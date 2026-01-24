-Le développement du remake a commencé en 2022 et a pris beaucoup d’avance sur le calendrier, contrairement à RE0 Remake.



-Le jeu sera annoncé cette année pour une sortie prévue en 2027.



-Kazunori Kadoi et Yasuhiro Anpo, les directeurs de RE2 et RE4 Remake, seront à nouveau aux commandes.



-Le jeu sera une suite directe à RE2 Remake du point de vue de Claire, avec un gameplay très similaire.



-L’île de Rockfort sera désormais semi-ouverte, et Claire pourra s’y déplacer à moto dès le début du jeu.



-Les zombies seront toujours présents, mais seront encore plus horribles visuellement que ceux de RE2 Remake. Les joueurs pourront apercevoir des morceaux de leurs corps en lambeaux suite aux bombardements de l’île ou une quantité impressionnante d’asticots sur les zombies du cimetière.



-L’inspiration artistique des camps de la Seconde Guerre mondiale et des tortures infligées aux prisonniers de guerre sera conservée pour cette version 2027 du jeu.



-Le doublage sera entièrement refait, avec un ton plus professionnel et réaliste.



-Wesker sera de retour et son organisation sera davantage mise en avant.



-La nouvelle politique de Capcom (qui fait débat...), implique que les scènes de matage et d’insinuations autour du physique de Claire par Steve seront atténuées voire supprimées.



-Tous les monstres et boss seront présents, contrairement à RE3 Remake.



-Chris Redfield sera présent et jouable, mais Claire restera le personnage principal avec un temps de jeu plus conséquent.



-Bien que Chris affronte à nouveau Wesker, ce combat se déroulera en tant que boss, et le jeu se terminera sous le contrôle de Claire contre Alexia, contrairement à la version originale.



-Même si certaines variations et changements de scènes dans le remake de RE2 n’avaient pas fait l’unanimité, Code Veronica suivra la même voie, avec de nombreux changements au cours de l’aventure.



-Les liens nazis de la famille Ashford, abandonnés dans la version originale, seront ici davantage développés.

