand elle aura les jeux que je veux, ça changera beaucoup de choses.
cyr
posted
the 02/14/2026 at 10:17 AM
jenicris
ressort moi les messages ou je critique la ps5. A chaque fois que je demande ça, y en a pas 1 qui arrive a remettre la main dessus.
J'ai critiquer en debut de gen, pour le manque d'annonce des ip sony. Ça c'est factuel.
Après normal Après le bordel qu'a fait jim ryan avec les gaas.....
Pour starfield, on en entend parlé depuis des lustres, mais toujours aucune officialisation a l'heure actuel.
Donc bethesda etais present au show case, mais n'ont pas trouver le temps pour y être sûr le format de sony?
En vrai les pro s s'imagine que microsoft va tous porté ailleurs, mais personne ne se dit que s'il le font, le gamepass en prendrait un coup, et la marque xbox disparaîtrai.
On sait que c'est que les pro s souhaitent.
Mais microsoft sont pas stupide. Sinon autant arrêter avec la xbox série.
Mais même sony sort des jeux sur pc. Preuve en est que leur stratégie de miser uniquement sur la puissance pour vendre (microsoft et sony) prouve que dans la création de jeux, ça pose beaucoup de temps, et donc de coût.
Bref faut vendre beaucoup plus qu'avant. Mais le parc n'augmente pas.
Donc ils passent en multi.
C'est un signe d'échec.
Les exclusivités, c'est ce qui fait qu'une consoles est différente d'une autre.
Sinon autant arrêter les consoles, et allons tous sur pc ( chose qui finira par arriver)
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 11:02 AM
cyr
pas besoin d'aller loin avec ce topic
Après si tu as pas de mémoire ou que t'es de mauvaise foi franchement osef total.
En vrai les pro s s'imagine que microsoft va tous porté ailleurs
C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais bon reste dans ton monde imaginaire
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 11:03 AM
cyr
vivement l'officialisation dr Starfield rien que pour voir ta réaction
cyr
posted
the 02/15/2026 at 10:05 AM
jenicris
et la vôtre vu comment vous l'avez critiqué sans même y jouer car exclu xbox.
Perso je l'ai fini y a belle lurette. Et je l'achèterai un jour. Pour refaire une partie.
C'est des jeux pour la PS5 quand même faut pas déconner.
La trilogie God of War Remake… mon dieu. Le début de GOW 3 en sauce PS5.
Et marathon hate de test la beta ouverte
4/10 tout aurait pu sortir sur ps4
Castlevania avec une DA insipide
God of war un jeu mobile
Rayman un foutage de gueule
Marathon qui reussi a sortir un peu la tête de l eau
Kena 2 c'est OK
En revanche pas compris pourquoi y’a une image de rayman qui s’est glissée dans le générique de fin
Je m'attendais à ce que Sony mettent plus en avant les jeux maisons.
Et God of War Trilogy remake, ok c'est top, j'ai tellement aimé ces jeux
J'ai vraiment hâte, mais depuis le temps qu'on en entend parlé, on te balance 'early stage of dev' un peu du foutage de gueule, à ce rythme la, ça va sortir a l'aube de la PS6...
Finalement, la seule 'surprise' maison, c'était le God of War 'osef' ? Qui semble plutot bien porter son nom finalement, ça a l'air assez cheap a premiere vue, à voir..
Et puis y'a Saros, qui sort bientot, et qui a l'air au moins aussi ouf que Returnal
7/10
Personnellement depuis quelques années, quasiment tous les nouveaux jeux qui montrent me disent rien du tout :/
Ça a mis beaucoup de temps à démarrer, mais ça a fini par être vraiment intéressant.
Ça se laissait regarder et c'était pas à chier.
J'espérais quand même la démo de Resident Evil Requiem, dommage.
Sinon, j'ai retenu :
- L'homme poulet bien vénère : Project Windless.
- Enfin le portage du dernier Vrai et Bon MGS, à savoir : Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots.
- Le jeu avec la pieuvre : Darwin's Paradox!
- Enfin un nouveau Castlevania : Castlevania : Belmont's Curse.
