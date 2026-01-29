accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
6
❤
Likers
Who likes this ?
roivas
,
yanssou
,
eldren
,
torotoro59
,
jozen15
,
djayce
name :
Crimson Desert
platform :
PC
editor :
Pearl Abyss
developer :
Pearl Abyss
genre :
action-aventure
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
182
Likes
Likers
Who likes this ?
rahxephon1
,
tvirus
,
escobar
,
yui
,
liquidus
,
turkishboy03
,
greil93
,
xxxxxxxxxxxxxxxx
,
tourte
,
bibi300
,
bladagun
,
shampix
,
hayatevibritania
,
voxen
,
sboubi
,
eldren
,
artemis
,
sangokan
,
lt93
,
metasonic
,
yuri
,
svenzo
,
sephiroth07
,
stiltzkin
,
yoshitsune
,
fullbuster
,
estellise
,
carmichael
,
mickurt
,
kensama
,
dragonkevin
,
strifedcloud
,
jeanouillz
,
megaman
,
papysnake
,
licran
,
fantacitron
,
xerxes
,
glados
,
vargas18
,
neokiller
,
lordkupo
,
idd
,
lightjack
,
binou87
,
square
,
ootaniisensei
,
ryosaeba93
,
i8
,
minx
,
hatefield
,
shanks
,
layem
,
yagate
,
loudiyi
,
guirlik
,
sokarius
,
jwolf
,
leykel
,
kenren
,
valien
,
achille
,
yukilin
,
darksephiroth
,
eyrtz
,
lucrate
,
traveller
,
diablass59
,
krjc
,
boyd
,
momotaros
,
rosewood
,
denim
,
gunotak
,
akd
,
soulshunt
,
supatony
,
minbox
,
trafalgar
,
dx93
,
calishnikov
,
badaboumisback
,
linkiorra
,
gantzeur
,
darkparadize
,
playstation2008
,
snakeorliquid
,
lanni
,
goldmen33
,
e3payne
,
drakeramore
,
tuni30
,
asus
,
dragoon
,
chester
,
evilboss
,
kyogamer
,
chronokami
,
yka
,
zanpa
,
cuthbert
,
arngrim
,
patate
,
kisukesan
,
t800
,
furtifdor
,
stardustx
,
ichigoo
,
darkyx
,
x1x2
,
murasamune
,
shinz0
,
sphinx
,
leonr4
,
omegarugal
,
docteurdeggman
,
darkulqui
,
milo42
,
mugimando
,
marcellojolimitaine
,
fortep
,
opthomas
,
rbz
,
xell
,
ninja17
,
zekk
,
shiranui
,
iglooo
,
nekonoctis
,
suzukube
,
link80
,
testament
,
kabuki
,
amassous
,
gat
,
bliss02
,
sebalt
,
seriously
,
gattsuborne
,
jozen15
,
supasaiyajin
,
sonilka
,
niveforever
,
neckbreaker71
,
kuroni
,
roxloud
,
misterpixel
,
rayzorx09
,
zakovu
,
raph64
,
topmmorpg
,
biboy
,
biboys
,
ushiro
,
sujetdelta
,
fandenutella
,
awamy02
,
torotoro59
,
arjunakhan
,
gunhedtv
,
aliance
,
icebergbrulant
,
plolely
,
receiversms
,
trichejeux
,
giusnake
,
kr16
,
phase1
,
gunstarred
,
kujotaro
,
odifododifsodiss
,
xp2100
,
kurosama
,
yanssou
,
colibrie
,
esets
,
onsentapedequijesuis
,
xylander
,
gauffreman
,
jasnah
,
wutai
,
almightybhunivelze
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6692
visites since opening :
12299188
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Crimson Desert : Features Overview Trailer
Crimson Desert balance un nouveau trailer "Features Overview: Kliff and the Open World of Pywel"
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/29/2026 at 05:41 PM by
guiguif
comments (
12
)
neptonic
posted
the 01/29/2026 at 05:57 PM
mooplol
posted
the 01/29/2026 at 05:59 PM
J'hésite à preco ayant un bon d'achat. J'ai'juste peur qu'il soit trop dur, oui je suis un casu jouant en facile, j'ai plus le temps des combats longs ou pour les refaire 10x
gat
posted
the 01/29/2026 at 06:02 PM
Le passage à 11’11 tue la bite.
shambala93
posted
the 01/29/2026 at 06:24 PM
Le passage en dragon… bordel !!
pcverso
posted
the 01/29/2026 at 06:38 PM
Je regarde pas pour en garder le max ,tellement hate la je me fais stellar blade en attendant dragon quest et resident evil puis ce sera a son tour
mrvince
posted
the 01/29/2026 at 06:47 PM
Ca parait toujours trop beau pour être vrai... J'arrive pas a y croire
lastmajor
posted
the 01/29/2026 at 06:59 PM
Le jeu que j'attends le plus cette année.
D'ailleurs ayant fait Forspoken, que j'ai adoré pour son gameplay l'an dernier, je trouve qu'il lui ressemble pas mal.
maxx
posted
the 01/29/2026 at 07:12 PM
Elle est où l'arnaque? C'est fou comment j'ai envie de sauter dans le train de la hype mais je suis finalement super sceptique.
Et là vas y que la vidéo présente d'autres personnages jouables, le dragon avec la vue de fou, et a la fin y a de la grimpette?
J'espère vraiment que ce sera une réussite
xynot
posted
the 01/29/2026 at 07:26 PM
Je vais attendre les reviews
shambala93
posted
the 01/29/2026 at 07:43 PM
mrvince
Pourtant BDO existe
perse9
posted
the 01/29/2026 at 07:44 PM
le jeux n'a aucune cohérence artistique. Tu es une sorte de guerrier qui se déplace comme un ninja ect...franchement même a bas prix j'ai pas envie de le faire. De plus je le vois c'est clair comme de l'eau de roche que le jeux sera catastrophique.
ziggourat
posted
the 01/30/2026 at 07:12 AM
Il a l'air impressionnant, j'avoue être très intrigué par ce projet. Je n'avais pas ressenti ce sentiment de liberté depuis BotW et cette impression de grandeur depuis XenoX. Ça fait du bien de voir ce genre de projet.
Maintenant j'attends juste de voir si tout ça tient la route quand même, car j'ai peur qu'ils en fassent trop. Et en général, faire beaucoup de choses riment rarement avec bien faire les choses. Donc j'espère ne pas être déçu par la proposition et ne pas avoir un pétard mouillé au final.
J'attendrai les premiers retours avant de me décider
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
D'ailleurs ayant fait Forspoken, que j'ai adoré pour son gameplay l'an dernier, je trouve qu'il lui ressemble pas mal.
Et là vas y que la vidéo présente d'autres personnages jouables, le dragon avec la vue de fou, et a la fin y a de la grimpette?
J'espère vraiment que ce sera une réussite
Pourtant BDO existe
Maintenant j'attends juste de voir si tout ça tient la route quand même, car j'ai peur qu'ils en fassent trop. Et en général, faire beaucoup de choses riment rarement avec bien faire les choses. Donc j'espère ne pas être déçu par la proposition et ne pas avoir un pétard mouillé au final.
J'attendrai les premiers retours avant de me décider