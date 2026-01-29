profile
Crimson Desert
Crimson Desert : Features Overview Trailer
Crimson Desert balance un nouveau trailer "Features Overview: Kliff and the Open World of Pywel"

    posted the 01/29/2026 at 05:41 PM by guiguif
    comments (12)
    neptonic posted the 01/29/2026 at 05:57 PM
    mooplol posted the 01/29/2026 at 05:59 PM
    J'hésite à preco ayant un bon d'achat. J'ai'juste peur qu'il soit trop dur, oui je suis un casu jouant en facile, j'ai plus le temps des combats longs ou pour les refaire 10x
    gat posted the 01/29/2026 at 06:02 PM
    Le passage à 11’11 tue la bite.
    shambala93 posted the 01/29/2026 at 06:24 PM
    Le passage en dragon… bordel !!
    pcverso posted the 01/29/2026 at 06:38 PM
    Je regarde pas pour en garder le max ,tellement hate la je me fais stellar blade en attendant dragon quest et resident evil puis ce sera a son tour
    mrvince posted the 01/29/2026 at 06:47 PM
    Ca parait toujours trop beau pour être vrai... J'arrive pas a y croire
    lastmajor posted the 01/29/2026 at 06:59 PM
    Le jeu que j'attends le plus cette année.
    D'ailleurs ayant fait Forspoken, que j'ai adoré pour son gameplay l'an dernier, je trouve qu'il lui ressemble pas mal.
    maxx posted the 01/29/2026 at 07:12 PM
    Elle est où l'arnaque? C'est fou comment j'ai envie de sauter dans le train de la hype mais je suis finalement super sceptique.
    Et là vas y que la vidéo présente d'autres personnages jouables, le dragon avec la vue de fou, et a la fin y a de la grimpette?
    J'espère vraiment que ce sera une réussite
    xynot posted the 01/29/2026 at 07:26 PM
    Je vais attendre les reviews
    shambala93 posted the 01/29/2026 at 07:43 PM
    mrvince
    Pourtant BDO existe
    perse9 posted the 01/29/2026 at 07:44 PM
    le jeux n'a aucune cohérence artistique. Tu es une sorte de guerrier qui se déplace comme un ninja ect...franchement même a bas prix j'ai pas envie de le faire. De plus je le vois c'est clair comme de l'eau de roche que le jeux sera catastrophique.
    ziggourat posted the 01/30/2026 at 07:12 AM
    Il a l'air impressionnant, j'avoue être très intrigué par ce projet. Je n'avais pas ressenti ce sentiment de liberté depuis BotW et cette impression de grandeur depuis XenoX. Ça fait du bien de voir ce genre de projet.

    Maintenant j'attends juste de voir si tout ça tient la route quand même, car j'ai peur qu'ils en fassent trop. Et en général, faire beaucoup de choses riment rarement avec bien faire les choses. Donc j'espère ne pas être déçu par la proposition et ne pas avoir un pétard mouillé au final.

    J'attendrai les premiers retours avant de me décider
