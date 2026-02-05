profile
Tom Warren : Fenêtres de sorties Gears E-Day, Halo, nouvelle manette, Bethesda, élargir offre GP
Fenêtre de sortie pour Gears E-Day et Halo

Forza Horizon 6 sera le premier à sortir, le 19 mai, et des sources chez Microsoft m'ont confié que Halo: Campaign Evolved devrait sortir au cours de l'été. Microsoft prévoit de sortir Fable à l'automne, et Gears of War: E-Day est également prévu pour le second semestre 2026. Je crois comprendre que Microsoft a une bonne idée de la date de sortie de ces deux jeux, mais souhaite également éviter de trop se rapprocher de la date de sortie de Grand Theft Auto VI, prévue le 19 novembre. La sortie du Vice City moderne de Rockstar pourrait encore être repoussée, mais Take-Two a annoncé cette semaine que la campagne marketing pour Grand Theft Auto VI devrait débuter cet été.

En dehors des quatre grands, je crois savoir que Double Fine se prépare également à lancer son nouveau jeu Kiln en avril. Bethesda travaille également sur un nouveau contenu pour Starfield qui devrait bientôt faire ses débuts. Je ne serais pas surpris si nous entendions également parler d'une version PS5 de Starfield, des années après les premières rumeurs. Ne soyez pas surpris si l'une de ces dates de sortie est repoussée ou modifiée, c'est la réalité du développement des jeux vidéo.


Jeux Bethesda

Les fans de Fallout attendent également avec impatience des nouvelles concernant la remasterisation de Fallout 3, dont nous avons entendu parler dans des documents de la FTC datant de 2023, ou concernant une remasterisation de Fallout: New Vegas. La finale de la saison 2 de la série télévisée Fallout a été diffusée mardi, et de nombreux fans espéraient qu'un site web avec un compte à rebours faisait allusion à une remasterisation de Fallout 3. Le jeu est toujours en cours de développement, et je comprends que Bethesda souhaite s'assurer qu'il soit aussi abouti que la sortie surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered l'année dernière.


Nouvelle manette

Les fans de Xbox auront toutefois droit à une nouvelle manette cette année. J'ai entendu dire que Microsoft avait donné son feu vert à la nouvelle génération de manettes Xbox, qui inclura une connectivité Wi-Fi afin de réduire la latence du Xbox Cloud Gaming. Une nouvelle manette Xbox était initialement prévue pour 2024, parallèlement à une mise à jour annulée de la Xbox Series X. Windows Central prévoit également le lancement d'une Xbox Elite Controller Series 3 en 2026, qui s'alignerait sur le déploiement de la nouvelle génération de manettes Xbox.

Les nouvelles manettes Xbox qui se connectent directement au Xbox Cloud Gaming pourraient contribuer à augmenter le nombre d'abonnés au Game Pass de Microsoft et compléter les projets d'accès gratuit aux jeux en cloud financé par la publicité. Je crois comprendre que Microsoft est sur le point de tester le streaming gratuit du Xbox Cloud Gaming avec les Xbox Insiders, avant un déploiement plus large cette année.


Solution pour élargir l'offre GP

Bien que le service gratuit Xbox Cloud Gaming ne constituera pas un nouveau niveau d'abonnement Game Pass, certaines sources m'ont indiqué que Microsoft en était aux prémices de l'exploration de nouvelles façons d'élargir son offre d'abonnements Game Pass. Après la hausse du prix du Game Pass Ultimate en octobre, je crois comprendre que Microsoft cherche des moyens d'associer des services tiers aux abonnements Game Pass et pourrait même envisager de fusionner le Xbox Game Pass Premium et le PC Game Pass. Je ne m'attends toutefois pas à des changements majeurs concernant le Game Pass cette année.


Plus dans le lien
https://www.theverge.com/tech/874303/microsoft-xbox-roadmap-2026-notepad
    posted the 02/05/2026 at 05:38 PM by jenicris
    comments (14)
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 05:50 PM
    des info deja connu et des info qui viennent essentiellement de jez corden dont vous chiez dessus
    jenicris posted the 02/05/2026 at 05:51 PM
    skuldleif et encore une fois tu racontes n'importe quoi.
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 05:53 PM
    jenicris c'est possible t'es a fond sur xbox ,ta peut etre mieux lhistorique de qui a leak quoi en tete que moi
    jenicris posted the 02/05/2026 at 05:54 PM
    skuldleif Jez Corden je dis depuis longtemps qu'il est fiable hein
    altendorf posted the 02/05/2026 at 05:59 PM
    jenicris Le fou du bus qui prend encore la tête à tout le monde, laisse tomber
    wickette posted the 02/05/2026 at 06:05 PM
    Annuler une series X v2 puis sortir une manette optimisée pour le cloud gaming, un bon résumé de la situation gaming de microsoft.
    jenicris posted the 02/05/2026 at 06:09 PM
    altendorf
    zekk posted the 02/05/2026 at 06:09 PM
    il y en a un qui n'a de nouveau pas pris ses médocs
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 06:10 PM
    bonne partouze
    walterwhite posted the 02/05/2026 at 06:15 PM
    zekk Il a pas eu son quota d’affaires aujourd’hui.

    Y’avait un deal pour lot de strings vert pomme pendant 2 heures sur dealabs, il doit être écoeuré d’avoir raté ça.
    dono56 posted the 02/05/2026 at 06:23 PM
    La manette xbox dont il est fait mention ne serait pas celle corespôdant aux leaks avec la fameuse manette Sebile de nom de code ?
    zekk posted the 02/05/2026 at 06:30 PM
    walterwhite
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 06:32 PM
    dono56 si
    c'est bizarre de la lancer en 2026 mais pas en 2027 notamment parcequ'elle est censé inclure des feature qui ne sont pas exploité actuellement par les version xbox des jeux , comme le haptic feedback
    https://www.xboxygen.com/News/51258-Surprise-la-manette-Xbox-a-retours-haptiques-en-fuite-fait-son-retour-dans-un-brevet
    idd posted the 02/05/2026 at 06:35 PM
    je veux surtout un gamepass ultimate sans leur fichu truc fortnite
