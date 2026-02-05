Forza Horizon 6 sera le premier à sortir, le 19 mai, et des sources chez Microsoft m'ont confié que Halo: Campaign Evolved devrait sortir au cours de l'été. Microsoft prévoit de sortir Fable à l'automne, et Gears of War: E-Day est également prévu pour le second semestre 2026. Je crois comprendre que Microsoft a une bonne idée de la date de sortie de ces deux jeux, mais souhaite également éviter de trop se rapprocher de la date de sortie de Grand Theft Auto VI, prévue le 19 novembre. La sortie du Vice City moderne de Rockstar pourrait encore être repoussée, mais Take-Two a annoncé cette semaine que la campagne marketing pour Grand Theft Auto VI devrait débuter cet été.



En dehors des quatre grands, je crois savoir que Double Fine se prépare également à lancer son nouveau jeu Kiln en avril. Bethesda travaille également sur un nouveau contenu pour Starfield qui devrait bientôt faire ses débuts. Je ne serais pas surpris si nous entendions également parler d'une version PS5 de Starfield, des années après les premières rumeurs. Ne soyez pas surpris si l'une de ces dates de sortie est repoussée ou modifiée, c'est la réalité du développement des jeux vidéo.

Les fans de Fallout attendent également avec impatience des nouvelles concernant la remasterisation de Fallout 3, dont nous avons entendu parler dans des documents de la FTC datant de 2023, ou concernant une remasterisation de Fallout: New Vegas. La finale de la saison 2 de la série télévisée Fallout a été diffusée mardi, et de nombreux fans espéraient qu'un site web avec un compte à rebours faisait allusion à une remasterisation de Fallout 3. Le jeu est toujours en cours de développement, et je comprends que Bethesda souhaite s'assurer qu'il soit aussi abouti que la sortie surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered l'année dernière.

Les fans de Xbox auront toutefois droit à une nouvelle manette cette année. J'ai entendu dire que Microsoft avait donné son feu vert à la nouvelle génération de manettes Xbox, qui inclura une connectivité Wi-Fi afin de réduire la latence du Xbox Cloud Gaming. Une nouvelle manette Xbox était initialement prévue pour 2024, parallèlement à une mise à jour annulée de la Xbox Series X. Windows Central prévoit également le lancement d'une Xbox Elite Controller Series 3 en 2026, qui s'alignerait sur le déploiement de la nouvelle génération de manettes Xbox.



Les nouvelles manettes Xbox qui se connectent directement au Xbox Cloud Gaming pourraient contribuer à augmenter le nombre d'abonnés au Game Pass de Microsoft et compléter les projets d'accès gratuit aux jeux en cloud financé par la publicité. Je crois comprendre que Microsoft est sur le point de tester le streaming gratuit du Xbox Cloud Gaming avec les Xbox Insiders, avant un déploiement plus large cette année.

Bien que le service gratuit Xbox Cloud Gaming ne constituera pas un nouveau niveau d'abonnement Game Pass, certaines sources m'ont indiqué que Microsoft en était aux prémices de l'exploration de nouvelles façons d'élargir son offre d'abonnements Game Pass. Après la hausse du prix du Game Pass Ultimate en octobre, je crois comprendre que Microsoft cherche des moyens d'associer des services tiers aux abonnements Game Pass et pourrait même envisager de fusionner le Xbox Game Pass Premium et le PC Game Pass. Je ne m'attends toutefois pas à des changements majeurs concernant le Game Pass cette année.

