profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1813
visites since opening : 4317923
jenicris > blog
Another Eden Begins (Switch 1 et 2, Steam) de Masato Kato (Chrono Cross et Trigger, Xenogears)




L'éditeur WFS et le studio de développement Studio Prisma, filiale dirigée par Masato Kato, vétéran du RPG, ont annoncé Another Eden Begins, un RPG d'aventure et de voyage dans le temps , pour Switch 2 , Switch et PC ( Steam ). Sa sortie est prévue cet été.

Embarquez pour une aventure RPG qui vous fera voyager dans le temps, avec des combats au tour par tour présentés par Masato Kato, créateur de nombreux RPG classiques. Avec New Game+, lancez-vous dans une nouvelle aventure avec vos personnages améliorés et découvrez plus de 10 fins différentes.

Embarquez pour une aventure au-delà du temps et de l'espace

Masato Kato, créateur de nombreux RPG classiques, vous propose une aventure épique qui traverse le passé, le présent et le futur ! L'histoire principale est un récit richement tissé, entièrement doublé, accompagné d'un thème principal composé par Yasunori Mitsuda et d'une musique incorporant des instruments folkloriques traditionnels et un orchestre par Procyon Studios ! Les combats stratégiques reposent sur la constitution de groupes autour des rôles et des synergies des personnages afin de libérer des compétences supplémentaires ! Utilisez le pouvoir d'Another Force pour exécuter des attaques dévastatrices et vous rapprocher de la victoire ! Après avoir terminé l'histoire principale, une autre aventure vous attend avec New Game+ ! Tous les personnages conservent leur force pour ce nouveau voyage, tandis que vos actions et vos choix déterminent laquelle des 10 fins possibles se déroulera !

Histoire

Aldo et sa petite sœur Feinne mènent une vie paisible dans le village idyllique de Baruoki, jusqu'au jour où Feinne est enlevée par le Roi des Bêtes. Aldo se lance à leur poursuite dans la Forêt au clair de lune, mais après un combat acharné contre une bête, il est projeté à travers une faille spatio-temporelle et se retrouve dans un monde situé 800 ans dans le futur.

Rencontres et amitiés avec 18 compagnons

Au cours de son aventure à travers le temps, Aldo rencontre 18 personnages aux origines et aux talents différents. Apprenez-en davantage sur eux grâce à des quêtes de rencontre uniques, des quêtes de personnage et des quêtes de parenté, ces dernières devenant disponibles en tissant des liens profonds avec eux !

Combats stratégiques

Pour les combats stratégiques que vous lancez, il est essentiel de créer un groupe équilibré composé d'attaquants, de soutiens et de soigneurs pour remporter la victoire ! Lancez des attaques pour remplir la jauge Another Force, puis activez Another Force pour empêcher vos ennemis d'agir pendant que vos personnages lancent des attaques dévastatrices !

Embarquez pour une nouvelle aventure avec New Game+

Terminez l'histoire principale pour débloquer New Game+ et commencez une nouvelle aventure avec vos personnages tels qu'ils étaient ! Avec l'aide d'une mystérieuse jeune fille qui incite Aldo à entreprendre ce nouveau voyage, découvrez plus de 10 fins différentes qui se déroulent en fonction de vos actions et de vos choix. Un monde de nouvelles expériences vous attend !


Masato Kato pour ceux qui le connaissent pas est scénariste de Chrono Trigger et Cross, directeur de ce dernier, scénariste du premier Baten Keitos et responsable du script du Xenogears (notamment certains des meilleurs passage du jeu). Il a écrit un peu pour FF7, notamment quand Cloud est en convalescence.
https://www.gematsu.com/2026/02/another-eden-begins-announced-for-switch-2-switch-and-pc
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 02/05/2026 at 07:41 PM by jenicris
    comments (16)
    ouken posted the 02/05/2026 at 07:46 PM
    le rendu mon dieux quel gachi encore ....
    judebox posted the 02/05/2026 at 07:50 PM
    La DA…
    51love posted the 02/05/2026 at 07:52 PM
    Sur le papier incroyable jusqu'au quelques secondes de gameplay...
    jenicris posted the 02/05/2026 at 07:54 PM
    51love on voit clairement le manque de budget et le défilement horizontal est mouais
    noishe posted the 02/05/2026 at 07:55 PM
    Pour ceux qui l'ignorent, Another Eden est un jeu mobile qui date de 2017 et qui est toujours actif. Cette version est visiblement l'adaptation du premier gros arc du jeu, en version offline (similaire à Octopath 0 qui adapte le premier gros arc du jeu mobile Octopath Champions of the Continent).
    51love posted the 02/05/2026 at 07:56 PM
    jenicris après il y avait certainement de meilleurs choix à faire, pas nécessairement plus coûteux je pense.. dommage..
    liberty posted the 02/05/2026 at 08:08 PM
    noishe quelle arnaque. Entre le prix qui sera honteux et le manque de VF. Ils se foutent de la gueule des joueurs
    thorim posted the 02/05/2026 at 08:08 PM
    Le jeu semble manquer de budget mais semble sympa si on aime les RPG a l'ancienne en tour par tour par contre il semble d'après "Steam" qu'il ne soit pas traduit en français du tout donc ce sera sans moi sauf à moins de 20€.
    dono56 posted the 02/05/2026 at 08:25 PM
    Sur vraie cartouche switch 2 ?
    arquion posted the 02/05/2026 at 08:32 PM
    ouken judebox 51love jenicris c'est un jeu mobile de base qui date de plusieurs années, et ça a l'air d'être une réédition de celui ci.
    51love posted the 02/05/2026 at 08:37 PM
    arquion ah oui merci effectivement je connaissais pas
    sandman posted the 02/05/2026 at 08:39 PM
    J'ai reconnu des décors du 1er another eden, reste à voir si c'est une nouvelle histoire ou si ca reprend juste la trame du 1er sans le gacha. L'histoire était bien cool à suivre, à la chrono trigger (mais j'ai perdu mon compte et la flemme de tout refaire XD)
    jenicris posted the 02/05/2026 at 08:46 PM
    arquion en effet. Ils ont réadapté du coup certaines choses pour une version console.
    destati posted the 02/05/2026 at 09:33 PM
    Ça m'intéresse, je trouve ça pas si mal. Ce serait cool si une future MaJ ajoute la traduction FR ou si des gens s'en occuperont sur Steam.
    rbz posted the 02/05/2026 at 09:44 PM
    J'ai cru à un vrai jeu mais ça ressemble à une adaptation du jeu mobile. Pas que ça me dérange mais le système est très lite... Y'a du boulot.
    Sinon j'aime toujours autant l'ost du jeu.
    ouken posted the 02/05/2026 at 09:47 PM
    Beurk je passe mon tour
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo