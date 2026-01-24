SwitchActu
C’est à l’occasion de son premier Devstream de l’année que Digital Extreme a dévoilé quelques informations supplémentaires pour sa version native à venir sur Nintendo Switch 2. Si nous n’avons pas encore de date de sortie hormis un assez vague « au plus tard au premier trimestre 2026 ».
-1080p/60 FPS en portable et salon (720p/30 FPS salon et 430p/30 FPS portable sur Switch)
-Les temps de chargements, les textures et la qualité des shaders seront améliorés.
-Il sera jouable en mode souris via le Joy-Con 2 droit.
Ils ont fait la même approche que pour Rocket League
Viser le 1080p/60 FPS partout, mais avec une résolution dynamique en portable pour que ça tienne la route.