- Le nouveau Silent Hill a l'air pas mal, en espérant que ce soit pas une merde comme f : Silent Hill : Townfall.
- Une nouvelle licence RPG, mais j'ai encore besoin d'en voir plus : Rev. Noir.
- Un jeu John Wick qui a l'air bon.
- Et pour finir, ENFIN, le retour des Vrais God of War, et les Trois en Version Remake : God of War Trilogy Remake. (J'ai vraiment hâte !)
- Le God of War 2D a l'air bien aussi.
Franchement, c'était pas mal.
Mais rien que pour l'annonce des Remake des 3 premiers God Of War, même si on a rien vu, ca valait le coup.
C'était vraiment pas fou. 6/10 pour Kena 2 et Project Wildness sinon c'était 5.
Ey j'ai de plus en plus peur concernant SAROS.
Plusieurs décéptions dans une même conférence c'est vraiment abusé (Rayman, Castlevania, God of War SoS) et le temps perdu sur les remasters et portages genre Legacy of Kain, DOA6, MGS, Death Stranding 2...
Mais bordel GoW trilogie remake
Déçu pour intergalactic mais très content pour Gow trilogie.
Sans être ouf, ça reste en tout cas bien au-dessus des derniers Nintendo Direct (en espérant que le prochain envoie du lourd, enfin)
Plus sérieusement, ça ne semblait pas mauvais, mais une chose est sûre, la personnalité de la PS5 repose désormais sur les tiers. Playstation est vraiment absent malgré quelques passages furtifs de temps en temps, mais le studios maisons peinent sur cette génération.
C'est pour cette raison que je préfère les Nintendo Direct dans la globalité, pour la présence des first party et second party. Même si la qualité n'est pas tjrs au rendez-vous, au moins, on sait qu'ils sont là.
Sinon pour revenir à ce State of Play, quelques surprises côtés tiers du coup comme Kena ou Silent Hill qui m'intéresse. Pour la partie jeu maison, à voir pour le GoW 2D
Je suis rassuré, on vas bien jouer et platine sur PlayStation.
Divertissant, c’était bien, jusqu’à la fin avec ce God of War…
Ça faisait longtemps
Y a aussi RE9, Pragmata et 007, mais ce serra sur Switch 2 pour ma part
Et je trouve bizarre l'absence totale de squarenix ça manque du coup
Plus qu'à voir si ça va se secouer le cocotier chez nintendo.
Excellent rythme de présentation, des trailers plaisants mais, encore une fois, la partie first parties est très décevante (l’annonce avec un logo d’un remake qui rentre juste en production…je croyais que c’etait fini ces annonces type Star wars eclipse)
Le castlevania sauce motion twins c’est de loin mon annonce préférée
metroidvania toi vu ton pseudo je comprends ta note haha
La surprise c'était Kena, j'avais adoré le premier.
La déception c'est God of War. Certains doivent certainement apprécier mais pour moi ils se ratent toujours sur la fin. La dernière fois (ou celle d'avant), on a eu 10 minutes sur le jeu de baston... Et là, ils nous balancent un GoW en 2D pour terminer.
Franchement, quand ils ont annoncé la trilogie GoW, j'étais chaud. Mais là, un teaser pour annoncer qu'il en est encore au tout début du développement... et finir la conf là dessus ?
Kena est LA surprise agréable de ce SOP.
GoW trilogie, on est pas prêt de le voir arriver de si tôt, et tout le reste sera sur PC et autres supports
Heureux d'avoir du multi plate-forme dans certains cas....
C'est comme ci Nintendo n'allait pratiquement rien proposer sur sa propre consoles.......je serais le premier a gueuler (ils on intérêt de faire un nintendo direct centré sur les jeux nintendo d'ici le 31 mars)
Il y a que le nouveau Kena qui m'a plu. Le seul coup de cœur de ce State of Play.
Le reste... Ça m'intéresse pas ou ça a déjà été annoncé et/ou montré.
Chacun son avis, je ne suis pas difficile mais niveau first parties, à un moment on voit bien les conséquences d’avoir voulu rush les GaaS massivement…et les jeux VR2 dès 2023.
En deux ans on a déjà eu Stellar Blade et Ghost of Yotei. Et bientôt Wolverine.
