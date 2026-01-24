profile
Warframe
Warframe
platform : PC
editor : N.C
developer : Digital Extremes
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
Warframe version NS2 pour le 1er Trimestre 2026 ?


C’est à l’occasion de son premier Devstream de l’année que Digital Extreme a dévoilé quelques informations supplémentaires pour sa version native à venir sur Nintendo Switch 2. Si nous n’avons pas encore de date de sortie hormis un assez vague « au plus tard au premier trimestre 2026 ».

-1080p/60 FPS en portable et salon (720p/30 FPS salon et 430p/30 FPS portable sur Switch)
-Les temps de chargements, les textures et la qualité des shaders seront améliorés.
-Il sera jouable en mode souris via le Joy-Con 2 droit.

SwitchActu
    posted the 01/24/2026 at 03:55 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    cyr posted the 01/24/2026 at 06:03 PM
    Je suis peut-être con, mais les performances serait meilleur en portable? Il y a pas une coquille?
    nicolasgourry posted the 01/24/2026 at 06:31 PM
    cyr portable et salon sur NS2 c'est 1080p/60FPS sur Switch c'était pas pareil en portable et salon (et bien sur inférieur).
    Ils ont fait la même approche que pour Rocket League
    Viser le 1080p/60 FPS partout, mais avec une résolution dynamique en portable pour que ça tienne la route.
    https://www.gamekyo.com/newsfr96186_rocket-league-enfin-une-upgrade-switch-2.html
    cyr posted the 01/24/2026 at 07:35 PM
    nicolasgourry ok. C'est un bon compromis.
