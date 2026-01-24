- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Duskgolem fait le point sur le remake de Resident Evil: Code Veronica


Duskgolem a tenu à faire le point sur son compte X concernant la rumeur autour du remake de Resident Evil: Code Veronica.

Voici un résumé de ses propos. Néanmoins, attention pour celles et ceux qui n’ont pas joué à la version originale, ces informations contiennent de nombreux spoilers.


-Le développement du remake a commencé en 2022 et a pris beaucoup d’avance sur le calendrier, contrairement à RE0 Remake.

-Le jeu sera annoncé cette année pour une sortie prévue en 2027.

-Kazunori Kadoi et Yasuhiro Anpo, les directeurs de RE2 et RE4 Remake, seront à nouveau aux commandes.

-Le jeu sera une suite directe à RE2 Remake du point de vue de Claire, avec un gameplay très similaire.

-L’île de Rockfort sera désormais semi-ouverte, et Claire pourra s’y déplacer à moto dès le début du jeu.

-Les zombies seront toujours présents, mais seront encore plus horribles visuellement que ceux de RE2 Remake. Les joueurs pourront apercevoir des morceaux de leurs corps en lambeaux suite aux bombardements de l’île ou une quantité impressionnante d’asticots sur les zombies du cimetière.

-L’inspiration artistique des camps de la Seconde Guerre mondiale et des tortures infligées aux prisonniers de guerre sera conservée pour cette version 2027 du jeu.

-Le doublage sera entièrement refait, avec un ton plus professionnel et réaliste.

-Wesker sera de retour et son organisation sera davantage mise en avant.

-La nouvelle politique de Capcom (qui fait débat...), implique que les scènes de matage et d’insinuations autour du physique de Claire par Steve seront atténuées voire supprimées.

-Tous les monstres et boss seront présents, contrairement à RE3 Remake.

-Chris Redfield sera présent et jouable, mais Claire restera le personnage principal avec un temps de jeu plus conséquent.

-Bien que Chris affronte à nouveau Wesker, ce combat se déroulera en tant que boss, et le jeu se terminera sous le contrôle de Claire contre Alexia, contrairement à la version originale.

-Même si certaines variations et changements de scènes dans le remake de RE2 n’avaient pas fait l’unanimité, Code Veronica suivra la même voie, avec de nombreux changements au cours de l’aventure.

-Les liens nazis de la famille Ashford, abandonnés dans la version originale, seront ici davantage développés.


Duskgolem conclut en précisant qu’il ne partagera plus aucune information sur ce remake de Code Veronica, préférant se consacrer entièrement à Resident Evil: Requiem, qu’il attend avec impatience. Il ajoute également que Capcom a montré très peu de choses sur Requiem et que beaucoup de joueurs seront extrêmement surpris du contenu à sa sortie.
    comments (17)
    jenicris posted the 01/24/2026 at 01:54 PM
    En espérant qu'ils améliorent le passage dans l'avion
    legato posted the 01/24/2026 at 01:57 PM
    Je n'aurai pas dû lire... Quel épisode,si il est magnifié comme RE2R ça va être un grosse claque.
    marchand2sable posted the 01/24/2026 at 01:58 PM
    jenicris

    Avec la caisse ? Il est trop bien ce passage, mais j’avoue que c’était méga tendu.
    jenicris posted the 01/24/2026 at 02:04 PM
    marchand2sable oui voilà, pour éjecter le tyran c'était a s'arracher les cheveux
    jacquescechirac posted the 01/24/2026 at 02:07 PM
    jenicris On se tapait pas un tyran juste avant celui de l'avion justement ?Genre on passe le premier, on balance toutes nos munitions et bam, un autre haha
    (maus jsuis pas sur )
    marchand2sable posted the 01/24/2026 at 02:11 PM
    jenicris

    Je savais pas à l’époque car moi aussi j’en avais chié mais en fait, un spam d’arbalète de quelques dizaines de flèches et le Tyran est fini avant même qu’il te touche. Regarde les speedruns sur YT
    jenicris posted the 01/24/2026 at 02:11 PM
    marchand2sable ouaip alors que moi je répétais encore et encore la même chose, resultat il arrêtait toujours la caisse au dernier moment
    batipou posted the 01/24/2026 at 02:16 PM
    Franchement ça sent super bon tout ça !! Je pense qu’on va avoir un super remake !! Je l’attends comme un fou ! Un de mes RE préférés pour des tas de raisons : Claire, l’ambiance glauque dans le camps et dans la maison des Ashford, les personnages…
    temporell posted the 01/24/2026 at 02:20 PM
    yeah resident evil prime 4 remake
    marchand2sable posted the 01/24/2026 at 02:25 PM
    temporell

    Il y a un coté Days Gone aussi avec les zombies et la moto, enfin du moins si c'est vrai...Faut que je fasse un jour celui-la au passage.
    jenicris posted the 01/24/2026 at 02:28 PM
    jacquescechirac oui avec le compte a rebours
    fan2jeux posted the 01/24/2026 at 02:30 PM
    Si la difference entre l'original et le remake est le même que celui de re2, laisse tomber
    yukilin posted the 01/24/2026 at 02:53 PM
    J'attends de voir ce soi disant "contenu surprenant" de RE Requiem ....
    Ce n'est oas la première fois que je lis ça.
    batipou posted the 01/24/2026 at 02:53 PM
    jenicris Je l’ai fait en 2000 à sa sortie sur Dreamcast : j’avais 13 ans ! Et je me suis tapé le pire truc sur le jeu : j’ai écrasé toutes mes sauvegardes et je me suis retrouvé au tyrant dans l’avion avec peu de soin et de munitions. J’ai donc été bloqué, impossible de passer le boss et impossible de retourner en arrière récupérer des munitions. J’ai du recommencé le jeu.

    Depuis ce jour je fais 3-4 sauvegardes différentes plutôt que d’écraser la même au cas où
    temporell posted the 01/24/2026 at 03:06 PM
    marchand2sable

    ah oui c'est vrai ça se reproche bien de days gone, mais bon dsl MP4 ma un peu trauma sérieux x)
    gamerdome posted the 01/24/2026 at 03:08 PM
    Il a l'air ambitieux, bien que le coup de la moto et du monde semi-ouvert me parait bizarre.
    tab posted the 01/24/2026 at 05:00 PM
    Ce qui différenciait ce cv aux autres c’etait surtout le scénario et la mise en scène.