Au moins deux nouvelles IP
Pendant que Nintendo c'est Mario et Zelda en boucle depuis 30 ans.
Sans parler de piratages à foison vendu plein pot sur Switch 2
Bref je pense que certain n'ont pas de leçon à donner à sony.
Pendant ce temps la sur ps4, et sur ps3....
Après j'en attends pas plus de toi.
Mais le constat est le même. Sony sur ps5 c'est fait discret. Heureusement qu'il y a les multi tiers.
Apres mario, zelda, c'est bien de résumer le plombier a uniquement 2 mascotte....
Pendant ce temps sur PS3 nous avons eu plein de nouvelle IP.
Uncharted The last of us infamous little big planet.. Je peux en faire une liste entière.
Se faire discret ne veut pas dire rien.
Forcément si on avait God of war tennis God of war football God of War Deluxe Racing.
C'est assez facile.
Donc c'est un constat. Sony invente bien plus de nouvelles IP que Nintendo.
Qui désormais en plus recycle à foison les jeux Switch sur Switch 2. En les vendant plein tarif.
Donkey kong banansa, c'est un nouveau jeux. A la limite depuis la n64, on a pas eu un donkey en 3D.
Mario kart world, c'est une évolution de la saga principal....le dernier nouveau épisode remonte depuis la wii u.
Poketopia, ben c'est un nouveau jeux.
Metroid prime 4, le dernier en date etais sortie sur wii.
Bref du recyclage y en a , mais pas que chez nintendo (spider man miles morales, les remaster de the Last of us. Et maintenant avec god of war....
Ça n'existe pas des studios qui font que des new ip.
Mais des new ip, nintendo en fait. Peut-être moins souvent, ou juste qu'il y a mas forcément de suite.
Disaster, gheist, another code, magical starsign, odama, etc
C'est comme si demain Sony faisait Uncharted Racing. Ça en fera pas une nouvelle licence. Juste un dérivé.
Metroid aussi n'a rien de nouveau. C'est du vu et revu.
Sony rien que sur PS3 à produit plus de nouvelles IP que Nintendo en 20 ans. C'est juste un constat.
Donc bon dire qu'ils ne font rien en parlant de néant tout en adulant Nintendo qui recycle les même licences avec parfois un minimum d'effort.
Faut juste savoir balayer devant sa porte avant de critiquer les autres.
Bon... ça sera un 7/10!
Je me souviens d'une ip sony sur ps2, ou tu etais a Londres et tu conduisais des voitures. Ou sly couper. Ou tellement d'autre qui aurait mérité d'exister.
Après tu peux critiquer les licences nintendo, perso j'ai un principe, j'achète pas tous ce qui provient des studio nintendo.
Tu peux que je te fasse la liste des 20 jzux nintendo sur switch que j'ai pas acheter ?
Tous comme je prendrai pas poketopia (il me fait envie. Mais pas a ce tarif)
Tous comme j'ai pas acheter pokemon ZA ou arceus....pourtant je suis fan de pokemon.
Fan ne veut pas dire acheter tous ce qui sort sous prétexte que c'est l'éditeur chérie.
Mais très loin des présentations de l'aire PlayStation 4
Mais parler de néant alors que Sony fait toujours de nouvelles IP pendant que Nintendo boucle depuis 30 ans sur Zelda et Mario.
Faut osé quand même.
C'est comme Nicolastruc qui adule la Switch 2. Qu'il n'a pas.
Cyr aussi avec la PS5. Qu'il n'a pas.
Les fanboy Nintendo c'est quand même quelque chose.
Je vais pas acheter une ps5 vu que j'ai une xbox, donc jeux multi. Mais surtout aucune exclu sortie sur ps5 a ce jour ne me fais envie.
Je vais pas acheter une consoles juste pour acheter. Je fais pas comme vous.
(Sans parler de l'horrible forme, et encombrante, et des manette drift qui semble nombreuse, mais que vous ne parler pas, par contre pour les Joy con, on y a eu droit h24, étrange.
