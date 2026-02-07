profile
GRID Legends
name : GRID Legends
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : Codemasters
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Que vaut GRID Legends : Deluxe Edition sur NS2 ?



GameSpew 9/10
Traduction : Il est regrettable que GRID Legends : Deluxe Edition ne propose pas de modes multijoueur, mais il s'agit d'un véritable régal pour ceux qui aiment se mesurer à l'IA. Avec deux modes de jeu consistants, des graphismes attrayants et de nombreuses options de personnalisation, ce jeu est l'un des meilleurs disponibles sur Switch 2.

JVFrance 80%
GRID Legends: Deluxe Edition est un solide portage sur Nintendo Switch 2. Techniquement impressionnant pour le support, le titre adapté par Feral Interactive s’en sort très bien, aussi bien en mode portable qu’en mode docké. Si vous recherchez un jeu de course arcade agréable à prendre en main, son prix contenu – incluant l’ensemble des DLC sortis à ce jour – constitue un argument supplémentaire pour passer (ou repasser) à la caisse. On regrettera simplement l’absence d’un mode local, mais surtout la disparition pure et simple du véritable multijoueur en ligne : dommage.

TSA 8/10
Traduction : Face à un catalogue Switch 2 qui manque cruellement de simulations de course sérieuses, GRID Legends s’impose comme une excellente addition. Il mérite une véritable réévaluation en 2026 : dans ce nouveau contexte, son intrigue riche en drama et sa mise en scène digne d'un blockbuster le rendent plus actuel que jamais

SwitchUp 87%

    rocan posted the 02/07/2026 at 04:31 PM
    J'hésitais à le prendre ! Me voilà rassuré !
    cyr posted the 02/07/2026 at 05:46 PM
    C'est franchement pas mal. Juste le mode histoire unbpeu chelou, de changer de véhicule ou de catégorie pour chaque course.
    29,99€ en plus.
    kidicarus posted the 02/07/2026 at 06:09 PM
    Il me semble qu'on peut utiliser la manette Gamecube pour ses gâchettes.
    nicolasgourry posted the 02/07/2026 at 06:09 PM
    kidicarus Exact
    darkwii posted the 02/07/2026 at 09:08 PM
    J ai beaucoup hésité à Le prendre mais je regrette pas mon choix graphiquement c est vraiment top le mode qualité a 30 fps est vraiment agréable je joue avec se réglage par contre se n est pas une pure simulation on est plutôt entre arcade et simu sinon tout bon pour moi
    fdestroyer posted the 02/08/2026 at 09:41 AM
    Alors, vu le travail ultra léché accompli, ça serai le moment de le sortir en physique, il me semble que déjà Grid Autosport n'avait pas eu droit à sa cartouche sur NS1, alors que c'était aussi (et d'assez loin) le meilleur jeu de bagnoles de la console