Pas d'exclu intéressante pour moi. Problème de manette, et la consoles hideuse, grosse.....je suis pas sadomaso
Sois juste cohérent et tu l'es pas. Tu râles car certains critiquent Nintendo et la Switch 2. Mais tu te gènes pas pour faire de même pour Sony et PS5.
Bref juste de la cohérence.
Tu trouves pleins de defauts pour la PS5 ou les jeux PlayStation, pas de soucis, accepte le fait qu'il est de même pour certains pour la Switch 2 et ses jeux.
Et parle pas de fanboy, tu l'es également et sûrement bien plus que la plupart
Vous avez critiquer le prix lors de l'annonce
Ensuite c'est l'écran lcd (le ps portal est un ecran lcd, ça derange personne)
Ensuite la puissance
Ensuite les gkc.
Bref quand on critique quelque chose, on reste fidèle a sont avis. A quoi bon acheter quelque chose qu'on critique.
Apres sache quand même que si une exclu ps5 de chez sony ou d'un tiers venait a arriver sur ps5, peut-être que....
Rien que starfield par exemple a suffit pour que je prenne la xbox série X, même si je l'avais acheter avant car j'étais tomber dessus dans un leclerc. Et vu que je n'avais jamais eu de xbox (marque que j'ai rarement critiqué), ben avec le gamepass c'etais un bon choix oour moi)
En revanche vous les pro s avez passer votre temps a critiquer les xbox, pour ensuite acheter les jeux xbox parce qu'en version ps5....
Tu vois où je veux en venir ?
Vous critiquer parce que ailleurs que sur play, mais vous en mourrez d'envie (bon ça doit dépendre des jeux)
En parlant de jzux microsoft , il y a pas eu un mot concernant starfield sur ps5 dans le state of play non?
Starfield va être annoncé le mois prochain sur PS5 donc pas besoin de XSX
Encore une fois tu lis ce qui t'arrange. Rien que Forza Horizon, je glorifie la série depuis des lustres.
Le problème de Xbox, actuellement c'est pas les jeux (sur One ça l'était bien plus), mais comment est géré la branche Xbox. Tout le monde le voit. Sauf toi on dirait
Ah oui je précise j'ai adoré la 360
Pour ton avant dernière ligne t'as totalement faux mais pas grave.
Non pas au SOP et personne n'a dit qu'il y serait. Par contre selon Shinobi602 (lui sait de quoi il parle sur Resetera), Starfield sera annoncée le mois prochain sur PS5.
Et on peut critiquer un truc et même l'acheter. La Switch 2 est pas parfaite loin de là mais quand elle aura les jeux que je veux, ça changera beaucoup de choses.
J'ai critiquer en debut de gen, pour le manque d'annonce des ip sony. Ça c'est factuel.
Après normal Après le bordel qu'a fait jim ryan avec les gaas.....
Pour starfield, on en entend parlé depuis des lustres, mais toujours aucune officialisation a l'heure actuel.
Donc bethesda etais present au show case, mais n'ont pas trouver le temps pour y être sûr le format de sony?
En vrai les pro s s'imagine que microsoft va tous porté ailleurs, mais personne ne se dit que s'il le font, le gamepass en prendrait un coup, et la marque xbox disparaîtrai.
On sait que c'est que les pro s souhaitent.
Mais microsoft sont pas stupide. Sinon autant arrêter avec la xbox série.
Mais même sony sort des jeux sur pc. Preuve en est que leur stratégie de miser uniquement sur la puissance pour vendre (microsoft et sony) prouve que dans la création de jeux, ça pose beaucoup de temps, et donc de coût.
Bref faut vendre beaucoup plus qu'avant. Mais le parc n'augmente pas.
Donc ils passent en multi.
C'est un signe d'échec.
Les exclusivités, c'est ce qui fait qu'une consoles est différente d'une autre.
Sinon autant arrêter les consoles, et allons tous sur pc ( chose qui finira par arriver)
Après si tu as pas de mémoire ou que t'es de mauvaise foi franchement osef total.
En vrai les pro s s'imagine que microsoft va tous porté ailleurs
C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais bon reste dans ton monde imaginaire
Perso je l'ai fini y a belle lurette. Et je l'achèterai un jour. Pour refaire une partie.